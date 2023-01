La trompeta Real

(Timbre)

¡Abro yo! (TARALEA)

(Trompeta)

Su alteza real, las amigas de la princesa Stella,

Mía y Freya.

Lo siento, Freya, lo siento, Mía,

Le he pedido un millón de veces que no hago eso, pero...

(RÍEN)

No te preocupes.

¿Qué pasa ahora, princesa Stella? ¿No puedes parar?

No estamos en el palacio.

A nadie le gusta que toques la trompeta aquí.

A la gente le encanta que anuncie su llegada.

No, no es cierto.

(Timbre)

(Trompeta)

(GRITA)

Su majestad, el señor repartidor de pizza.

(Timbre)

¡Hola!

Disculpen, ¿tienen algo que donar para nuestro mercadillo?

Aquí tiene.

(Trompeta)

Una anciana muy caritativa.

(Timbre)

¡Hola!

(Trompeta)

Su alteza real, el amigo de la princesa Stella, Mikey.

(GRUÑE)

(RÍE)

No deberíamos renunciar a los protocolos reales

solo porque ya no vivamos en el palacio.

(RÍE)

(BOSTEZA)

(SUSPIRA)

(TARALEA)

¿Cómo puede ser?

¿Pero qué te ocurre señor Pee?

Mi trompeta. No está.

Ha desaparecido sin dejar rastro. Se la ha tragado la tierra.

No la encuentro por ninguna parte.

Tranquilo, veamos...

A ver, ¿dónde la dejaste la última vez?

Justo ahí, pero ahora no está.

¡Oh!

Espero que no acabase dentro de la caja de reciclaje

que mamá tiró ayer.

¡Oh!

Estoy segura de que no metí la trompeta en esa caja.

(TARALEA)

(SUSPIRA) ¿Ha habido suerte, señor Pee?

No, su alteza, pero he rescatado estas cosas.

Ay, cielos.

¡Sí! Les estaba buscando.

¡Mira, mamá!

Qué maravilla, querida.

Supongo que acabaron en ese contenedor por error.

Si me lo permite, princesa Molly,

puede que use alguno de estos instrumentos

hasta encontrar mi trompeta.

Sus majestades, el rey Bob y la reina Kat.

(Ladridos)

(RÍE)

-¡Oh! -La señora Oh.

Señor, Pee, ¡hola!

Su alteza real, el amigo de la princesa Stella.

"El mayordomo que deja en evidencia a la monarquía".

(AMBAS) Oh...

Pobre señor Pee.

¿No podríamos sustituirla por otra, señor Pee?

Es una herencia de la familia.

Se ha ido transmitiendo de generación en generación

durante más de 600 años.

Oh... Oh...

Lo siento mucho, el señor Pee es un poco...

Ya sabéis.

Por cierto, Mikey me contó el otro día

que su banda tiene previsto... Parecía muy triste.

¿Quién, el señor Pee? Sí.

¿No has visto que se ha acostado?

Creo que nunca había visto al señor Pee irse a la cama

en pleno día.

Pues tienen una gira. Sí, pobre señor Pee.

Se le notaba muy afectado.

¿Qué?

Nada, es solo lo que...

Estabas molesta con él por su forma de anunciar las visitas.

Stella, ¿estás segura que no sabes dónde está su trompeta?

Tal vez sí.

Es que... Era demasiado ruidoso.

Ya lo sé, Stella, pero dime, ¿qué más puede hacer hoy en día?

Es su trabajo.

Como mayordomo, no le queda mucho más, ¿no?

(SUSPIRA)

Vale, tengo que...

Esperadme aquí. Volveré en un suspiro.

¿Qué?

(AMBAS) ¿Estás bien, Stella?

No la encuentro por ninguna parte.

La escondí detrás del cobertizo, pero ahora ya no está.

Te ayudaremos.

Con tres pares de ojos será más fácil.

(Música)

No puede haberse esfumado sin más.

¿Qué es lo que no puede haberse esfumado, Stella?

Puede ser que escondiese la trompeta.

¿Qué hizo qué?

Estaba punto de devolvértela, pero ha desaparecido.

No está donde la dejé.

Lo siento muchísimo, señor Pee. De verdad que lo siento.

(GRUÑE)

Sí, tienes motivos para disculparte.

Ya hablaremos de esto más tarde,

pero ahora intentemos encontrar la trompeta.

Todos a ayudar.

¿Seguro que no estaba en el jardín, Stella?

Yo diría que no.

(Música)

¡Sí! ¿En serio, Molly?

Con eso no nos ayudas en nada.

¿Será esto?

No, lo siento.

-Muy buenas tardes. -Hola.

¿Fue usted quien llamó para tasar una trompeta

y para buscar comprador?

Sí. Por favor, venga por aquí.

¡Alto!

-¿Qué? -¿Disculpe?

Es del señor Pee.

No tengo ni idea de qué está hablando.

Rescaté ese valioso instrumento de las inclemencias climáticas

cuando apareció casualmente en mi jardín. Venga conmigo.

Ya he encontrado un comprador

que seguro que lo cuidará mucho mejor

que su anterior propietario.

(RÍE) (GRUÑE)

Señor Pee, por favor, despierta. He encontrado tu trompeta.

¿De verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está mi preciosa trompeta?

Verás, la he encontrado,

pero está en casa de la señora Kaufmann.

¿La señora Kaufmann? Y no quiere devolverla.

Dice que la encontró y que ya tiene a un comprador,

pero la recuperaremos. Todavía no sé cómo, pero...

No, su alteza, yo la recuperaré.

¿Qué es eso? Es mi disfraz.

Es infalible. No tendrá ni idea de quién soy.

(RÍE)

Ya, salvo que es bastante obvio que no eres un comprador corriente.

Sí, ya...

Tal vez podría usar zancos.

Muy buenas.

Vengo por lo de esa trompeta antigua.

¿O la ha vendido ya?

Le pido disculpas, señor Dinkwell, pero es que...

Me dijo usted que vendría mañana y...

parece un poco distinto de lo que me esperaba, la verdad.

Mi cliente está muy interesado en esa pieza

y está dispuesto a pagar un precio muy alto.

Por supuesto. ¿Quiere pasar?

Preferiría que cerrásemos el acuerdo aquí, señora Kaufmann.

Siempre conviene ser precavidos. Por supuesto.

Iré a buscarla.

(RÍE)

-Pero usted no es... -No, señora Kaufmann, no es ella.

¡La señora Kaufmann ha encontrado la trompeta del señor Pee!

¡Sí! ¡Viva!

-¡Qué bien! -¡La has encontrado!

(RÍE) Sí. La ha encontrado Stella.

Después de haberla perdido. Lo siento mucho, señor Pee.

He traído un regalo para el señor Pee.

O tal vez para Stella.

No, señor Pee, queremos escucharte tocarla.

Al fin y al cabo, es tu trabajo.

-¡Fantástico! -¡Fantástico, señor Pee!

¡Muy bien, señor Pee!

Puede que use esto de vez en cuando.

¿Trato hecho? Trato hecho.

(Música)