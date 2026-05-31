Sylvester Stallone vuelve a la acción con el hijo de Clint Eastwood: 5 curiosidades de 'Doble espionaje'

Doble espionaje, cuyo título original es Alarum, es un thriller dirigido por Michael Polish que combina la acción frenética con una trama de intriga. Los dos personajes principales, Laura y Joe -interpretados por Willa Fitzgerald y Scott Eastwood-, eran espías rivales pero, por circunstancias de la vida, se han convertido en marido y mujer, y comienzan una vida juntos alejados del mundo y se esconden en un refugio alejado de la civilización.

La historia comienza a complicarse cuando se encuentran un dispositivo USB en el estómago de un piloto muerto tras un accidente aéreo. Este hallazgo convierte al matrimonio en objetivo prioritario de la CIA y, concretamente, de un letal asesino llamado Orlin, que está interpretado por Mike Colter. Por otra parte, el personaje de Chester, al que da vida Sylvester Stallone, se une al matrimonio para ayudar en la lucha. Con el USB en sus manos, Joe, Laura y Chester planean usarlo para enfrentarse a la CIA y tomar represalias. Una idea arriesgada pero con potencial suficiente para sacudir el tablero geopolítico.

Entretanto, aparece en escena 'Alarum', una organización secreta de espías desilusionados que proceden de diversas agencias y que deciden operar por su cuenta. Su objetivo es desmantelar cualquier poder que posean las agencias de inteligencia global.

'Doble espionaje'

Sylvester Stallone vuelve a la acción Sylvester Stallone interpreta a Chester, un enigmático y letal ejecutor que tiene como misión eliminar a los protagonistas de esta película y proteger los intereses de la misteriosa organización conocida como 'Alarum'. Sin embargo, a medida que avanza la historia su objetivo principal comienza a cambiar, o eso parece, pero todo ello está envuelto siempre en escenas de acción y tiroteos, en las que Stallone es un experto. A sus casi 80 años -los cumple el 6 de julio-, el actor, que consolidó su carrera y conquistó al público con sus personajes de Rocky Balboa y Rambo, vuelve a la gran pantalla como refuerzo de Doble espionaje. En sus anteriores papeles, Stallone trabajaba y triunfaba solo contra cualquier enemigo que se le presentase; ahora, la forma de desarrollar la acción es otra, rodeado de otros protagonistas que tienen el mismo objetivo. Sea como fuere, Stallone siempre es un reclamo para sentarse frente a la pantalla y disfrutar de una película de acción.

Una parálisis facial que lo hizo único El rostro del protagonista de Rambo es muy característico y ha supuesto una seña de identidad para sus personajes más icónicos. Sin embargo, según se descubrió en un documental sobre su vida, detrás de ese físico tan particular hubo un episodio traumático: Stallone sufrió una parálisis parcial durante el parto debido al mal uso de un fórceps, lo que dañó los nervios del lado izquierdo de su rostro. Como consecuencia de ello, partes de los labios, la lengua y la barbilla del actor quedaron paralizadas, lo que le provocó esos rasgos tan característicos de sonrisa torcida y habla 'arrastrada'. Sylvester Stallone en 'Doble espionaje' El actor de Hollywood ha conseguido fraguarse una carrera plagada de éxitos debido, entre otras cosas, a la peculiaridad de su rostro. La cara de Stallone se ajustaba perfectamente a la de un boxeador de los años setenta, y así lo demostró en la primera cinta de Rocky Balboa, una película escrita y protagonizada por el actor en 1976. De vuelta a Doble espionaje, uno de los protagonistas, Scott Eastwood, afirmó en algunas entrevistas que realmente esperaba poder trabajar algún día con Sylvester Stallone y su deseo se ha hecho realidad en esta cinta de espías. "Creo que nos habíamos cruzado hace muchos años, pero él estaba en mi lista. Estaba en la lista de personas con las que realmente quería trabajar", afirmó Eastwood.

Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood Scott Eastwood sigue los pasos de su padre, Clint Eastwood, y se va abriendo paso en la gran pantalla como actor protagonista. En Doble espionaje está acompañado por grandes actores como Willa Fitzgerald, Sylvester Stallone y Mike Colter. Scott fue fruto de la relación extramatrimonial de Clint Eastwood con Jacelyn Reeves, una azafata de vuelo con la que también tuvo a Kathryn Eastwood. Heredero de la pasión interpretativa de su padre, se inició en el cine participando en Banderas de nuestros padres, película dirigida por Clint Eastwood. Además, también trabajaron juntos en Gran Torino e Invictus, y compartieron pantalla en Golpe de efecto. En un principio, Scott Eastwood utilizaba el apellido de su madre Jacelyn Reeves, pero después cambió de estrategia. "He pasado por los castings para todos los papeles que he interpretado. Me considero un hombre hecho a mí mismo", afirmaba el actor.

La tragedia que marcó su vida Entre los éxitos interpretativos de Scott Eastwood destacan Escuadrón Suicida o Fast & Furious 8. Es uno de los ocho hijos de Clint Eastwood pero su vida no ha sido un camino de rosas, sobre todo por la tragedia a la que tuvo que enfrentarse hace más de una década: un accidente de coche en el que falleció la que había sido su novia. "¿Cuándo fue la última vez que lloraste?", le preguntaron en 2016. Y respondió: "Salí con una chica hace un par de años que murió en un accidente de coche". Scott Eastwood, en 'Doble espionaje' Actualmente, en uno de sus últimos trabajos, en 2025, Scott Eastwood estrena Doble espionaje. Precisamente, sobre el rodaje con su compañera de reparto, con Willa Fitzgerald, el actor ha declarado que "se trata de una complicada relación, ¿verdad? Te casas con una espía y las cosas se van a complicar. Ella es genial. Por cierto, es muy atlética. Creo que era bailarina, así que tiene un gran dominio de su cuerpo. Es simplemente genial. Es una persona genial. Es divertida" Por su parte, el director de Doble espionaje, Michael Polish, también ha resaltado la capacidad física de la actriz protagonista, y su gran trabajo de preparación. "Estaba entrenando antes de que empezáramos la película, de forma independiente. Y luego, cuando llegó, empezó a trabajar con el coordinador. ¡Se lució!", afirmó Polish.