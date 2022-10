(Música)

ECLIPSE REAL

El día que Internet colapse no vais a tener

ninguna habilidad práctica para defenderos en la vida.

¿Por ejemplo?

Pues reparar el motor de un coche.

Pronto todos serán eléctricos.

¿Encender un fuego? Es malo para el medioambiente.

El carbono.

Planchar una camisa.

Los robots harán todas las tareas domésticas.

No veo la hora de que pase eso.

Venga, Molly, se acabaron las pantallitas.

¡Eh!

Es injusto. Parecéis zombis.

Necesitáis respirar aire puro

para no perder el flujo sanguíneo en las extremidades.

Por no hablar del arte de la conversación.

Eh, para eso están las redes sociales.

Para dar conversación, pero con los pulgares.

Pero si tenéis tantas cosas que deciros,

¿por qué no pasáis tiempo juntos?

Al aire libre, disfrutando las maravillas de la naturaleza.

(Flashes)

¿Por qué siempre me pillan? ¡Oh!

Un excepcional eclipse lunar.

¡Esta noche!

¿Eclipse lunar?

(ASIENTE) ¿A medianoche?

Ajá.

(AMBAS) ¡Imposible!

¿No os apetece? Es un eclipse excepcional.

Seguro que va a ser increíble.

Ya, pero...

Es imposible que nuestra madre nos deje salir a medianoche,

y sin supervisión. -(ASIENTE)

Es tan estricta.

No nos deja comer alimentos azucarados entre comidas

ni durante las comidas.

Pues mis padres me han dado permiso.

¿En serio? Pues claro.

Es lo que hacen los adolescentes.

Bueno, si al Rey y a la Reina les parece bien...

Nuestra madre jamás incumpliría de decreto real.

-Ya, pero, ¿a medianoche? No sé yo.

Pensad en todos los dulces que podríais

comer en secreto, y sin lavaros los dientes.

El dentista nunca se enterará.

(RÍEN)

(AMBAS) ¡Nos apuntamos!

-Yo también. -¿Eh?

¿Cómo sabes de qué estamos hablando?

No lo sé, pero sea lo que sea me apunto.

(RÍE)

Su padre nunca le dará permiso. -Sí.

El alcalde es como un sargento.

Stella, tienes suerte de que tus padres sean tan guais.

(RÍE)

Hasta el bebé está obsesionado con el teléfono.

(RÍE) Hasta el bebé domina mejor la tecnología que tú, querido.

¡Papá! (AMBOS) ¿Eh?

Nos has inspirado tanto a mí y a mis amigas

que vamos a disfrutar de las maravillas de la naturaleza...

Ah, qué bien. ...a medianoche

para ver el eclipse lunar.

Espera, ¿qué? Ah, no.

De ninguna manera.

Respiraremos aire puro. Ah...

Y haremos ejercicio.

Creía que querías que no me convirtiera en una zombi encerrada

con el teléfono en una habitación oscura.

No, pero quiero que estés a salvo.

¿Y por eso vas a encerrarme en un calabozo del castillo,

para proteger a la princesa de dragones?

Vivimos en el siglo XXI.

¡Oooh!

(RONCA)

Tal vez debería replanteártelo. ¿Eh?

¿Recuerdas todas las travesuras que hiciste tú antes de ser rey?

Sí.

Y por eso intento pararle los pies a Stella.

A veces darle libertad a los hijos es la mejor forma de protegerlos

y si a los demás padres les parece bien...

Emoji de pulgar arriba.

Emoji de emoción.

Emoji de sonrisa, emoji de luna llena, emoji de reloj, ¡bien!

Hemos decidido que puedes ir,

siempre y cuando me prometas que iréis juntas todo el tiempo

y con el teléfono encendido.

(RÍE) Gracias, papá, te lo prometo.

(RÍE)

Aquí tienes. ¿Eh?

¿Para ver el eclipse?

No, para ocultar tu identidad real.

Ahora nadie podrá reconocerte, agente secreto Pi.

Siempre se un placer serviros, Majestad.

Deja que se queden con su tecnología,

la operación "Papá sabe lo que hace"

se basará en habilidades de rastreo a la vieja usanza.

¿Quién dice que no puedo dejarla ir y protegerla al mismo tiempo?

(Música)

Agente Pi en posición, objetivo localizado,

ubicación confirmada, repito.

¡Aaaah! ¡Aaay! ¡Aaaah!

¡Oh! ¿Qué es ese ruido?

Oh, alguien nos está siguiendo. -Habéis comido demasiados dulces,

os estáis imaginando cosas. -O puede que no.

¿No habéis oído los rumores sobre el zombi del eclipse?

