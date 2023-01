Eurovisión 2023

Una noche de infarto es la que vivieron el sábado 14 los eurofans belgas en la gran final nacional de Eurosong 2023. ¿El motivo? Pues que el nivel estaba tan reñido que era complicado prever cuál iba a ser el resultado. Finalmente fue Gustaph con su "Because of you" quien consiguió 278 puntos y se hizo con el pase directo a Liverpool. Una victoria que no fue sencilla porque resulta que ganó solo por un punto de diferencia con respecto a The Starlings, que acabo siendo medalla de plata.

El representante del país se eligió a través del televoto y el voto del jurado, votaciones que pasaron por una ponderación de 50/50 compartida entre ellos. El jurado estaba formado por 15 miembros, entre los que estaba el ganador de Eurovisión 2009, Alexander Rybak, el coanfitrión del Festival 2021, NikkiTutorials, y Laura Tesoro y Jérémie Makiese, quienes representaron a Bélgica en 2016 y 2022, respectivamente.

Un ejemplo ha sido la participación de una cara familiar para los espectadores habituales de Eurovisión. Se trata de Tom Dice , quien representó ya a Bélgica en 2010, y que ha interpretado "Rollercoaster" como miembro de The Starlings . Entre sus compañeros también hemos podido escuchar la propuesta al escenario eurovisivo de: Ameerah con "The Carnival" , Chérine con "Ça m'ennuie pas" , Gala Dragot con "T'inquiète" , Hunter Falls con "Ooh la la" , Loredana con "You lift me up" y Gustaph con "Because of you"

Letra de "Because of you"

And when the world got me going crazy

I'll carry on

And it's all because of you

Because of you

Remember when they told us

"You're not good enough"?

And then you came into my life

Yeah, you changing my world for good

(Yeah, woo)

Told me to love myself a bit harder than yesterday

Well, life is too short and we sure got to celebrate

And when the world got me going crazy

I carry on

'Cause I know I'm strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it's all because of you

Because of you

Remember when they tried to break us?

Well, look at us now

You told me the right thing at the right time

And got me feeling wild

(Yeah, woo)

Now I love myself much more than I did yesterday

'Cause life is too short and we sure got to celebrate

Hey, yeah

And when the world got me going crazy

I carry on

'Cause I know I'm strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it's all because of—

I'll carry on despite of the things they said and done

They'll never kill this fire

Your love will take me higher

And it's all because of you

Because of you

Well, because of you

Because of you I keep on going, baby, baby, for a brighter day, ay

(Yeah)

And when the world got me going crazy

(I carry on)

See, I carry on because of you...

(When the world got me going crazy)

Oh... (I carry on) Said I carry on...

And when the world got me (going crazy)

See, I will carry on

And it's all because of you

Because of you

Because of you