¡Stella!

"La espinilla real"

(Música)

(Alarma)

(Música)

(GRITA)

¡Snowy, tienes que ayudarme!

¿Una crisis antes del desayuno?

Querida, más vale que sea importante.

Una espinilla, ¿la ves? Es enorme.

¡Qué barbaridad!

Esto es grave, toda la semana encerrada en casa.

Una espinilla así jamás debe mostrarse en público.

Tienes que ayudarme.

¿Pelo? ¿Me has cubierto la cara de pelo?

¿Qué pasa, no te gusta? Pues, espera, hay más.

¿Ves? Ha desaparecido.

Estos son todos filtros, no puedo llevar un filtro a clase.

Ay, perdona, doña espinillas.

Me gustan mis filtros, la vida real está sobrevalorada.

¡Me quiero morir!

¿Otra vez? No puedo ir a clase hoy, ¡no puedo!

Claro que puedes. No, no puedo.

No con esto. ¿Con qué, cariño?

¿Con tu cara? ¡Con esta espinilla!

(Música)

Esta tarde es la sesión de fotos bimensual de la familia real,

es hora de darle a la gente

una imagen agradable de la vida de la realeza.

¡No!

La princesa tan... entusiasta como siempre.

No te preocupes, querida,

no creo que nadie vaya a hacer zoom

para ver un primer plano de tu cara.

(GRUÑE)

(Portazo)

(Música)

"La princesa se niega a mostrar su rostro".

-Hola. Hola.

¿Ahora te ha dado por abrazar árboles?

Tengo una espinilla. Y de las grandes.

(A LA VEZ) ¿Eh? Lo sé,

¿qué he hecho para merecer esto?

(Música)

Nadie, pero nadie, puede verme la cara hoy.

No te preocupes, te cubriremos.

-Sí, tú quédate entre nosotras dos.

(Música)

(Campana)

(Música)

¡Auch! Lo siento.

Ya hemos llegado.

-Escóndete. ¡Auch!

¿Va todo bien, Stella? Sí, muy bien, mejor que nunca.

Está intentando encontrar sus deberes.

-De acuerdo. ¿Nos vemos en clase?

¡Claro!

Bien jugado, por ahora vamos muy bien.

(Música)

-Buenos días, volcán gigante.

(RÍE) Es la portada del libro. Ah, ya, claro.

¿Preparada para que todo entre en erupción?

(Música)

-Recordad, solamente una cucharadita de bicarbonato,

ni se os ocurra echar más.

La reacción puede tardar hasta un minuto en producirse.

(RÍE) (GRITAN)

Ups, vaya.

¿Qué parte de solo una cucharadita no habéis entendido? Limpiadlo todo.

(RÍE)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Auch! Ups, lo siento.

(RÍE)

¡Auch!

(Campana)

¡Se acabó mi vida, mis días en el colegio,

mis posibilidades de volver a mirar a Mikey y a los demás a la cara!

¡Adiós a todo! ¡Se acabó!

Vamos, Stella, no es para tanto.

¿Cuántas veces tengo que decíroslo?

Mikey se dio la vuelta cuando la vio,

se dio la vuelta porque le daba asco.

No pienso volver nunca.

Me convertiré en una ermitaña es una cumbre remota.

Por favor, no intentéis encontrarme.

(Águila)

(Música)

¡Vete de aquí! ¡No me mires! ¡Espinilla, espinilla, espinilla!

El día de hoy ya no puede ir a peor.

(Música)

¡Ya estás aquí, cariño! Estamos a punto de empezar.

¡No, ahora no, hoy no! ¡No puedo, no puedo!

(Portazo)

(RÍE) Discúlpenos un momento, por favor.

¡Stella, baja ahora mismo!

Tienes una responsabilidad de la que no te...

¿Stella?

En el baño.

(A LA VEZ) ¡Stella!

¿No hay más remedio?

Las sesiones de fotos suelen gustarte, cielo.

Creía que te hacían sentir como una supermodelo.

Eso era antes de convertirme en una ermitaña con agorafobia.

(Música)

Alteza, si se coloca detrás del rey no puedo verla.

Cariño, ¿qué estás haciendo?

Está celosa porque no tiene una piel suave, de bebé, como yo.

¿Dónde se ha metido?

Ha desaparecido, como por arte de magia.

Stella, nadie puede ver tu espinilla,

baja de ahí inmediatamente y pon tu mejor sonrisa

para que podamos acabar con esto de una vez, por favor.

(GRUÑE)

(Portazo)

(RÍE)

Te lo dije, no deberías haber salido de casa así.

(GRUÑE)

Apártate y déjame sitio, mi espinilla es mayor que la tuya.

(Teléfono)

Qué fuerte, tenemos buenas noticias.

Vas a alucinar. Ahora vamos.

(Música)

Hola, ¡no llegó a vértela!

¿Quién? ¿El doctor Frankenstein?

Mikey. Ya, seguro.

Es cierto, se lo oímos decir. Se lo estaba contando a Joey.

¿Le oísteis decir que no había visto mi espinilla?

¿En qué momento surge eso en una conversación?

Bueno, no fue exactamente así.

Lo sabía, no era ni capaz de mirarme.

Pero eso fue debido a la espinilla.

¡Obviamente! Gracias por recordármelo.

Tu espinilla no, la suya.

¿Qué? Es cierto, Stella,

tienes que creernos.

-Le dijo a Joey que no era capaz de mirarte

por culpa de su espinilla. ¿Qué espinilla?

Mikey no tenía ninguna espinilla.

Tal vez estabas ocupada escondiendo la tuya

como para darte cuenta.

Pero si Mikey nunca tiene espinillas.

Tiene una cara perfecta.

La belleza está en los ojos de quien mira, querida.

(RÍE)

-Es cierto, Stella, ¿por qué íbamos a mentirte?

¿De verdad, me lo juráis? Te lo juro por mi nuevo teléfono

que me van a regalar por mi cumpleaños. Espero.

¡Entonces no me hará falta irme a vivir a un monasterio!

(Campana)

(Música)

Nadie puede verme la espinilla.

(Música)

(Móvil)