01:47:18

Recordamos a 'La Faraona' a través de nuestro archivo sonoro, de entrevistas que recorren su vida personal y artística

Lola Flores, una de nuestras artistas más legendarias, revolucionarias, polifacéticas e irrepetibles, actriz, bailaora y cantante, embajadora de la copla y del flamenco, cumpliría cien años el próximo 21 de enero. Motivo más que suficiente para recordar en Memoria de delfín a la mujer de la bata de cola infinita, La Niña de Fuego, Lola de España, La Faraona. Lo hacemos a través de nuestro archivo sonoro, rescatando algunas de sus declaraciones, siempre honestas, sinceras, espontáneas… en programas como De cerca, con Jesús Hermida (TVE, 1981); El perro verde, del inolvidable Jesús Quintero (TVE, 1988); y La Luna, con Julia Otero (TVE, 1989)… Entrevistas en las que habla de su carrera, de su familia, del amor, sus problemas con Hacienda, su temperamento... Entre sus éxitos musicales, “La zarzamora” y “El lerele”; entre los cinematográficos, Embrujo, La niña de la venta, ¡Ay, pena, penita, pena! y Una señora estupenda. Lamentablemente, un cáncer de mama se la llevó por delante el 16 de mayo de 1995. Con Mara Peterssen regresamos a 1923, un año en el que nació Hachikö, nuestro personaje de la semana, con Patricia Costa. De una superestrella internacional del siglo XIX, la actriz Sarah Bernhardt, se ocupa Marta Belenguer. La Historia Mínima de David Zurdo llega protagonizada por el ingeniero mecánico Thomas Midgley. Y en esta época sonaba “Yes! We have no bananas” (“¡Sí! No tenemos plátanos”), de Billy Jones, que tuvo múltiples versiones incluidas en la lista de JPelirrojo.

