(Música)

¡Oh! ¡Stella!

¡Ah! ¡Oh!

"La rivalidad real".

Hoy va a venir a cenar Mika.

Tenemos que terminar el trabajo de ciencias.

¡Estupendo, querida! Me alegro de que hagas los deberes.

(CARRASPEA)

¡Papá! Es Mika, no su padre.

¿Eh? ¿A qué te refieres?

Respeto mucho al alcalde.

Uhm. Ah...

(SUSPIRA)

¿A dónde vas? Pronto vamos a cenar.

-A hacer deberes.

-Oh, entiendo.

Supongo que podemos aplazar la cena temporalmente.

¿A casa de quién? -A casa de Stella.

-Uhm.

Pensándolo bien,

voy a preparar un soufflé y un soufflé no espera por nadie.

Será mejor que vuelvas dentro.

- ¡Papá! Es Stella, no su padre.

- ¿A qué te refieres?

Siento un enorme respeto por la familia real.

-Sí. Ya sé. Ya sé.

Provocan atascos de tráfico por culpa de los paparazis.

(CARRASPEA)

(TARAREA)

A ver. La semana que viene es la inauguración

de la instalación eléctrica en el parque.

Harás la inauguración junto con el alcalde.

¿Qué? ¿Junto con el alcalde?

(Móvil)

Uhm.

Palacio real, rey Bob al habla.

¿Palacio?

Alcalde, qué agradable sorpresa.

(Conversación del alcalde)

Qué amable por su parte ofrecerse a dar

el discurso inaugural.

Sin embargo, yo preferiría dar el discurso.

Al fin y al cabo, soy el experto.

(Conversación del alcalde)

¡No, no, no! No me entiende.

Es mi deber. Es mi deber como rey que soy.

(SUSPIRA)

(Conversación del alcalde)

Muy bien, como desee.

Uhm, qué enfoque tan moderno y novedoso.

Seguro los habitantes se sentirán asqueados,

quiero decir, encantados.

¿Y bien?

No hay problema. Hemos decidido hacerlo juntos.

Así que los dos daremos el discurso

y después cortaremos la cinta

y encenderemos la instalación eléctrica juntos.

Así que no te has puesto de acuerdo con él

en nada, ¿verdad?

Uh. Uh.

Por eso, como rey...

No, como vuestro rey no solo de esta ciudad,

sino de todo el país,

es para mí un honor llevar la luz...

...a donde hay oscuridad.

Oh...

Papá...

¿Qué estás haciendo?

Estamos en plena noche.

¡Me has despertado!

Ah, lo siento, querida.

Es por ese discurso. No consigo inspirarme.

Pero si das discursos constantemente.

¡Oh!

Ah...

Sí, ya lo sé.

Pero quiero que sea perfecto.

Al fin y al cabo, la instalación eléctrica

es un valioso regalo de Voltonia.

O tal vez sea porque el alcalde también va a dar un discurso.

Uhm.

¡Papá! No me has dejado pegar ojo en toda la noche.

¿Todavía sigues con el discurso?

- ¡Sí! Lo siento mucho.

Te he preparado el desayuno.

-Seguro que no tiene nada que ver con el hecho de que el rey

también vaya a dar un discurso.

No, no. Ya lo sé, solo se trata de un evento importante.

-Uhm.

Hola... Hola a todos, ¿qué tal?...

Ah... Ah...

Bueno, gracias, Majestad,

y gracias, alcalde, por estos discursos

tan sentidos, sinceros y apasionados.

Ahora me gustaría pedirles un favor.

Que unan fuerzas para cortar el lazo

e inaugurar esta magnífica instalación.

(Toma de fotos)

(RÍE) (RÍE)

(AMBOS) Mire lo que ha hecho.

¿Yo? Ha sido usted. De eso nada.

Yo no lo he tocado. Ha sido usted.

Uhm...

Uhm.

¿Y bien? ¿Y bien?

Puedo arreglarlo.

Pero tardaré una semana.

¿Qué? ¿Qué?

