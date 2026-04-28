La UER apoya a RTVE ante la creación de una Comisión de Investigación en el Senado

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) expresa su preocupación ante la creación de una Comisión de Investigación sobre la Corporación RTVE, aprobada por el Senado español y cuya constitución está prevista para este martes 28 de abril. Se espera que la Comisión examine las prácticas editoriales y la gobernanza de RTVE, incluyendo su oferta informativa y de actualidad.

En una nota de prensa la UER recuerda que valora positivamente los controles y contrapesos, pero considera que los mecanismos de supervisión existentes son suficientes, ya que ya exigen a RTVE ser transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa.

El comunicado también explica cómo RTVE ha expresado su preocupación por los riesgos inherentes a este tipo de iniciativas, en las que las decisiones editoriales pueden ser evaluadas según criterios que no se ajustan a las normas profesionales establecidas, sin un propósito, un resultado o unas medidas de seguimiento claramente definidas.

Para la UER, la independencia de RTVE como miembro del ecosistema de los medios de comunicación públicos europeos es vital y cualquier politización del proceso de supervisión supone una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable ante el aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación de la Unión Europea.

La UER seguirá vigilando de cerca la situación en España y se mantiene abierta a un diálogo constructivo para garantizar la plena conformidad con la legislación europea y los principios fundamentales que sustentan los medios de comunicación de servicio público.