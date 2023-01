(Música)

¡Stella!

(Música)

(Música)

"El mercadillo real"

¿Por qué no hay en esta ciudad un parque de patinaje?

Sí, eso sería increíble.

Yo mejoraría un montón si tuviésemos un parque.

-Pues pidamos uno. Si conseguimos el apoyo de gente suficiente,

el ayuntamiento no podrá seguir ignorándonos.

(Música)

Departamento de juventud...

Concede...

Un parque recreativo... Partida presupuestaria...

¿Qué significa eso? (RÍE)

Sí, ya lo veo. ¿Pero qué significa?

Lo hemos conseguido. Nos han dado permiso. Pero esperad.

-¿Hay un pero?

¿Por qué siempre tiene que haber un pero?

-No financian el proyecto.

Eso significa que solo nos dan permiso

si encontramos nosotras el dinero.

¿Qué? ¿Qué recaudemos el dinero?

¿Pero cómo?

Bueno, ¿por qué no probamos trabajando?

(Música)

(Relincho)

(Música)

-¿Y bien? ¿Es suficiente?

-Ahora tendríamos, déjame calcular...

Para exactamente un centímetro cuadrado de pista.

Necesitamos otro plan.

-¡Un mercadillo! ¿Un mercadillo?

Pero ¿qué vamos a vender?

En momentos críticos se necesitan medidas desesperadas.

Llamemos a la caballería. (RÍE)

¡Nuestros abuelos!

Con sus áticos repletos de cosas.

(Música)

(RÍE) Es mío, mío, mío.

(Música)

-Toma, ¿puedes sujetar esto?

¿Dónde está tu puesto? -Ocurre algo, ¿Stella?

Bueno... No voy a montar ningún puesto.

-¿Qué? ¿En un castillo tan viejo y tan grande

no has encontrado nada para vender?

No la he llamado, lo siento.

¿No has llamado a tu abuela? -¿Decías algo, querida?

He escogido las gafas equivocadas.

No puedo llamarla. Jamás lo entendería.

Ojalá tuviera una abuela normal, como la vuestra.

Tal vez aquí. O tal vez no.

-Define "normal".

(SUSPIRA)

(Música)

Todos están vendiendo. Pero nadie compra.

Esto no funciona. Jamás reuniremos dinero suficiente.

-Normal que no vendáis nada.

Es todo chatarra.

-¿A dónde vas? Enseguida vuelvo.

Por eso comparto con ustedes

la historia de este gran acontecimiento.

Todos somos uno. Mi casa es su casa.

Voy a llamar a la abuela.

¡Hola! No es muy buena idea...

¿Qué no es buena idea? Llamarte.

Necesitamos dinero para un parque de patinaje.

(Música)

Ah, el patinaje.

Y por eso hemos montado un mercadillo,

pero no estamos vendiendo nada

porque nadie tiene nada de valor en su ático.

¿Quién lo diría?

"Todo depende del ático, querida."

(GRITA)

(Trompeta)

Adelante, queridas, no se levanta un imperio estando de mirones.

¿Qué os gustaría llevar? (A LA VEZ) ¡Guau!

(Música)

¿Estás segura de esto, abuela?

Un salto Salchow nunca es mala idea.

¿Un qué? (RÍE) Querida, llévate eso.

Todavía recuerdo cuánto me dolía cada vez que me la ponía.

Pero, abuela, son las joyas de la corona,

no creo que te permitan vender esto.

Valía la pena intentarlo.

¿Qué te parece esto?

Lo recibí en el 53, se utilizó en la guerra de los Cien Años.

Por lo que parece, en todos y cada uno de esos años.

Es hora de que encuentre un buen hogar, ¿no os parece?

Y eso, en su día contuvo los restos mortales de un emir.

-¡Mola! -Supongo que también merece

un destino mejor que este ático.

-¡Ostras! Todo tiene una historia, ¡qué guay!

-Claro, jovencito, todos tenemos un pasado, ¿no es cierto?

Exacto, debemos contar esas historias.

Así venderemos los objetos. Es cierto, "marketing".

-Tenemos que conseguir que nos cuenten sus historias.

-(RONCA)

(Coche)

(Trompetas)

(Música)

¿Queréis conocer los orígenes de esta pieza?

Tiene una historia realmente fascinante.

Ese jarrón es asombroso, ¿qué puedes contar sobre él?

-Deje que yo le cuente la historia de este jarrón.

Hace 40 años me salvó la vida.

-No me diga, me encanta la historia, ¿sabe?

(Música)

La rueda de bicicleta más antigua del mundo.

(RÍE) ¡Fantástico!

Aquí tiene. (RÍE)

(Helicóptero)

(Cámaras)

Sí, me lo llevo.

"Un mercadillo escolar desvela las impactantes historias

que esconden unos jarrones misteriosos."

-¡Hala!

(Música)

-Qué refrescante tomar un té al aire libre.

Me siento una verdadera aventurera.

-(CARRASPEA) Esto, por favor.

Cómo no, señora Kaufmann.

(RÍE) ¡Adiós!

Espera, ¿esa era la señora Kaufmann?

(RÍEN)

-Muy bien, veamos.

Sumando esto...

hay suficiente, ¡hay más que suficiente!

-Stella, tienes la abuela más guay del mundo.

-Sí, tienes mucha suerte.

(RÍEN)

Bueno, supongo que sí.

Como dijistéis, ¿quién define qué es normal?

(RÍEN)

(Coche)

¡Stella!

Hola, abuela.

He venido a ver la pista de patinaje, querida,

pero ¿y el hielo? ¿El hielo?

¿Qué hielo?

Para patinar, querida, para patinar.

(RÍEN)

Verás, puedo explicártelo.

(Música)