Ha sido él. Ha sido él.

Oh, oh.

(LLORA)

No puedo cargarlo.

¿Visteis lo que hizo ese bobo?

Me empujó la mano.

Jamás habría pasado, si no me hubiese empujado.

¿Viste lo que hizo? Me empujó la mano.

Jamás habría pasado si no me hubiese empujado.

¡Papá! Toda la ciudad se ha quedado sin electricidad.

Y estáis actuando como niños.

Tienes que demostrar liderazgo.

(RÍE) (RÍE)

Tienes razón. Lideraré esta triste crisis.

Esta ciudad necesita a alguien que sea fuerte,

inteligente y con recursos. Y ese alguien,

Soy yo. Soy yo.

(Auch)

Oh.

Y no fui yo. Y no fui yo.

Fue él. Fue él.

Uhm.

Uhm.

Ah, uhm...

Uhm...

Le ruego tenga a bien reunirse conmigo

hoy a las 12 en el parque.

Por favor, hónreme con su presencia.

El alcalde Garbi.

Uhm, por fin quiere disculparse.

(CARRASPEA)

Uhm.

Gracias. Acepto sus disculpas.

¿Qué? ¡No!

Yo acepto las suyas.

Pero, entonces ¿por qué me ha invitado aquí?

Usted me invitó a mí.

Espere, ¿quién ha enviado esto?

Dice que le invito a reunirnos...

¡Stella! ¡Mika!

Uh. Uh.

No me puedo creer que ya no te deje entrar en nuestra casa.

Se están comportando como niños.

Lo sé. Es muy absurdo.

Es una lástima que tu padre empujase a mi padre

y que cortase el cable.

¿Qué? ¿Que mi padre empujó a tu padre?

¡No es cierto!

Fue tu padre quien empujó al mío.

¿Cómo? De eso nada.

¡Mentiroso!

¡De tal palo, tal astilla!

Uhm.

El hospital se está quedando sin combustible para el generador

de emergencia y vuestros padres ocupados discutiendo

a ver quién tiene la culpa. ¡Qué vergüenza! ¡Ah!

¡Qué clase de líderes tenemos!

Ah, quiénes son los niños ahora.

Míranos.

Tienes razón.

¿Qué podemos hacer?

Tenemos que arreglar esto.

¿Sabes qué ha dicho el alcalde?

Ah. Ha dicho que no eres

muy buen ciclista.

Y que puede pedalear mucho más rápido que tú.

¿Es cierto, papá?

Es imposible que ese hombre pueda pedalear más rápido que yo.

No olvides que fui campeón de ciclismo en el colegio.

Vaya. Entonces aceptarás retarte con él

en una bicicleta de spinning.

Él ha dicho que nunca te atreverías.

Dime cuándo y dónde y haré que te sientas orgullosa de mí.

¡Sí!

Te puedes creer que ha dicho que pedalea

más rápido que yo.

Se va a enterar.

¡Ay!

¡Papá, va más rápido que tú!

¡Vamos, papá!¡Dale!

¡Vamos!

¡Venga, papá! ¡Tú puedes con él!

Puedes pedalear más rápido. ¡Vamos!

¡Más rápido!

¡Papá, más rápido!

¡No dejes que te gane! ¡No dejes que te gane!

¡Papá, vamos! ¡Sigue así!

¡Ah!

¡Papá!

(Aplausos)

¡Sí! ¡Sí!

Lo han conseguido.

Gracias. ¿Qué hemos conseguido exactamente?

Mantuvieron el hospital en marcha.

Habéis alimentado la red eléctrica.

Los habéis salvado.

¿Qué? ¿Qué?

Uhm, parece que su hijo nos ha engañado.

¿Mi hijo?

Querrá decir su hija.

Por una buena causa. Es una chica lista.

(RÍE)

Debo admitir que está usted fuerte.

¿Cómo? ¿Suerte?

No me ha entendido. ¡Usted ha tenido suerte!

Solo he dicho que está fuerte...

Escúcheme, solo le he dicho...