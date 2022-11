Las notas reales

(Música)

¡Stella!

(Música)

-Llegó el momento que esperabais, vuestras notas semestrales.

Acordados de pedir a vuestros padres que se anoten para las tutorías

de la semana que viene.

-Sí.

-¡Oh no!

-¡No miréis!

-Oh, oh.

(Timbre)

Espera, ¿qué te pasa?

He sacado peores notas que nunca. No pueden ser tan malas.

Oh, oh.

-Chicas, ¿estáis bien? -Está preocupada por sus notas.

-Te entiendo perfectamente, mi padre está obsesionado con mis notas.

Será lo único de lo que querrá hablar las próximas dos semanas.

-Nuestra madre no es mucho mejor. ¿También habéis sacado malas notas?

(SUSPIRAN)

Ya, me lo imaginaba.

Mi madre siempre dice que debemos dar buen ejemplo y esto no lo es.

Seguro que no es para tanto.

No creo que vayan a pedirte que abdiques, ¿no?

¿Abdicar?, ¡oh no!

(SUSPIRA) -¿Qué significa abdicar?

-Significa renunciar a la corona. -Pero si Stella no lleva corona.

(MÚSICA)

Señor Pee, hay otras formas de aprovechar mejor el tiempo.

Sí señor Pee, no hace falta que el periódico esté tan limpio

y reluciente todas las mañanas.

(MÚSICA)

¡Stella!

Un momento, tengo que hacer algo urgente.

(PUERTA)

No puedo dejar que vayan a las tutorías, de ninguna manera.

(PUERTA)

Una carta de amor para Mika, una carta de amor para Mika.

Pues, mira ya no vas a poder leerla.

Una carta de amor para Mica, una carta de amor para Mica.

¿Por qué no le lleva la contraria, princesa Stella?

Es lo que hace habitualmente.

A veces hay que rendirse a la evidencia, señor Pee.

(TARAREA)

Oh, no, no.

¡Stella! Lo siento, mamá,

acabo de recordar que había quedado para hacer un trabajo donde Mika.

Es importantísimo, es para mañana. (RÍE)

¿No puede ir más rápido, por favor? Esto no es un autoservicio.

Tengo una cita urgente, lo siento.

(RÍE)

¡Listo!, ya está todo.

Si, tenga.

Ups, lo siento, las bolsas.

(GRUÑE)

¿Te llevo las bolsas para que puedas ir a casa de Mica, Stella?

¿Qué? Oh, sí, claro. Gracias, mamá.

(PITIDO)

¡Rápido, por aquí mamá! Conozco un atajo.

Lo siento, me he equivocado. Volvamos a casa por donde siempre.

(SUSPIRA)

Papá, ¿qué estás haciendo?

Voy a salir a correr un rato, es la forma perfecta de que un rey

interactúe con sus vecinos. El alcalde también lo hace.

El alcalde...

Eso no tiene nada que ver con mi decisión de salir a correr,

yo corro independientemente del alcalde, como es obvio.

Dame un momento, papá. Iré contigo.

Creía que odiabas correr con tu familia.

Y yo creía que ibas a hacer los deberes a casa de Mika.

(Música)

Me alegro de que hayas decidido venir.

Es una forma estupenda de pasar una tarde juntos.

(RÍE) Deberíamos hacerlo más a menudo.

(TARAREA)

¡No!

(FLASHES)

"La princesa hunde a la monarquía". (RÍE)

Stella, ¿a qué ha venido eso?

Perdona, creo que ha sido una piedra.

Deberían limpiar mejor la calzada.

Qué lástima, no hemos podido saludar al padre de Mika.

(Timbre)

Stella, antes de que te vayas, ¿podemos hablar?

(Música)

Tus padres no se han apuntado a las tutorías de mañana.

No, ya lo sé. Pero es que están... de viaje.

Si, están fuera en un viaje oficial muy importante.

¿No los he visto hoy por la tele inaugurando una biblioteca?

No, eso era repetido. Eran imágenes de archivo, están de viaje.

¿Quién lo va a saber mejor que yo?

Mis padres confían totalmente en mí para resolver mis propios asuntos.

Y como ahora mismo están de viaje...

me han pedido que me ocupe yo de la tutoría en su ausencia.

Vaya, ¿en serio? ¿Tú sola?

Sí, claro señor Bruno. Al fin y al cabo, soy una princesa.

(Música)

(SUSPIRA)

No puedo creer que hayas recurrido a la excusa de ser princesa.

¿Qué querías que hiciese? Era una emergencia, Freya.

Una emergencia nacional.

Stella podría tener que renunciar a la corona.

¿Qué tal el día, Stella? Bien.

¿Conseguiste terminar los deberes que tenías que hacer con Mika?

Bien. Digo, sí.

¿Es cierto que a veces hay que abdicar y renunciar a la corona?

¿Es algo que pasa de verdad?

¿Qué te ha hecho pensar en eso? Nada, yo que sé.

Es sólo curiosidad. Olvidadlo, ¿me disculpáis?

Muy bien, Stella. Vamos a dejarnos de rodeos.

¿Podemos hablar de por qué tus notas bajaron tanto este trimestre?

Bueno, como decía... como decía..., fue por...

Bueno, fue porque hubo un momento, sí, un momento,

se podría incluso decir que hubo... ¿Un momento?

¡Sí!

(PUERTA)

Fantástico, me alegro de que estén aquí.

Hemos cumplido con nuestras tareas oficiales

y hemos regresado antes de tiempo.

Menos mal que anoto estas cosas en mi agenda.

Una no siempre puede fiarse

de que los críos transmitan la información importante.

Bueno, ¿por dónde iba?

Hablábamos de las notas de Stella este trimestre.

Se podría decir que no son las mejores posibles.

(Música)

Mamá, papá, por favor iba a...

No, no es cierto.

Siempre decís que debo dar buen ejemplo y mis notas eran...

Siento mucho haberos mentido, no me obliguéis a abdicar.

¿Abdicar? ¿Quién ha hablado de abdicar?

Supongo que podría ser una forma de resolver algo así.

No vamos a pedirte que abdiques, Stella.

Pero, os mentí.

Y mis notas son realmente un desastre.

Tú querías ser normal, ¿verdad?

¿Vais a pedirme que renuncie a la corona?

La realeza no tiene que sacar las mejores notas.

Y tanto, tu padre tampoco solía obtener buenas notas a tu edad.

Lo importante es aprender.

Entonces, ¿no estáis enfadados?

Sin embargo, la sinceridad es aún más importante.

Estarás castigada dos semanas,

pero ya que te gusta tanto salir a correr con tu padre,

podrás acompañarlo en sus salidas diarias.

Pero sólo hice eso porque... Ya lo sé.

Las malas notas se olvidan, pero mentir acarrea consecuencias.

Y piensa en todo el tiempo de calidad