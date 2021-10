La pasada noche visitaba el nevado barrio neoyorkino de Brooklyn el mejor equipo de la NBA, Los Angeles Clippers (16 victorias y 5 derrotas), y allí esperaba el conjunto que está causando sensación en la NBA. El resultado concluyó siendo 124-120 favorable a los locales y mucha culpa la tuvo el base Kyrie Irving (39 puntos), una de las tres estrellas del nuevo 'Big Three'.

Tres anillos, 24 participaciones en All-Stars, 18 veces en los mejores quintetos, siete premios como máximos anotadores, dos MVPs y más de 113 millones, como mínimo, por temporada hasta el curso 22/23. El traspaso de James Harden a Brooklyn Nets ha sacudido la liga al conjugar tres jugadores candidatos al Salón de la Fama y, de paso, han convertido a ‘La Barba’, Kevin Durant y Kyrie Irving en el ‘Big Three’ más caro de toda la historia.

El talento busca talento y tras empeñar su futuro a largo plazo (han dado a Rockets sus mejores rondas de draft del próximo lustro) los Nets se han lanzado a por todas para asaltar el trono de la NBA en busca de su primer anillo como franquicia. Mimbres en ataque, junto a Nash y D’Antoni dirigiendo desde el banco, atesoran de sobra para ello, pero la pregunta es: ¿serán uno de los mejores ‘Big Threes’ de la historia? Aquí te presentamos a algunos de ellos.

-Miami Heat 13/14 (James, Wade y Bosh | 56,8 millones)

James, Wade y Bosh, tres amigos que se unieron para ganar la NBA EFE

El día 8 de julio de 2010 el mundo del baloncesto estaba pendiente de una pantalla. Lebron James aparecía en un especial de televisión, conocido como 'The Decision', para decidir su futuro. “Voy a llevar mi talento a South Beach y unirme a Miami Heat”, afirmó el alero de Akron para iniciar una nueva era lejos de Cleveland junto a Wade y Bosh. Los tres miembros del Draft del 2003 (número 1, 4 y 5) unieron esfuerzos para ganar "no uno, no dos, no tres, no cuatro..." anillos. La apuesta no salió como tal, pero tampoco andaba desencaminada. Cuatro finales en cuatro años y dos anillos, ante Thunder y Spurs. En el debe de este trío quedará para siempre la pelea por el título de 2011 ante Dallas, donde cayeron contra pronóstico ante un heróico Dirk Nowitzky.