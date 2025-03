Cinco años de covid-19, la pandemia que paralizó el deporte, vació estadios y aplazó unos Juegos Olímpicos

Este viernes se cumplen cinco años de la declaración en España del estado de alarma por la pandemia de covid-19, el coronavirus que en cuestión de pocos meses se propagó por todo el mundo y que obligó a las autoridades a decretar un confinamiento. En el mundo del deporte eso se tradujo en competiciones paralizadas, recintos vacíos y unos Juegos Olímpicos, los de Tokyo 2020, que se tuvieron que posponer un año.

Algunos eventos directamente se suspendieron, otros se aplazaron, se acortaron calendarios y competiciones regulares como LaLiga o la Champions sufrieron un parón seguida de una reanudación con estadios vacíos y el formato de competición alterado para poder otorgar los trofeos de campeón pertinentes. Se trataba de evitar un caos aún mayor, sobre todo económico en forma de quiebra.

De hecho, la economía de los clubes deportivos se vio muy afectada, en distintos niveles según el potencial de cada entidad. El Gobierno permitió a las empresas acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), a los que tuvieron que recurrir clubes de la importancia del Atlético de Madrid o el FC Barcelona, aunque excluyendo a la primera plantilla de fútbol masculino.

Como tampoco lo fue la vuelta a la normalidad, ni mucho menos la vuelta a la competición. Tras semanas, que luego fueron meses, de confinamiento y de darle vueltas al cómo y dónde, la NBA decidió jugar en la conocida desde entonces 'burbuja de Orlando' . Hasta julio no se reanudó la competición, jugándose primero ocho partidos de fase regular para determinar la clasificación a los playoff. Estos dieron comienzo en agosto y la gran final, el 30 de septiembre. Los Ángeles Lakers de LeBron James se proclamaron campeones al derrotar a Miami Heat el 11 de octubre en el sexto partido. En octubre suele comenzar la temporada regular, con lo que el calendario de la 2020-2021 ya venía alterado de antemano.

Empezamos por la liga estadounidense de baloncesto, la NBA , por ser el gran detonante a nivel deportivo. Y todo comenzó con un positivo, que se puede considerar el primero conocido de un deportista de alto nivel en todo el mundo: el francés Rudy Gobert . El por entonces jugador de los Utah Jazz, ahora en los Timberwolves, había hecho una broma de mal gusto en una rueda de prensa días atrás al fingir que echaba el aliento sobre los micrófonos y los tocaba. Era también señal de que el virus ya amenazaba desde meses atrás, no fue cosa de un día para otro.

Fueron muchas las presiones de las distintas federaciones deportivas sobre las autoridades de Japón y sobre el COI , que finalmente acabaron cediendo ante la evidencia un 24 de marzo. Pero no fueron los únicos eventos internacionales que aprovecharon el 'hueco' en 2021 para salvar la programación y evitar así mayores pérdidas. La Eurocopa de fútbol y la Copa América , organizadas por la UEFA y la CONMEBOL, también aprovecharon el verano siguiente. Esa decisión trastocó todo lo demás, puesto que la Eurocopa femenina que estaba prevista para 2021 se disputó en 2022, y así con todo.

Había un cuarto equipo español en aquella edición, que era el Valencia . Al cuadro ché le tocó el Atalanta de Bérgamo , jugándose la ida en Italia a finales de febrero. Pero ya entonces se tuvo que disputar el partido en San Siro, en Milán, por las restricciones en la región de Lombardía. Italia se convirtió en el principal foco en Europa y de aquel partido volvió a España nuestro particular 'paciente cero', el periodista Enrique Mateu , que fue a cubrir el mismo. Y todavía estábamos en febrero. En lo deportivo, el Atalanta eliminó al Valencia con 8-2 de global e idéntico resultado en cada partido. La vuelta en Mestalla se jugó un 10 de marzo, ya sin público , pero aquella eliminatoria está en el foco por las sospechas de contagios masivos. Tampoco se libró de las sospechas el Liverpool - Atlético mencionado antes.

Aquella temporada 2019-2020 de la Champions League tuvo un antes y un después de la segunda semana de marzo, y no sólo por el cierre de los estadios. El Atlético de Madrid llegaba lanzado y eufórico después de haber consumado la eliminación del Liverpool , defensor del título, con una remontada espectacular en Anfield (2-3) , culminada en la prórroga; fue un 11 de marzo. A la semana siguiente, que estaban previstos los encuentros de vuelta de otras eliminatorias, entre las que estaban el Barça y el Madrid , ya no hubo partidos. Estos tuvieron que esperar a que se reanudara la competición en agosto. Los azulgrana eliminaron al Nápoles en casa, sin público por supuesto, mientras que el Madrid cayó en el Eithad Stadium ante el Manchester City ; el primero de los 'derbis' de Champions, como los ha definido recientemente Pep Guardiola .

Pero sin apenas descanso comenzó la temporada siguiente, la 2020-2021 , y empezó la llamada nueva normalidad también para el deporte; y el fútbol no era ajeno. Los aficionados ya nos acostumbramos en la anterior a oír hablar en las previas sobre los tests PCR y los equipos cruzaban los dedos para que no saliera algún positivo. Un foco de contagio podía llegar a provocar la suspensión de partidos. Los estadios siguieron vacíos hasta bien entrado 2021 y el Atlético de Madrid, campeón de liga esa temporada, tuvo que celebrar sin público el alirón en el Nuevo Zorrilla de Valladolid . La paradoja fue que un buen número de aficionados se trasladaron a Pucela para animar al Atleti a su llegada y celebrar el triunfo después... sin distancia de seguridad.

