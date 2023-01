(Música)

¡Stella!

(Música)

"Los celos reales"

(Música)

(TARAREA)

(GRITA)

(RÍE) ¡Quieta!

Ese es mi montón.

(RÍEN)

¡Stella, suéltame!

¡Hola! ¿Qué tal?

¡Hola, Mikey! ¡Hola!

¿Mikey es tu novio? ¡No! Claro que no.

(RÍE) Luego nos vemos.

¡Adiós! (GRUÑE) ¡Niñata malcriada!

(GRITA)

Basta, Stella, ya es suficiente.

(Música)

Stella, ¿a dónde crees que vas? Al parque de patinaje.

De eso nada. Aún no hemos terminado.

Pero ¡mis amigos están ahí! Pues, tú no vas a ir.

Hoy vamos a pasar el día en familia, como acordamos.

(SUSPIRA)

¡Sí! Vamos a pasar el día como una familia.

¡Na, na, na! ¡A que no me pillas, a que no me pillas!

(SUSPIRA)

(TARAREA)

Molly, cielo,

¿por qué no vamos al parque de patinaje?

Allí podrás jugar con tu patinete.

¿Estás bien, cariño?

No irás a tirarme al río camino hasta allí, ¿no?

¿Qué? ¿Acaso una chica no puede pasar un buen rato

con su hermana favorita?

Ya has oído a mamá, se supone que debemos pasar el día juntas.

Mamá, papá, si vamos juntas Molly y yo

cuenta como plan familiar, ¿no?

Uhm...

Vamos, Molly, será divertido. Podrás hacer todo tipo de saltos.

No, vas a llevarme al bosque y darme de comer a los osos.

Vamos, hasta te compraré un helado.

Está bien, estoy dispuesta a jugarme la vida por un helado,

pero más vale que sea de chocolate.

(Música)

(TARAREA)

¡Hola! ¡Hola!

¡Hola! Hola, Molly.

He tenido que traerla para librarme

de rastrillar el jardín, no le hagas caso.

La verdadera razón

por la que Stella me ha traído es...

Hermanas, o las amas o las odias, ya sabes.

No, no lo sé. Nunca he tenido ninguna.

(Música)

(GRITA)

¡Estás que te sales!

No hace falta que te burles de mí, don experto patinador.

Sé que no se me da muy bien, pero oye,

la práctica hace al maestro.

¡Mola!

(Música)

¡Vaya!

(RÍE)

¡Guau, Molly! ¡Eres buenísima!

Deberías probar con el monopatín,

yo puedo enseñarte.

(GRUÑE)

¿Puede usar tu monopatín, Stella?

¿Qué? ¿No puede aprender trucos con el patinete?

Este monopatín es mío. Vamos, no seas mala. Es tu hermana.

¡Sí!

Sí, para mi desgracia.

Puedes coger impulso con el pie, como con el patinete,

y después mantienes el equilibrio.

¡Ostras, Molly, eres una estrella!

¡Qué divertido!

(GRUÑE)

¡Oye! Ahora me toca a mí, lo siento.

Tal vez podrías enseñarme a mí también.

Vale, prueba con esto, se llama "ollie".

Pones los pies así y ahora saltas, dándole con el pie por detrás.

(GRITA)

Oh. ¡Yuju!

¡Increíble!

Sigue practicando los trucos, ya le cogerás el tranquillo.

¿Ah?

(Música)

¡Yupi!

(RÍE)

Muy bien, Molly, es hora de irnos a casa.

¡Sí!

(RÍE)

¿No me oyes, Molly? Tenemos que volver a casa ya.

¡Na, na, na! (RÍE) (GRUÑE)

Molly, mira, aquí tengo tu helado.

(RÍE) ¡Es de chocolate!

¡Es hora de irnos, ahora!

Vámonos ya o me iré sin ti. Hablo en serio.

Mentira, no puedes. Soy demasiado pequeña.

Ponme a prueba.

Solo estás enfadada porque patino mejor que tú.

(GRUÑE)

¿Ah? (GRUÑE)

(Música)

(Ladrido)

¿Os habéis divertido? (A LA VEZ) ¡No!

Stella se ha comido mi helado.

Molly se ha portado fatal todo el rato,

fanfarroneando con mi monopatín

y prácticamente robándome a mis amigos.

Cariño, solo tiene seis años.

No creo que quisiese robarte a tus amigos.

¡Sí, lo ha hecho! (LLORA)

(Timbre)

(Trompeta)

(TOSE)

Princesa Stella, tiene compañía.

Hola.

¿Quieres venir al parque de patinaje?

(RÍE)

Tal vez a Molly también le apetezca venir.

(GRUÑE)

(Trompeta)

Princesa Molly, tiene compañía.

-(RÍE) Leo y Joey tenían muchas ganas de verla patinar.

¡Sí! (SUSPIRA)

(RÍE)

¡Yuju! ¡No puede ser!

-(RÍE) ¡Toma ya!

¡Genial! (RÍE)

(SUSPIRA)

(CARRASPEA) (RÍEN)

¡Yuju! -¡Mola!

(RÍE)

Señor Pee, ¿qué estás haciendo aquí?

Tengo una cita con... ¡Genial!

Puedes quedarte a cuidar de Molly, está allí, patinando.

Pero, pero... ¡Gracias, Señor Pee!

(GRUÑE)

(Música)

(GRUÑE)

(Puerta)

¿Dónde está Molly?

Dando una exhibición en el parque de patinaje.

¿La has dejado en el parque? ¿Sola?

Sola no, claro que no.

La he dejado con su nuevo club de fans y con el Señor Pee.

¡Me has dejado! ¡Me has dejado!

(GRUÑE)

Siento haberte dejado.

Eres mala y además ha sido una lata,

no dejaban de hablar de cosas superaburridas,

como si a mí me importasen las bandas que escuchan,

o las películas, o los profes del colegio.

Nadie quería hablar de unicornios, tus amigos son un rollo.

(RÍE) ¡Molly, tienes seis años!

Perdona pero no, seis y medio.

(RÍE) (GRITA)

(Timbre)

(Puerta)

(Trompeta)

Princesa Stella, tiene compañía.

¡Hola! Hola. ¿Qué tal?

¿Te importa?

¿Qué ha pasado?

¿Por qué te has ido? Lo siento, no sé que me ha pasado.

Creo que me he puesto un poco celosa.

¿Celosa de quién? Pues, de Molly.

Se le daba tan bien patinar con todo el mundo...

(RÍE) Es tu hermana pequeña.

Lo sé, supongo que por un momento me he olvidado.

Ya sabes, a veces las quieres, a veces las odias.

No, no lo sé, nunca he tenido ninguna,

pero estoy seguro de que si tuviera una, la adoraría.

Ya, supongo que tienes razón.

Al fin y al cabo es mi hermana pequeña.

(RÍE) Luego nos vemos.

(Música)

¡Mua, mua, mua! (GRUÑE)

¡No te olvides de que me quieres! (GRITA)