Oh, muy gracioso, Mika.

Poned la música otra vez. Oh, mi móvil está sin batería.

-Lo digo en serio, en el último eclipse lunar...

desaparecieron varios niños de la zona.

La única pista que dejaron fue una mochila mordisqueada,

llena de envoltorios de caramelos.

He oído que eran trillizos.

(RÍE)

(LAS TRES) ¡Aaaah!

-¿Eh?

Oh.

Eh...

Esperar, no me dejéis atrás.

No, no, no, nada de correr, no estoy hecho para correr.

¡Ay! ¡Ah!

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Enseguida voy a la cama!

Agente secreto Pi, ¿dónde estás?

(Móvil)

Oh, he perdido a mi mejor agente.

Contesta, Stella, contesta.

Oh.

¡Caray!

Estamos completamente a oscuras.

Sí, se llama eclipse lunar.

-Mika, deja de burlarte de Stella y enciende la linterna otra vez,

yo no puedo. -Y yo tampoco.

He usado demasiado la linterna.

-Freia, ¿y tu móvil?

-No lo he traído.

¿Qué? Veníais todos conmigo, ¿para qué iba a traerlo?

Porque el mío no tiene linterna, no me dejaron actualizarlo.

(GRITAN ASUSTADOS)

Es el zombi del eclipse.

Vale, esto ya no tiene gracia, voy a llamar a casa.

Oh, no, no hay cobertura.

¡Ah!

(Timbre)

Oh.

Señora Kaufman,

¿es consciente de que estamos a mitad de la noche?

¿Es usted consciente de que su marido está merodeando

a hurtadillas por el barrio como un vulgar ratero?

¿Qué, está segura?

Sí, por suerte, me tomo mi turno de vigilancia muy en serio.

Alguien tiene que protegernos.

Oh, gracias, señora Kaufman.

Oh, Bob, ¿qué estás haciendo?

¡Agenta caído! ¡Repito, agente caído!

(AMBOS) ¡Aaaah!

Creo que me he torcido el tobillo.

Oh, creo que me he torcido el caparazón.

¿Cómo vamos a encontrar a Stella ahora?

(LOS CHICOS) ¡Oooh!

¡Stella!

Freia, ¿sigues ahí?

Tengo mucho miedo. -Estoy aquí, Mía.

Solo quiero decirte...

que no solo eres mi hermana gemela,

también mi mejor amiga.

-Lo mismo digo.

Mika, si sobrevivimos a esto... Claro que vamos a sobrevivir.

Un puñado de zombis no podrán acabar conmigo.

Pero, si no lo consigo, ¿podrías decirle a mis padres que lo siento?

(Gruñidos)

¡Aah!

(GRITAN ATERRADOS)

¡El zombi del eclipse!

¡Stella!

Oh, se usted.

Hola. ¿Qué puedo hacer por su Majestad?

Alcalde, debemos hablar urgentemente,

nuestros hijos nos han mentido.

El ayuntamiento no está abierto en plena noche

para dar consejos sobre la maternidad.

Y baje la voz, por favor, mi hijo está dormido.

-No, está viendo el eclipse con las niñas.

-¿Qué?

Oh, déjeme adivinarlo,

¿ha sido idea de Stella?

No culpe a Stella del comportamiento de Mika,

nosotros le dimos permiso.

Pues entonces es culpa suya,

deberían de ser unos padres más estrictos.

Intentábamos ser padres normales.

Creíamos que todos dirían que sí.

Yo solo dije que sí cuando supe que su Majestad

también lo había hecho.

-Buenas noches, papá.

Eh... Hola, mamá. Adiós, mamá.

¡Oh!

Gracias a Dios que estáis bien.

¿Habéis estado comiendo caramelos?

Oooh... (RÍE)

Veo que has estado disfrutando de las maravillas

de nuestro entorno natural.

(RÍE)

(RONCA)

¿No crees que tal vez exageraste un poco?

La he traído sana y salva a casa.

Solo has conseguido aterrorizarla.

No querrá volver a salir nunca más.

Sé lo que se siente.

Bueno, ¿y qué tal el eclipse?

(RÍE) La mejor noche de mi vida.

Fue increíble disfrutar de la naturaleza.

Siento habérmelo perdido, tu viejo padre tuvo

una noche de lo más tranquila, ninguna novedad.

Podrías venir la próxima vez.

Para el próximo eclipse lunar tendré 126 años,

pero tal vez puedas llevar contigo mi cerebro virtual

descargado digitalmente.

(RÍE) Sí, me muero de ganas.

¿Eh? ¡Papá!

¡Oh, maldita sea!

¿Por qué siempre me pillan?

Ah... Oh.

(Música)