Los pupilos entonces de Zinedine Zidane habían logrado tan sólo dos victorias en diez partidos. Llegó el parón y llegó la reanudación con once jornadas a disputarse entre junio y julio, en las que los blancos hicieron una remontada ganando diez de aquellos partidos ante asientos vacíos. El sonido de aquellos duelos escuchando de forma nítida el golpeo del balón y los gritos de los jugadores fue la imagen de aquella temporada. Por cierto, que el partido elegido por LaLiga para la reanudación fue un derbi Sevilla - Betis , 11 de junio de 2020.

Por su parte, un Rafa Nadal muy concienciado con la pandemia decidió no desplazarse a Nueva York y se centró en Roland Garros , que había movido sus fechas de las habituales en primavera a octubre. El Abierto de Roma también movió sus fechas e hizo de antesala al Grand Slam por excelencia de la tierra batida. En semifinales el argentino Diego Schwartzman puso en evidencia la falta de ritmo competitivo de Rafa y le impidió el paso. Djokovic se alzaría con el triunfo final. El 'Peque' en semifinales y 'Nole' en la final volvería a ser el cuadro en París , pero esta vez ambos se toparon con un gigante, que es en lo que se convertía por entonces Nadal cuando le tocaba defender la Copa de los Mosqueteros. Supuso su Grand Slam número 20 , igualando a Federer.

Los otros dos Grand Slam siguieron adelante con todas las restricciones posibles y sin público. El US Open , en Nueva York, siguió el ejemplo de la NBA y organizó su propia 'burbuja'. Djokovic parecía incontestable en esa corta temporada, pero se encontró en Flushing Meadows con su peor versión de sí mismo y fue descalificado en octavos de final por dar un pelotazo a una juez de línea . De nada le valieron las disculpas al serbio, más que para limpiar su imagen. El gran beneficiado fue el español Pablo Carreño , que avanzó a cuartos y luego a semifinales tras derrotar a Shapovalov. En semifinales acabaría siendo vencido por Alexander Zverev, quien a su vez no pudo en la final con Dominic Thiem . El austriaco se quitaba así la 'espina' de Melbourne contra 'Nole'.

Una situación que se agravó en la Vuelta a España , disputada entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre. El esloveno Primoz Roglic reeditó el triunfo en la general, dejando grandes etapas como la ascensión a La Covatilla y a los Lagos de Covadonga , desafiando a sus rivales y al frío. Fue la última de las tres grandes y casi la última prueba ciclista, de no ser por la Clásica Brujas-La Panne. La París-Roubaix (Francia) y el Tour de Guanxi (China), que iban a ser posteriores, fueron cancelados.

En lo deportivo, la Fórmula 1 vivió un hito con el séptimo Mundial de Lewis Hamilton, entonces en Mercedes, igualando a Michael Schumacher. En MotoGP se coronó el español Joan Mir montando una Suzuki , en lo que sería el último gran éxito de la marca japonesa en la máxima categoría. Actualmente ya no hay 'suzukis' rodando por los circuitos de MotoGP. En Moto2 se llevó el título el italiano Enea Bastianini , 'La Bestia', y en Moto3 un colombiano originario de Madrid, David Alonso . En el Mundial de Superbike se llevaría el título de calle el británico John Rea , el que sería el sexto y último de su palmarés hasta la fecha.

Epílogo: un virus que llegó para quedarse y cambiarlo todo

El covid-19 no se fue tal como vino. Ya hemos visto que sus efectos se dejaron notar hasta 2021, pero también en 2022. Los protocolos sanitarios en el deporte de primer nivel hicieron que nos acostumbráramos a los tests PCR previos a las competiciones y el anuncio de una baja por positivo nos empezó a sonar igual que una lesión entre los deportistas. El público volvió a los recintos de manera gradual y no de manera uniforme en los distintos deportes. No es lo mismo una grada a cielo abierto que un pabellón cerrado. El caso más llamativo sin duda fue el de los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados sin público. Ver las gradas llenas en los recientes de París 2024 sí que ha sido una imagen de vuelta a la normalidad.

También se hicieron notar las consecuencias económicas. La pandemia dejó tocados a no pocos clubes deportivos. Ya hemos visto que el Barça fue uno de los primeros de nuestro fútbol en acogerse a un ERTE. El club azulgrana fue el más sacudido de las grandes ligas en lo que a pérdidas se refiere, consecuencias que aún viene sufriendo y condicionan su política de fichajes. Pero al menos ahí sigue, otros no pueden decir lo mismo. En Inglaterra el Wigan Athletic o en Italia el Chievo Verona anunciaron su bancarrota y actualmente militan en ligas muy inferiores. Hay otros ejemplos menos llamativos para el aficionado español como el MSK Zilina eslovaco, pero más cercano es el caso del Reus, que ya arrastraba problemas financieros y la pandemia acabó por fulminar sus esperanzas de revitalizar su maltrecha economía. Su plaza fue adquirida por el Andorra, propiedad de Gerard Piqué.

Por no hablar de las secuelas físicas por covid persistente; y si no que se lo pregunten a la marchadora española Laura García-Caro. El covid-19 hace mella en el ánimo de los atletas, también a la hora de rebelarse. La obligatoriedad de las vacunas convirtió en héroes para los negacionistas a estrellas de la talla de Djokovic, ya mencionado, o a Kyrie Irving, jugador de la NBA. Ambos se hicieron tristemente famosos por su negativa a vacunarse y al serbio le costó perderse algún Grand Slam. Eso no le ha impedido después convertirse en el más grande de la historia.

Son muestras de que la pandemia sigue aún muy presente cinco años después. Con más o menos fuerza según el potencial de cada actor, el deporte supo contener los efectos de la pandemia y reinventarse hasta poder volver a su vida anterior. Pero ya nada volverá a ser como antes de aquel 14 de marzo, ni en la vida ni en el deporte.