Hablar con Mercedes Milá es descubrir un pedacito de la historia viva de la televisión. Y aunque no pare de repetir eso de que: "Tengo muy mala memoria". Hay muchos momentos que difícilmente olvidará. "He disfrutado mucho de preguntar todo lo que me diera la gana y sin límite de tiempo", reconoce en ¡Menudo cuadro! el videopodcast de David Insua, David Andújar y Carlota Corredera donde acude a charlar sobre esta profesión sin pelos en la lengua.

La periodista, que no ha dejado nunca de meterse en jardines, como hace en su nuevo programa en La 2, recuerda que su primer trabajo en Radio Televisión Española fue como chica de los cafés. "Tuve grandes problemas para decidirme por Periodismo. Pero fue mi tía la que me ayudó, me decía cuando tenía 18 años, no dudes más, apúntate en porque te explicas muy bien", explica. También era una persona muy curiosa, ya desde pequeña, confiesa que en el colegio "tenía un problema, que le molestaba mucho a las Monjas, que siempre preguntaba mucho por qué".

Una de las primeras periodistas deportivas Además de por su curiosidad, Milá ha sido siempre conocida por su arrojo y por atreverse con todo lo que la echaran por delante. Quizás eso fue lo que la llevó a aceptar el reto de cubrir el Campeonato Mundial de Motociclismo a mediados de los años 70 para RTVE y lanzarse al periodismo deportivo. "Recuerdo que yo decía todo el tiempo eso de: Deportes no, es el opio del pueblo, a mí me interesaba la política, pero todo eso me lo tuve que comer", asegura. "Pronto descubrí que es la única manera de aprender televisión de verdad”. Aunque reconoce que si volviese atrás no le diría nada a la Mercedes que fue: "Le diría búscate la vida. No me gustan los consejos". Milá también hace una comparativa profesional, entre lo que ella vivió y el momento actual: "Me dirán que soy una privilegiada, pero los que hemos vivido los malos momentos de la profesión no podemos decir que este sea una mala época, lo que pasa es quién está dominando ahora el relato. Nosotros no mentíamos y ahora no pasa nada por mentir y eso es peligrosísimo", defiende. Mercedes Milá en 'Menudo Cuadro' t

Una de las grandes entrevistadoras de este país Ella misma ha llegado a decir en alguna ocasión que ha realizado más de 3.000 entrevistas en toda su carrera. Entre los espacios televisivos de este formato que ha presentando, destacan Buenas noches, El martes que viene o De jueves a jueves. Por delante de sus micros y ante sus preguntas ha sentado a presidentes como José María Aznar o Adolfo Suárez. Hoy, reconoce que le gustaría entrevistar a Pedro Sánchez. "La primera pregunta sería sobre Zapatero", asegura. "Era una persona que no me podía interesar menos, pero leí su libro, Manual de resistencia, y me sorprendió la fortaleza de Sánchez, su resistencia y resiliencia para enfrentar a todo el mecanismo de derribo de la derecha", añade. También le encanta el perfil de Letizia, dentro de la Familia Real, aunque la que más interesa es Sofía, la hermana de Leonor. "La veo pasándolo mal por ser la segunda. Está calladita a su lado", apunta. Puedes escuchar ¡Menudo cuadro! también en RNE Audio. Â¡Menudo cuadro! Â¡Menudo cuadro! - Mercedes MilÃ¡, experta en meterse en jardines Escuchar audio