Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 1 al 7 de junio

Arrancamos el mes de junio, y en RTVE Play te proponemos nuevos contenidos originales y exclusivos, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. En la semana del 1 al 7 de junio, llega un nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó con Núria Marín y sus colaboradoras, que recorren algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española, y analizan todo el salseo de hace décadas y de la actualidad, porque las cosas no han cambiado tanto, o sí... ¡No te lo pierdas!

Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.

Está el horno para bollos; Podcast, el podcast o La Semana, con Pepa Bueno, también arrancan semana con nuevos contenidos.

No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo En Play - El Recreo - Programa 51 ¿Por qué nos siguen conquistando las grandes historias de romance universitario? Hoy en El Recreo recibimos a la actriz Laia Manzanares para analizar el arrollador fenómeno de la serie 'Off ... rtve play Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo,Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 28/05/2026 Este jueves, Inés Hernand llega a La Retaguardia con mal sabor de boca tras la derrota del Rayo Vallecano, una ocasión que le sirve para plantearse los problemas de tolerancia frente a la fr ... rtve play

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:45 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.

LUNES 1 DE JUNIO

Cosas de Palacio Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 11 - Todo irá bien Ángela Echaniz, Manu Imízcoz, María Redondo y Alejandro Bordanove juegan al mítico 'Verdad o reto' y se atreven con una canción de Chenoa rtve play

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 10 - Alfonso Ortega, Cocituber En este capítulo Dani y Arturo reciben, como persona favorita, a Cocituber. Juntos analizarán muy seriamente los chistes -a priori- más inocentes... rtve play

MARTES 2 DE JUNIO

Menudo cuadro David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 13 - Nuria Marín, la 'queen' del salseo Los Davides y Carlota descubren las preguntas que Nuria Marín le tiene reservadas a la reina Letizia y a la princesa Leonor. rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 4 - Entrevista con Germán ('MasterChef') y Mercedes Milá ('Me meto en un jardín') 'Teleplanistas' no para, igual que la tensión en las cocinas de 'MasterChef'. Javi Hoyos y Marta Verona repasan el programa de Germán Sánchez, el último expulsado, y para muchos uno de los p ... rtve play

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Ubícate Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech 'Nanísimo', Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo. Ubícate Ubícate - Programa 5 - ¿Puede un artista mainstream seguir siendo activista? En este programa de ÜBÏCATE analizamos dos fenómenos aparentemente distintos pero conectados a través de su impacto en la cultura popular. Por un lado, el fenómeno Bad Bunny: un artista que ... rtve play

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 13 - Juan Sanguino, antropología del salseo El salseo es patrimonio nacional, el salseo es sociología, integración social y construcción de una moral colectiva. Y todos consumimos salseo en cualquiera de sus formatos. Para hablar de e ... rtve play

Está el horno para bollos Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcastEstá el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 4 - Heba Kharouf y Almudena Ávalos Oriente Medio, cenas clandestinas y, por supuesto, lesbianismo. En este programa de 'Está el horno para bollos', Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral entrevistan a la chef Heba Kharouf y ... rtve play

JUEVES 4 DE JUNIO

Poco me parece Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 7 - UCO o trato Una semana más, Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño salvan la socialdemocracia, aunque a veces no se lo merezca. Hablamos del robobo de la jojoya, hacemos porra para saber quién va a ... rtve play

La Semana Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La semana La Semana, con Pepa Bueno - Capítulo 5 - Vivienda, la gran emergencia El quinto capítulo de La semana con Pepa Bueno analiza la crisis de la vivienda y las posibles soluciones a esta gran emergencia social rtve play

Invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 4 - ¿Se saluda con demasiados besos en España? La primera impresión determina mucho las interacciones entre personas, pero ese primer contacto es diferente en cada cultura. ¿Qué impresión dan los españoles al saludar? ¿Hay demasiado cont ... rtve play

Podcast, el podcast Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Pasivo-agresividad Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val se lanzan las puyas más pasivo-agresivas de la temporada (con sintonía incluida), se habla de la gente que solo habla de sí misma y también del via ... rtve play

DOMINGO 7 DE JUNIO