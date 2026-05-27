Rocío Jurado, 20 años contigo
Hace ahora dos décadas, el 1 de junio de 2006, María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, más conocida como Rocío Jurado, fallecía en su casa de La Moraleja (Alcobendas, Madrid) tras dos años de lucha contra un terrible cáncer de páncreas. Tenía sólo 62 años, y una carrera magistral resumida en más de treinta álbumes musicales, en los que fusionó como nadie la copla tradicional, el flamenco y la balada; además de su faceta como actriz.
Entre sus himnos universales: Señora, Como una ola, Paloma brava, Lo siento mi amor, Ese hombre, Muera el amor, Si amanece, Como yo te amo, Se nos rompió el amor, Qué no daría yo... Precisamente, este último tema abre el libro de nuestra invitada de esta semana, la periodista sevillana Marina Bernal, autora del libro Rocío, 20 años contigo (Sevillapress, 2025), un homenaje que reúne crónicas de familiares, amigos y periodistas que la conocieron de cerca, como José Ortega Cano, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano y Los del Río. También publicó anteriormente Canta, Rocío, canta (Sevillapress, 2019), donde comparte sus vivencias personales y recuerdos junto a la artista.
Hablamos de su vida profesional y personal, de su querida Chipiona, y del museo que abrió sus puertas en 2022, entre otros asuntos.
Además, regresamos a 1943, año de su nacimiento. Mara Peterssen recuerda que, entonces, los españoles comenzaron a ver el NO-DO en los cines.
Lucía Sancho nos introduce en los orígenes del Slime, un juguete bautizado como Silly Putty, o masilla tonta.
Por quién doblan las campanas es la película elegida en esta ocasión por Pastora Vega, dirigida por Sam Wood y protagonizada por Gary Cooper e Ingrid Bergman.
En su Historia Mínima, David Zurdo llega acompañado de un “viajero del tiempo”, un misterioso hombre anónimo captado en una fotografía de 1943 en Reikiavik (Islandia), en la que parece que estuviera hablando por teléfono móvil.
Por último, JPelirrojo rescata a una “niña” nacida el 19 de enero de 1943, en Port Arthur (Texas): Janis Joplin.
Todo esto y más, el lunes 1 de junio a partir de la una de la madrugada, aquí, en Rne, con Arturo Martín.