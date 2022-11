LA COREOGRAFÍA REAL

¿Qué, chicas, estáis emocionadas por la gala de baile?

-Uy, sí, súper. Dime, ¿a quién no le va a gustar

hacer el ridículo delante del público

llevando leotardos?

-Victoria va a ser la gran estrella. Va a ballet tres veces a la semana.

Yo estoy preparada.

Iba a clases de baile cuando era pequeña.

¿Tienes algún consejo? Porque yo nunca he bailado.

Tú tranquilo, Leo.

Haz lo mismo que nosotras y todo irá bien.

(CARRASPEA)

Muy bien, clase. Juntaos.

Os he dividido en grupos. Debéis preparar una coreografía

con un título que cuente una historia

utlizando solo vuestros cuerpos.

Mía y Freya, trabajaréis con Joey y Lucas.

Victoria, Stella, Leo y Mikey, vosotros formaréis otro grupo.

(CARRASPEA)

Venga, haced un corrillo.

Por ser la bailarina más experimentada,

dirigiré el calentamiento.

Ya se me ha ocurrido la idea para la coreografía

y tengo el título perfecto: "El ave fénix", esa soy yo,

"resurge de entre las cenizas".

Y nosotros, las cenizas, ¿no?

A la derecha, "pas de bourré", "pas de bourré"

(SUSURRA) ¡Ayudadme!

¡Ups! Lo siento.

Ahora es cuando nos convertimos en llamas.

¡Sí, Leo, tienes un don natural!

¿Esas son llamas? Más bien ha parecido una insolación.

Vamos, Mikey, hagamos otra demostración.

-¿No dijiste que habías ido a clases de baile?

Sí, cuando tenía 6 años. No sabía que se me olvidarían.

Voy a tomarme un descanso.

-Mira, Stella, ¿qué te parece? Vamos a hacer el baile del yin-yang

Habla de cómo los gemelos son diferentes pero están conectados

según la antigua filosofía china.

Suena mejor que lo nuestro: la danza de la mandona presumida

y de la patosa.

No te preocupes, Stella.

Tienes dos semanas para aprenderte la coreografía.

-Y enfrentarte a una humillación segura

delante de tu familia y amigos.

-No le hagas caso. Dos años son una eternidad en años de baile.

¿Y si necesito más tiempo que una eternidad?

(Música)

-(GRITA) (GRITA)

-Tienes que dejar de dar golpes de kung fu

mientras duermes.

Creo que estaba bailando.

Lo que yo he visto no se parecía en nada a un baile,

y eso que he visto muchos vídeos de bailes.

Snowy, ¿qué voy a hacer ahora?

Creía que sabía bailar,

pero ya no puedo controlar mi cuerpo.

No soy capaz de moverme sin sonrojarme, ni tropezarme,

¡o las dos cosas! Chica, necesitas ayuda.

Y yo soy la maestra de baile que necesitas.

¿Me ayudarás? ¡Gracias!

¿Gracias? Princesa, tendrás que ofrecerme algo más

que un agradecimiento.

¿Qué te parece si te dejo usar mi acondicionador y mi cepillo

para tu cola? ¡Cultivaré zanahorias en el jardín

para que las tengas sin límite!

Añádele tu pasta de dientes con sabor a fresa y tendremos

y tendremos un trato. Está bien pero, ¿me ayudarás?

El entrenamiento empieza a primera hora de la mañana.

Ahora, vuelve a la cama. Necesitas un buen descanso.

Deja los bostezos en la puerta, necesito que tu cuerpo y tu mente

estén en este cuarto.

Lo siento, Snowy.

Lo siento, entrenadora.

Venga, probemos con esta coreografía para fomentar tu confianza.

Todo el mundo la conoce, se volvió viral el verano pasado.

¡Respeta mi espacio personal!

Otra vez.

¡Oh, me encanta este baile!

¡Me rindo! No sé bailar.

Stella, escúchame bien. Vas a tener que trabajar muy duro

todos los días después de clase. Te hará falta un compromiso total

y sudor. Sudor, mucho sudor.

¿Qué ha sido del sueño reparador?

Chica, a ver, dime,

¿quieres descansar o quieres arrasar?

Arrasar, supongo.

Correcto. Ahora, pongámonos a trabajar.

(Música)

Otra vez.

(Música)

Otra vez, otra vez, ¡otra vez!

(Música)

(RÍE) Después puedes mullirme los pompones.

-Stella, concéntrate. Este es el gran colofón final.

