El Real Madrid y el PSG han anunciado en el último día del mercado de fichajes el acuerdo para el traspaso del portero costarricense Keylor Navas al club fancés y la llegada por una año cedido del francés Alphonse Areola para suplirle en el conjunto blanco.

El último día de mercado se produjo una revolución en la portería del Real Madrid, con la salida de Keylor Navas tras cinco temporadas en el club y la llegada de Areola, portero internacional con Francia y campeón del mundo.

Areola ya fue suplente en el último partido del PSG en la Liga francesa y durante el fin de semana superó el reconocimiento médico con el Real Madrid antes de que se cerrase el acuerdo de cesión entre clubes, junto al traspaso de Keylor Navas por una cantidad que ronda los 15 millones de euros.

De 26 años, nacido en París el 27 de febrero de 1993, Areola regresa al fútbol español donde su primera experiencia la protagonizó en el Villarreal hace cuatro años. En la temporada 2015-2016 disputó 37 partidos con el 'submarino amarillo', batió el récord de imbatibilidad del club con 620 minutos sin recibir goles y llegó ese año a las semifinales de la Liga Europa, titular en la derrota de Anfield que dejó al equipo español a puertas de la final.

Antes brilló una temporada en el Bastia y desde su salida del Villarreal completó tres temporadas con el PSG, pero solo con continuidad en la segunda cuando disputó 42 partidos. El pasado curso alternó la portería con una leyenda como Gianluigi Buffon antes de que el club francés decidiese cambiar sus porteros en el presente curso con la llegada de Keylor Navas y Sergio Rico. Se marcha con once títulos ganados.

El delantero del Atlético de Madrid Nikola Kalinic jugará en la AS Roma en condición de cedido esta temporada, después de que el club madrileño y la entidad italiana llegasen este lunes, último día del mercado de fichajes, a un acuerdo por el jugador croata. Kalinic, de 31 años, recaló en el Wanda Metropolitano en verano de 2018, procedente del AC Milan. Sin embargo, no gozó de la confianza del técnico Diego Pablo Simeone, aunque jugó un total de 24 partidos y anotó cuatro goles.

Rakitic no va convocado con Croacia por "no estar centrado"

El mercado de fichajes está afectando a la concentración de algunos jugadores, es el caso del barcelonista Rakitic, cuyo nombre ha salido como posible moneda de cambio en la 'operación Neymar'.

El seleccionador de fútbol croata, Zlatko Dalic, anunció este lunes que el azulgrana Ivan Rakitic no jugará los partidos que la subcampeona mundial disputará este mes contra Eslovaquia y Azerbaiyán, debido a que no está suficientemente "centrado" (Efe).

"Rakitic no ha resuelto su posición en el club y hemos concluido que no está preparado y centrado, que no puede dar el máximo que necesito en este momento, por eso no viene", explicó Dalic en rueda de prensa en Zagreb.