La tardía agencia libre de la temporada 20/21 ha traído consigo cambios significativos para la armada española en la NBA. De los seis representantes nacionales en la liga norteamericana, tan solo ‘Juancho’ Hernángomez seguirá con la camiseta que defendió el pasado curso, la de los Timberwolves. Allí se reencontrará con Ricky, que vuelve a la franquicia que lo drafteó en el 2009.

También vivirán en la misma ciudad Marc Gasol y Serge Ibaka. Ambos gozarán del calor de Los Ángeles, pero con uniformes distintos. Los que más dudas presentan son ‘Willy’ y Pau. El madrileño, porque va con un contrato mínimo bajo el brazo tras unos últimos cursos diluido; el catalán, porque lleva sin disputar un minuto desde hace casi dos años y sigue en la búsqueda de equipo.

Si Pau logra un nuevo contrato en la liga norteamericana, será por el mínimo de veterano y en un rol más de mentor que de jugador de muchos minutos. No se puede olvidar que ya cuenta con 40 primaveras y que el estilo de juego ha mutado en su contra. En cualquier caso, la diana del pívot está puesta en los Juegos Olímpicos . Scariolo ya ha dejado claro que cuenta con él, “si puede dar 10 minutos buenos” . Y con Pau España es más España, aunque solo esté sentado en el banco, si no, recuerden la final del Mundial 2006 .

‘Willy’ Hernangómez (4 temporadas | 6,1 pts y 4,3 reb de media)

'Willy' Hernangómez, en el banquillo de los Pelicans EFE

Todo o nada. Para ‘Willy’ las últimas temporadas parecen ir cuesta arriba. De entrar en los quintetos de mejores rookies del año a firmar con Pelicans por el mínimo y solo por un año. Quedó relegado en Nueva York y en Hornets tampoco ha sido capaz de hacerse hueco constante en la rotación, sobre todo el año pasado con unos números de tan solo 31 partidos (cero titularidades) con solo 12 minutos de media por noche.

El español se enfrenta a un reto mayúsculo en Nueva Orleans. La rotación interior de la franquicia es feroz, hasta cinco hombres, incluido Hernangómez, pueden jugar de pívot de forma canónica, sin contar aquellos ‘cuatro’ que por circunstancias del guion también gocen de minutos en el puesto. Pero por ganas no va a ser, el pívot ya ha dejado claro que está "capacitado para cualquier cosa que pida el entrenador y el equipo". No obstante, si este año no encuentra tampoco opciones, puede que su luz en los Estados Unidos termine por apagarse. Volver a Europa no sería mala opción, donde podría ser un jugador determinante.