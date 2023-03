Chipre ya conoce su propuesta para Eurovisión 2023. Andrew Lambrou será el abanderado de la isla en Liverpool, seleccionado internamente por la televisión pública chipriota. La Corporación chipriota ha llegado un acuerdo con la discográfica Panik Records de Grecia y la City Pop Records de Australia. El joven de 24 años defenderá " Break a broken heart", un tema que le puso la piel del gallina cuando lo escuchó, en la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

El artista, de orígen chipriota, no es ajeno al certamen europeo. El año pasado participó en Australia Decides 2022, la preselección del país oceánico para el festival de Eurovisión. El representante de Chipre en Liverpool 2023 compitió con el tema "Electrify", una canción que mezclaba el inglés con el español. Andrew finalizó en séptimo lugar al recibir 51 puntos en una final que se llevó Sheldon Riley con la poderosa balada "Not the Same".

Letra de "Break a broken heart"

The lights went out

I hit the ground

You didn't mind that I was bleeding out

You filled my life

With minor songs

I loved you but you loved to do me wrong

I miss your kiss, gasoline and a matchstick

Red Lights, flashes, rising out of the ashes

I see you

For who you are

But you can't break … a broken heart

You lift me up and leave me in the gutter

Tear me up and move on to another

I'm torn apart but I am a survivor

You can't, you can't break a broken heart

No-o-o

You can't break a broken heart

No-o-o

An all-time low

But I'll get by

And over you I'll find the highest high

You did your best

To do your worst

I got used to all the ways it hurt

Feel the fever telling me that I need her

Science fiction turning into an addiction

I see you

For who you are

But you can't break … a broken heart

You lift me up and leave me in the gutter

Tear me up and move on to another

I'm torn apart but I am a survivor

You can't, you can't break a broken heart …

No-o-o

You can't break a broken heart

No-o-o

Oh I miss your kiss, gasoline and a matchstick

Red Lights, flashes, rising from the ashes…

You lift me up and leave me in the gutter

Tear me up and move on to another

I'm torn apart but I am a ѕurvivor

You can't break a…

No-o-o

Oh you can't break a broken…

No-o-o

You can't, you can't break a broken heart

You can't, you can't, you can't break a broken heart

You can't, you can't break a broken heart

You can't…

You can't break a broken heаrt