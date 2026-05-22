'Rehearsals for a Revolution', una coproducción española de la iraní Pegah Ahangarani, mejor documental en Cannes

La película Rehearsals for a Revolution, una coproducción de República Checa y España en la que la realizadora iraní Pegah Ahangarani cuenta la historia reciente de los movimientos sociales y políticos en su país a través de su familia, ganó este viernes el Premio Ojo de Oro al Mejor Documental de Cannes.

"Esta película nos permite adentrarnos en la intrincada y compleja realidad del Irán contemporáneo a través de una mezcla de cine personal, histórico y poético", destacó el jurado del galardón, según indicó la productora española Fasten Films en un comunicado.

Detallaron también sus integrantes que "en su búsqueda del lenguaje adecuado para expresar las verdades del momento", la directora de este documental "no teme cuestionar sus propios gestos, dudar de sí misma y mostrarse vulnerable".

"El jurado quedó impresionado por el magistral guión y la narración vívida y apremiante, así como por una cineasta que nos ha transportado a través de las violentas olas de la historia sin perder nunca de vista el valor de cada vida humana", agregaron las fuentes.

Fotograma de 'Rehearsals for a Revolution'