Recuerda lo que dijo la señora Winterbottom:

cuenta la historia con tu cuerpo.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Ay!

-Qué gran trabajo, Stella, magnífico. ¿Era la historia

de un tren sin frenos, o de Humtpy Dumpty?

-Olvídalo, Stella. ¿Lo dejamos por hoy?

-¿Dejarlo? ¡Si es un desastre!

Solo nos queda un ensayo y ella va a echarlo todo a perder.

¡Debería haber pedido actuar en solitario!

-Princesa Stella, por fin, es la hora del posado real.

No tengo tiempo para posados, señor Pee.

Tengo que seguir bailando.

No, el posado para el retrato.

(ACENTO FRANCÉS) -Ah, qué gran honor

poder pintar al fin a la princesa.

¿Qué? ¿Por qué yo?

Estoy muy ocupada, Molly puede posar la primera.

-El protocolo real establece que el príncipe o la princesa

heredera, es decir, usted, debe ser retratada antes de que cumpla

los trece años.

-Stella no tiene tiempo para esto. (CLIC)

Listo, retrato hecho. Usted usa Snap App, ¿no?

Buena idea, pinte eso.

-(ACENTO FRANCÉS) No, no, no. Está insultando mi trabajo.

Solo puedo captar el verdadero carácter de la princesa

a través de sus ojos.

Eso es, rápido,

siéntese y déjeme captar su espíritu con mi pincel.

¿Cuánto tiempo va a durar esto?

(ACENTO FRANCÉS) Oh, no mucho. Son unas pocas pinceladas.

Si se queda muy quieta, puede que bata mi récord

de una semana.

¿Una semana? ¡Pero solo queda una semana

para el espectáculo de baile!

(ACENTO FRANCÉS) Entonces, le sugiero que se quede muy quieta.

-Eso es justo lo contrario de bailar.

(ACENTO FRANCÉS) Ya se acabó por hoy,

pero mañana seguimos sin parpadear.

Por fin.

-Un batido de espinacas y empezamos.

(Música)

Está bien, acabemos con esto de una vez.

-(ACENTO FRANCÉS) Y... justo el último toque de las pestañas y...

ya... hemos... ¡terminado!

¡Por fin!

(ACENTO FRANCÉS) Princesa, debo felicitarla

por su excepcional paciencia posando.

¿Le gustaría ver su retrato? Es mi mejor obra hasta ahora.

-Extended la alfombra roja, qué típico de la realeza

hacernos esperar a todos.

-Stella dice que necesita unos minutos

para recobrar el aliento.

Yo interpretaré su papel mientras tanto,

para no haceros perder más el tiempo.

Déjame bailar a mí y de una quedarás saldada.

Tranquilos, me sé la coreografía.

¡Que suene la música!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Guau!

(A LA VEZ) ¡Oh!

-¡Oh! ¿Has visto eso, Stella?

-(SE RÍE) ¿Trato hecho o no?

Señora Winterbottom, nunca voy a poder aprenderme

la coreografía a tiempo. Por favor, deje que Snowy

ocupe mi lugar.

-¡Sí, por favor, deje que Snowy ocupe su lugar!

-No, lo siento, es una actividad de toda la clase.

Nada de sustituciones y sobre todo,

nada de mascotas.

-¿Disculpe? ¿Y qué pasa con los derechos de los animales?

(ACENTO FRANCÉS) Princesa, debo felicitarla una vez más

por su excepcional paciencia posando.

(Aplausos y vítores)

-Oh, el ballet. Me recuerda a Nuréyev en el 74.

-Me temo que no va a parecerse mucho. #Catástrofe.

¡Voy a grabarlo todo en vídeo!

¡Oh, ya le toca al grupo de Stella!

-El siguiente baile del programa,

El ave fénix resurgiendo de las cenizas,

ha hecho algunos cambios de última hora.

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Por favor, den la bienvenida a La maldición de la estatua dorada,

la historia de una chica ingenua

convertida en estatua por una bruja malvada.

(Música)

(SUSPIRAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Música)

-¡Oh no, va a moverse! No quierlo verlo.

(Música)

¡Sí! (APLAUDEN)

-Sí, ese movimiento lo domina a la perfección.

-Le pongo dos estrellas.

-¡Bravo!

-¡Muy bien! -¡Bravo!

-¡Bravo! -¡Bravo!

-A trabajar, princesa.

Esas zanahorias no van a plantarse solas. (RÍE)