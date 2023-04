"El castigo real."

(CARRASPEA)

Oh... Voy a suspender el examen de Física.

¿De qué me sirve?

¿Cuándo voy a utilizar una ecuación de movimiento aéreo?

Pregúntaselo a los de tu banda. ¿Eh?

Tienes que ponerte al día, amigo.

El avión de papel tiene la forma perfecta,

-El ángulo de vuelo lo es todo. -Lo que tú digas, Mikey,

pero yo prefiero que mis armas de papel sean mucho más simples.

-Muy buena.

-¡Oh! Mark, piensa rápido.

-¡Lucas, no!

-¡Oh!

-(RÍE) En el blanco.

-¿Quién ha lanzado esto?

Stella, ¿es tuyo?

La velocidad de un objeto es la tasa de variación

de su posición en relación con... Ah...

Me he dejado la libreta en la taquilla.

Stella, ¿me dejas un par de hojas? (ASIENTE)

Stella, te he hecho una pregunta.

-No, no.

Sí, señora.

El papel es mío.

(GRUÑE)

Tal vez deberías aprovechar este tiempo para pensar

en qué clase de atención quieres atraer en el colegio

y en las consecuencias de tus actos.

-¿Qué ha pasado, Stella?

Cinco días de castigo después de clase,

una semana entera a partir de mañana,

y una carta para mis padres que debo devolver firmada.

Entonces ¿no le has contado la verdad?

-Marina es una chivata por haber llamado a la protectora

de animales. ¿De verdad está tan mal traer a un perro al colegio?

Rihanna se aburría en casa.

-Lo sé. Menuda chivata.

Y a nadie le gustan los chivatos, ¿verdad?

No, no soy una chivata.

No he dicho nada.

Oh... Muchísimas gracias, Stella.

Ya me he metido en un montón de líos este trimestre

con mi campaña de agricultura de guerrilla.

-(SILBA) -¡Lucas!

-Voy a compartir la comida resultante

con todo el mundo.

La pizza Margarita es un bien público.

-Te agradecemos que te lo hayas tomado tan bien,

Stella. Mm...

Ay, ¿cómo explicárselo a mis padres?

No se lo expliques.

Pídele a alguien que firme el papel y que llame al colegio.

(IMITA UNA VOZ DE MUJER) Señora Steele, le pido disculpas

pero las hormigas se han comido los deberes de Lucas.

-(RÍE) Sí, para la señora Steele, Joey es mi madre.

-También puedo hacerme pasar por la tuya, Stella,

-si eso te ayuda. -¿No habéis metido a Stella

en suficientes problemas ya?

-No necesita que nadie se haga pasar por la reina, Mikey.

-Hacer algo así solo empeorará las cosas.

Lo sé.

Ya estoy en casa.

Oh, hola a vosotros también.

Estoy bien, gracias. ¿Qué tal vuestro día?

Lo siento, querida.

Estoy machacando a tu padre en una partida de ajedrez.

Nos hemos apostado una semana cambiando pañales.

(Pedo)

-(RÍE) -Oh...

Todavía tengo la victoria al alcance.

Tiene jaque mate en cuatro movimientos.

Oh... (RÍE)

No te olvides las toallitas, Bob.

¿Se te da bien falsificar firmas?

¿Por qué lo preguntas?

¿Qué te han contado?

Me han castigado, Snowy, y mamá y papá no pueden enterarse.

¡Oh! Qué fuerte.

¿Castigada? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿algo guay?

¿A tus compañeros les ha gustado? Seguro que les ha encantado.

Bueno, digamos que lancé una bola de papel

a la cara de la directora delante de más gente.

Stella, eso no es propio de ti.

Bueno, el caso es que no fui yo. No, no. Es algo muy bueno.

Me encanta. Por favor, cuánto dramatismo.

Me apunto. Bien, nadie firma mejor que yo.

Dame el teléfono.

(CARRASPEA)

A su majestad le gustaría hacer una llamada.

-Oye, tus padres, ¿no te han reñido?

-¿Ni por los cinco días de castigo? -¡Oh! No me lo puedo creer.

No se lo has contado ¿a qué no? Eh...

No fui capaz.

Ya fueron muy duros conmigo por mis malas notas.

Te corrijo: por mentir sobre tus malas notas.

Le pedí a Snowy que firmase la nota en su nombre.

¡Stella!

No puedes falsificar una firma. Eso es un fraude.

Un fraude real, es decir, una traición, alta traición.

-Te encerrarán en una mazmorra. -No te pases, Mía.

¿Qué se supone que debía hacer? Contar la verdad.

Ir al despacho de la señora Steele y decirle que no fuiste tú

-quien lanzó la pelota. Stella, ¿cómo te fue anoche?

