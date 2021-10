Los deportistas contrarios a la vacunación por el COVID-19 comienzan a encontrarse con problemas por su decisión. Problemas que pueden ir, simplemente, por tener que someterse a más restricciones y controles que los deportistas vacunados, o hasta la misma imposibilidad de competir, como le ha ocurrido al baloncestista Kyrie Irving en la NBA o como podría pasarle al tenista Novak Djokovic en el Abierto de Australia si el país oceánico decide vetar a los no vacunados.

El avance de la vacunación ha cambiado las reglas en ciertos torneos, que hasta ahora habían convivido con estrictas normas para el control de la enfermedad. El primer caso que dio la vuelta al mundo esta semana fue el del base de los Brookyn Nets Kyrie Irving, apartado del equipo por su negativa a la administración de la vacuna, lo que le impide jugar en Nueva York como local.

El jugador, por su parte, reconoció que conoce las "consecuencias" pero pidió respeto a su decisión. "Estoy haciendo lo mejor para mí. Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado por eso, eso es exactamente lo que es", destacó Irving. "Ese es el papel que interpreto, pero nunca quise renunciar a mi pasión, mi amor, mi sueño por este mandato".

“No siempre se trata del dinero, se trata de elegir lo mejor para ti“

Irving habría podido entrenar con los Nets y jugar partidos fuera de Nueva York. Los Nets le pagarían por eso, pero está renunciando a aproximadamente la mitad de su salario de 35 millones de dólares al perderse los partidos en casa. "¿Y qué? No se trata del dinero", señaló Irving. "No siempre se trata del dinero. Se trata de elegir lo mejor para ti. ¿Crees que realmente quiero perder dinero?".

00.54 min Kyrie Irving ha sido apartado de los Nets por seguir negándose a vacunarse contra el coronavirus

Irving dijo que apoyaba a las personas que estaban y no estaban vacunadas y expresó su agradecimiento a los médicos. El base All-Star no dijo estar en contra de ser vacunado, solo que estaba decidiendo no hacerlo. "Una vez más, voy a repetir esto. No se trata de los Nets, no se trata de la organización, no se trata de la NBA, no se trata de política", reiteró Irving. "No es una sola cosa. Se trata solo de la libertad de lo que quiero hacer".