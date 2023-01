¡Stella!

(Música)

"El collar real".

(Timbre)

(Música)

¡Oh...!

Por favor, por favor, papá, solo esta vez.

Nunca te había pedido que me adelantaras la paga.

Eh... Eh...

No, cielo.

Ya recibiste tu paga hace dos días.

(SUSPIRA) Ya lo sé,

pero me lo gasté en las entradas de un concierto,

y ahora tengo muchas, muchas ganas de comprarme un collar como ese.

Personalmente, jamás saldría de casa con un collar así,

menudo desastre.

Pero si tú nunca sales.

Pues por algo será.

Soy la única del colegio que no tiene un collar.

(SUSPIRA)

Bueno, sin contar a esas patéticas amigas tuyas.

¡No son patéticas!

Pero tienes razón, también están sin blanca como yo.

¿Eh?

Al menos, no eres la única sin collar, cariño.

(Música)

¡Hola!

¡No puede ser!

¡Sí puede!

Pero, ¿cómo...? La verdad es que no son nuestros.

Nos los ha prestado nuestra madre.

¿La señora *? ¿Qué?

¿Vuestra madre está a la moda?

No, es una madre,

pero parece que no siempre ha sido así

y que este tipo de collares ya han estado de moda antes.

Puede que tu madre también tenga uno.

Hmmm...

Oro, rubíes, zafiros...

Las joyas de mamá son una lata.

(SUSPIRA)

¿Eh?

¡Ah!

¡Sí!

(BALBUCEA)

¡Mamá!

No sabía que habías sido tan joven y elegante.

¿Me prestas uno de tus antiguos collares?

¡Claro! ¿Qué collar quieres?

(TITUBEA) ¡No, Stella!

¡Ese no es posible!

Forma parte de las joyas de la corona, no puedes...

(RÍE) No...

Puedes ponerte cualquiera de los otros.

(SUSPIRA)

(Música)

(Despertador)

¡Buenos días, cielo!

¿Has dormido bien? ¡Claro!

¿Por qué no iba a dormir bien?

Como un bebé inocente.

Porque eso es lo que soy, inocente.

¿Te pongo un sándwich para llevar? ¿Collar? ¿Qué collar?

Llevar, cariño. Llevar.

¡Por supuesto!

No, gracias.

Tengo que irme, hoy empezamos las clases antes.

(Alarma)

(Timbre)

¡Ay!

¡Qué collar tan bonito!

-Tus joyas molan.

¿Esta antigualla?

¡Gracias!

¡Hala!

¡Has encontrado uno!

¡Caray! Parece genial.

Sí, mi madre también tenía uno.

¿Quién lo iba a pensar?

Aunque... Pesa bastante.

Ay...

¡Oye, Lucas!

¿Te vienes a patinar un rato? ¿Te apetece?

-Me paso por casa y pillo el skate.

-¡Vale! Nos vemos ahí entonces.

¡Ay!

(Sonido de helicóptero)

Eh... ¿Chicas? ¿Y mi collar?

Ya te hemos dicho que es genial, te queda muy bien.

Pues no tan bien.

¡Ha desaparecido! ¿Desaparecido?

Como lo oyes, desaparecido.

¡Me van a matar!

¿A matar?

¿Crees que tu madre se enfadará?

-Dudo que nuestra madre eche en falta estos collares.

Hace un millón de años que no se los pone.

-¡Sí! Dile que lo has perdido, no sufras.

No puedo contárselo.

No puedo contárselo porque nunca se lo conté.

¿Nunca le contaste el qué?

Que me lo llevaba conmigo.

Pero ella me dijo...

(SUSURRA) Que ese collar era parte de las joyas de la corona.

(AMBAS GRITAN)

(Música)

(CARRASPEA)

¡Mamá!

Qué sorpresa, no te había visto.

Y bien, ¿hay algo que quieras decirme?

¿Decirte yo?

Que eres la mejor madre del mundo.

Dime qué te ocurre, Stella.

¿Qué pasa?

¿Una chica no puede caminar como un ninja por casa

sin que la interroguen?

(SUSPIRA)

Como un ninja, ¿en serio?

Acabas de ganar el premio a la peor excusa de la historia.

¿Se puede saber por qué intentas esconderte de tu madre?

¡No me estoy escondiendo!

¿Qué te hace pensar eso?

Ah, bueno.

Nada en particular, querida.

Solo lo de caminar como un ninja,

y la culpa que llevas escrita en mayúscula en la frente.

Nada más.

¿Tan obvio es?

Mira, pareces un conejo cegado por los faros de un coche

y con el trasero atascado en un tarro de galletas

a punto de saltar del susto.

Vale, ya lo he pillado.

(SUSPIRA) Pero tienes razón.

Snowy, digamos que...

Bueno...

Tomé prestado uno de los collares de mamá y después lo perdí.

¿Lo tomaste prestado?

¿Quieres decir que no le avisaste de que te lo llevabas?

¿Quieres decir que lo cogiste sin su permiso?

¡Está bien! Sí, eso.

Eso se llama robar.

¡Vaya! Gracias por informarme.

¿Ahora vas a hacer lo correcto y confesárselo a tu madre

y pedirle disculpas?

No, voy a fingir que no ha pasado nada.

Mamá nunca se dará cuenta de que ha desaparecido,

tiene miles iguales.

Esa es mi chica.

Ya puedes relajarte.

¿Qué tal en el colegio, Stella? ¡Genial! ¿Por qué?

Todo normal, nada especial, nada de nada.

(SUSURRA) Muy buen trabajo, en serio.

(RÍE NERVIOSA)

¿Sabéis que hizo Omar en clase? ¿El collar?

¿Por qué todo el mundo habla de collares?

Ha dicho Omar, cariño.

Oh... De acuerdo.

Qué rara estás.

En fin, como estaba diciendo... ¡Vale, vale!

Me habéis pillado.

No me torturéis, ya no puedo más, lo admito.

Lo hice, lo siento.

Me llevé el collar, mamá.

Lo siento, lo siento de veras.

Y ahora lo he perdido, lo siento muchísimo.

¿Te llevaste el collar?

Te prometo que te conseguiré uno nuevo,

ahora le el dinero de mis pagas y el de mi cumpleaños,

haré de canguro de Molly.

¡De eso nada! No vas a ser mi canguro.

Stella, te advertí de que ese collar

formaba parte de las joyas de la corona,

con los diamantes más grandes que se conocen,

un regalo para el imperio, invalorable, irreemplazable.

(LLORA) ¿Invalorable?

¿Irreemplazable?

O sea, ¿que ya no serás mi canguro?

(LLORA)

Ese collar que has perdido está equipado con un GPS

y tiene su propia fuerza de seguridad.

Por eso, está a salvo en la caja de la que nunca debió salir.

Lo recuperaron de tu taquilla durante la clase de gimnasia.

¡Me he salvado! ¡Sobreviviré!

Vaya, o puede ser que no...

Castigada un mes, y harás el doble de tareas.

Y esto pasará directamente a ser de Molly.

Lo siento, mamá.

Lo siento muchísimo.

Sé que me equivoqué,

y nunca volveré a hacer nada parecido,

te lo prometo, pero...

¡Espera un momento! ¿Abristeis mi taquilla?

Eso es una invasión de mi intimidad.

Dos meses.

Ups... ¿Puedo seguir disculpándome?

(Música)