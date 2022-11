¡Oh! ¡Stella!

¡Ah! ¡Oh!

"Fútbol real".

(Silbato)

(GRITAN)

¿Has visto eso?

¿Ah?

El fútbol es divertidísimo.

Pero hace falta entrenar muchísimo.

Y a veces tiene que levantarse a las...

Yo solo he hecho equitación y tenis,

y tienes que estar tú sola.

No es como esto, te lo aseguro.

¡Voy a jugar al fútbol!

(CARRASPEA) - ¡Ah!

-Adiós, equipo.

Hola. He visto el partido y quería preguntarle:

¿Podría entrar en el equipo?

Bueno, no es tan sencillo.

¿Has jugado antes?

He jugado un po... ¡Sí! ¡Bastante!

Está bien. Haremos una prueba pasado mañana a las dos.

¡Bien!

Pero debes saber que el equipo tiene un nivel muy alto.

Llevan muchos años jugando juntas

y se necesita tiempo para... Gracias.

Me muero de ganas de jugar con Mía y las demás.

Se necesita tiempo para ser buena en algo. ¡Ah!

Vamos, Stella. ¡Tú puedes!

Otra vez.

¡Ah!

¡Ah!

¡Sí!

Aléjate de mi árbol.

¡Ah!

Esas cerezas no son para que las consuma la realeza.

Solo jugaba al fútbol, señora Goufman.

Voy a entrar en el primer equipo.

¿El primer equipo?

(RÍE)

¡Ah!

¡Ah! ¡Oh!

¡La ventana no!

Oh...

¿Qué...?

Va todo bien, ¿Stella?

Estoy practicando para la prueba, papá.

¿La prueba?

Para el equipo de fútbol.

Es muy divertido.

Y yo también quiero jugar.

Pero no imaginaba que sería tan difícil.

¿Sabes? Cuando era joven,

me gustaba muchísimo el fútbol, pero mi familia no me dejaba jugar.

Te prepararemos para esa prueba.

No te preocupes. ¡Gracias, papá!

(Música)

Ah... ¡Hola!

Ah...

Bob, ¿estás seguro de que Stella está preparada para jugar?

¿A qué te refieres? Está deseando entrar en el equipo.

Está muy emocionada. ¡No parecía muy emocionada!

Llevamos entrenando duro todo el día.

Solo está un poco cansada.

¿Seguro que no lo haces porque tú también

quisiste entrar en el equipo cuando eras niño?

Ah, pues, ¡claro que no! Solo hago esto por Stella.

Uhm.

(RONCA)

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE)

Hoy es el gran día, Stella.

¿Preparada para la batalla? Eh...

Uhm... Vamos, te sentará bien.

Vístete, después hablaremos de la estrategia.

¿Estrategia?

Solo necesitas regatear a estas jugadoras.

Recuerda los trucos que te enseñé

y entonces ya podrás tirar a puerta.

¿Y si me quitan el balón?

No te lo quitarán. ¿Recuerdas por qué?

¿El lema? Sí.

¿Cuál es el lema?

¿Soy una ganadora? ¡Sí!

¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Upa!

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh ¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

¡Ah!

Perfecto. Justo a tiempo para hacer algunas flexiones.

¡Ah! Bueno, Stella, ¿qué me dices?

Oh...

(Música)

¡Wuju! ¡Vamos, Stella!

¡Vamos, Stella!

¡Ah!

Ay.

Corred.

Recuerda cerrar un ojo y apuntar, ¡Stella!

¡Ya sabes! Es como en el polo.

(RÍEN)

Papá, no menciones lo del polo.

Y podrías decirle a Molly y al señor Pi que se vayan,

¿por favor? Han venido a darte apoyo moral.

¡Vamos, Stella! ¡Vamos, Stella!

¡Ah!

(Silbato)

Bien jugado. Sí.

- Stella, debo decirte algo.

Tendrás que empezar en el equipo de principiantes.

Tu nivel ahora mismo no es el que debería ser.

Están entrenando en el campo pequeño.

Puedes ir a jugar con ellos. Toma. Sí, entrenador.

Pero... Esto es inaceptable.

Rey Bob...

Su pasión y su capacidad como entrenador

son increíbles.

Nos encantaría que formase parte del equipo como segundo entrenador.

Oh, jaja. Ah... Uhm... Ah...

Sí, por supuesto. Será un placer.

Estupendo. Las jugadoras se van a alegrar muchísimo.

¿Por qué no viene a saludarlas? Oh...

¿Estás bien, Stella? Hola, mamá.

¡Ah!

Recuerdo que cuando era joven jugaba al polo

y no se me daba muy bien,

pero entonces... ¿Jugaste al polo?

No por mucho tiempo.

Pero me divertía muchísimo.

Hice amigas y hasta conocí a tu padre allí.

Yo tampoco voy a jugar mucho tiempo al fútbol.

Lo importante es que no te rindas.

Y que intentes divertirte.

Yo me rendí demasiado pronto.

¡Ah! ¡Oh!

¿Quién ha...?

¡Stella!

Lo siento, estoy aprendiendo a jugar al fútbol,

pero no se me da muy bien.

¿Quieres jugar con nosotros?

¡Sí!

(RÍE)

¡Ah!

¡Uh!

¿Estás bien, Stella?

Bien, venga...

(TODOS) ¡Arriba, Stella! ¡Vamos, Stella! ¡Sí!

Creía que ibas a entrenar al primer equipo.

Sí. Así es.

Pero ya no.

¿Por qué no? Me olvidé de una cosa.

¿Qué cosa, papá?

Me olvidé de quién era.

Tu padre.

Podrías hacer las dos cosas.

Bueno, también tengo obligaciones que atender.

De todas formas, está claro que todavía necesito a alguien

que me entrene. Y mi equipo también.

Si me aceptáis...

(TODOS RÍEN)