Según lo previsto.

Mi madre se tomó muy bien la noticia,

traigo la nota firmada y todo.

¿Crees que la señora Steele se lo tragará?

¿Y si se entera?

No me gustaría ser yo quien recibiese la bronca.

Por suerte para ti, no vas a serlo porque es Stella quien corre

todos los riesgos, ¿no?

Y a todos os da absolutamente igual.

-Sí, no sé, Stella, tal vez...

No pasa nada, chicos, no van a pillarme.

Entramos en clase.

Buenos días, Stella.

Uh... Me encanta tu "look".

"Très chic".

Qué raro.

¿Por qué Victoria me dirige la palabra?

En una palabra, Stella, respeto.

Mira en la pizarra.

(GRUÑEN)

Yo no dibujé eso.

Solo intento ayudar a mis amigos, Mía.

Haría lo mismo por vosotras dos.

Sí, pero nosotras no te pediríamos que lo hicieras, ¿no crees?

-La lealtad funciona en los dos sentidos, Stella.

Con una mano te dan una palmada en la espalda

y con la otra te empujan hacia el peligro.

(RÍEN)

-¡Oh!

-Todavía no me creo que fueses tú quien lanzó

esa bola de papel, Stella. Es algo tan impropio de ti.

Tal vez sería mejor que volviese a hablar

con tus padres. ¿Qué? ¡No!

Quiero decir...

No hace falta, de verdad.

Creo que te estamos sometiendo a demasiada presión.

Oh... Entre las obligaciones reales,

los deberes y las tutorías...

Señor Bruno, tengo que contarle algo.

¿Hola? Su majestad, soy el señor Bruno.

Le llamo por el incidente de la bola de papel.

Sí, está aquí conmigo. Está castigada.

Oh, ¿por casualidad han llamado hoy tus profes a casa?

Oh, cielos. Ya te lo han contado.

Lo siento, Snowy, tengo que aclararlo todo con mamá y papá.

¿Qué? Stella, espera.

No, no, no.

Oh...

Oh, no.

Está bien, os contaré la verdad sobre el dichoso incidente

pero quiero que sepáis que en realidad no hice nada.

No soy ni valiente ni atrevida ni tampoco tengo unos nervios

de acero. Solo intento ser leal a mis amigos.

Pero Mía y Freya dijeron algo que me hizo plantearme

si cumplir cinco días de castigo para encubrir a un amigo

es lealtad.

¿Me están manipulando? ¿Y está siempre mal chivarse?

Demasiado tarde.

Te has delatado tú misma.

-En mis tiempos yo también cometí alguna que otra travesura,

señor Bruno. De tal palo, tal astilla supongo.

Fui yo quien respondió el teléfono. Es lo que intentaba decirte.

Un momento, ¿de qué incidente hablas?

(KAT Y BOB) ¡Stella!

(GRITA)

Oh... Esto es tan injusto...

Yo ni siquiera voy al colegio.

Esto es crueldad contra los animales.

Oh, cállate.

Mira, Stella, Mía y Freya tienen razón.

No estás enseñando a tus compañeros a que te respeten,

estás dejando que te pisoteen.

Las gemelas parecen ser las únicas que se preocupan por tus intereses,

no como Lucas y Mikey.

(GRITA)

Majestades, parece que ha habido un pequeño malentendido

sobre un misil de papel y una serie de castigos.

¿Ah, sí?

Hemos confesado, Stella.

No nos parecía justo meterte en tantos problemas por algo

-que hicimos nosotros. -Anoche ni siquiera pude disfrutar

de mi pizza Margarita y eso que cultivé sus ingredientes

-de la nada. -Debido a su sinceridad,

he reducido el castigo de cinco días a tres

-y Stella puede irse. -¿De verdad?

En realidad preferiríamos que Stella completase su castigo,

señora Steele, por haberse hecho pasar

por otro miembro de la realeza.

Y eso se considera alta traición.

¿No tendrán un aula de castigo para conejos?

Por desgracia no.

La protectora de animales ya tuvo que venir al colegio

este mes por un perro.

Traer mascotas no puede convertirse en una costumbre.

Por un pelo, Snowy.

En fin, no os metáis en más líos por hoy, chicos.

Y Lucas, ya retomaremos la conversación sobre recetas

de pizza. (RÍE)

-Una cosa más, pese a que no apruebo la deslealtad

ni las travesuras con bolas de papel,

me alegra saber que habéis estado dispuestos

a hacer lo correcto por delante de vuestro propio interés.

Eso es integridad, ni más ni menos.

Pero no tardéis tanto la próxima vez.

Y por lo que más queráis...

¡dejad de haceros pasar por vuestras madres!

(RÍEN)

(TODOS) Uf.