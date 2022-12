EL COMENTARIO REAL

(RÍE)

(RÍEN)

¡Oh! ¡Victoria! ¡Perdona!

(RÍE) ¿Qué os hace tanta gracia?

-La nueva aplicación móvil del colegio.

Entramos a la gloriosa época en que podemos

evaluar a los profesores, Stella.

Ahora podremos compartir nuestras opiniones

sobre todos los profesores y alumnos.

¡Ah ya! (RÍE)

Espera. Eso no tiene mucha gracia.

No. Es aburrido.

Por suerte hay niños escribiendo comentarios tronchantes.

¡Mira! ¡Hala!

Estos son... ¡oh! ¿Cómo se les ocurre? (RÍE)

Yo jamás podría escribir algo así.

Seguro que podrías. Se te da bien ser graciosa

cuando no pretendes serlo.

¡Inténtalo!

Uhm... No sé. ¿A qué profesor debería calificar?

(Ruido)

-¡Oh no! -¡Se ha caído!

-¿Está bien, señora Winterbottom?

-Oh... ¡Qué torpe he sido! Nada nuevo. Estoy bien, tranquilos.

¿Esto es gracioso?

-"Los pies de la señora Winterbottom son como la clave de fa.

Siempre la hacen caer. Es tan torpe que hasta tropieza con su sombra."

(RÍE) ¡Me parto de risa! Es brillante, Stella.

¡No! Es horrible. La señora Winterbottom es muy maja.

¿Por qué he escrito eso? ¿Quién soy?

Voy a borrarlo. No quiero publicar algo así.

¡Demasiado tarde! ¡Uy! Ya lo he publicado yo por ti.

¡Oh! Están comentando tu publicación.

¿Qué están diciendo?

"Muy bueno, Stella. Jajaja". (RÍE)

Emoji de profesor, emoji de payaso, emoji de violín aplastado.

¡Son demasiados emojis!

(RÍE) ¡Eres graciosísima!

(Notificaciones del móvil)

(Notificaciones del móvil)

¡Qué asco!

¿Te quieres callar? ¿Qué? No hemos dicho nada.

-Al contrario que tú, que has dicho demasiado

en esa nueva aplicación del colegio.

¿En qué estabas pensando?

¡Ay! No pensaba...

¿Podéis ayudarme?

-Espera, Freya. Si liberamos los dedos de Stella,

puede que escriba de nuevo.

No lo haré. Os lo prometo.

¿Sabéis cómo parar ese ruido?

-Silenciar las notificaciones dará descanso a tus oídos,

pero no te devolverá la paz interior.

No digas eso, me siento tan culpable.

¿Cómo voy a poder arreglarlo?

-Podrías ignorarlo y confiar en que se olviden.

¿Crees que funcionará?

-(RÍE) Lo siento, pero no puedes pretender que esto se olvide.

Vas a tener que disculparte ante la señora Winterbottom.

Tienes razón, pero... ¡Tú puedes!

Tú puedes.

(SUSPIRA) ¿Señora Winterbottom?

Quería decirle que... ¡Stella, cuánto me alegro de verte!

¿Qué? ¿Está segura?

Tengo muchas ganas de que llegue tu clase de arpa.

¡Escucharte tocar es mi mejor momento del día!

¿Ah sí? Pues no debería porque...

¡Eres una persona maravillosa, Stella!

¡Y eso se refleja a través de tu música!

Gracias, señora Winterbottom.

-Vaya... No parecía muy dolida.

Eso es porque no le he pedido disculpas.

¡Ha dicho que soy una persona maravillosa!

¡Y que eso se refleja en mi música!

-Es obvio que todavía no ha leído tu comentario.

Tal vez exista alguna forma de conseguir que nunca lo lea.

Quizá pueda borrarlo.

Eso estaría muy bien, pero alguien debería decirle

que tiene yogur en la espalda.

(SUSURRA) ¡Snowy! ¡Snowy! ¿Hola?

¡Snowy, Stella pregunta por ti!

¿Me ayudas a borrar mi publicación? ¡Por favor!

-¡A... chís!

¡Oh! ¿Por qué quieres borrarlo?

Estás recibiendo muchos comentarios positivos.

Estás haciendo muchísimos amigos. Creen que eres genial.

¿La señora Winterbottom? ¿Es esa profesora que ha sido

tan amable contigo desde que empezaste el colegio?

(ASIENTE)

¿Qué pasa? ¿Ahora la odias?

¡Oh! ¡No! Me cae bien.

Entonces, ¿por qué escribiste algo tan horrible

sin tener ningún motivo?

¡Porque soy peor que los paparazzis!

¡Tienes que ayudarme, Snowy! ¡Por favor!

-Está bien. ¡Gracias!

Es muy amable por tu parte. ¿Cómo puedo borrar el comentario?

No, no, no. No me refería a eso.

Puedo ayudarte a escribir más comentarios sobre otros profesores.

¡Puedo ayudarte a publicar en nuevas plataformas!

¡Aumentar tu número de seguidores!

¡Pero yo no quiero más seguidores! ¡Debes hacerlo!

No puedes dejar que tu público se distraiga con otras cosas.

¡Yuju! ¡Miradme!

¡Estoy cepillándome el pelo con los pies!

¡Ay! ¡No! ¡Mi pelo!

¡Buena idea, Snowy! Distraer a mi público con otra cosa.

Otra "influencer" que muerde el polvo.

-¿Estás segura de esto?

¡Sí! Si les doy a los alumnos algo nuevo de qué hablar,

dejarán de comentar o compartir mi publicación.

Y la señora Winterbottom nunca lo verá... o eso espero.

¡Oh no! ¡Qué torpe soy! (RÍE)

(RÍEN)

"La princesa real es un desastre real."

-¡Stella! ¡Qué buena imitación de la señora Winterbottom!

Has conseguido que su torpeza sea más graciosa.

-"Jajaja. Stella ataca de nuevo.

Por si alguien no había visto la publicación de Stella,

aquí tenéis el enlace. ¡No!

(SUSPIRA) Sí.

En lugar de distraer a los alumnos has atraído todavía más atención

sobre tu publicación.

-Eh... ¿Eso es un comentario de Snowy?

(Notificaciones del móvil)

-¡Y tú que creías que no eras graciosa! (RÍE)

(SE SORPRENDE) Oh...

¡Perdona! ¡Y buen provecho!

(SE AGITA) ¿Eh?

-¡Rápido! ¡Ponlo debajo del secador de manos!

(Secador de manos)

Quizá sea mejor que mi móvil deje de funcionar para siempre.

¡Mirad los líos que estoy provocando!

-Los móviles son caros, Stella. ¡Tienes que secarlo!

(Secador de manos)

¡No! ¡A partir de ahora llevaré una existencia sin móviles!

-Stella, no puedes vivir sin teléfono. Sería muy aburrido.

Pues prefiero ser aburrida que antipática.

-Es posible ser maja y simpática. Solo tienes que esforzarte.

-Además, necesitas tener un móvil para guardar los contactos,

los horarios, las clases. Básicamente toda tu vida.

¡Oh! ¡Las clases! ¿Qué hora es?

¡Llego tarde a mi clase con la señora Winterbottom!

-¡Tal vez deberías limpiarte la tarta del pelo antes!

(Cuerdas de guitarra)

¿Qué? ¡Ni siquiera llevo el móvil encima!

(Cuerdas de guitarra)

¡Ah!

-¡Bienvenida, Stella! ¡Oh!

(RÍE)

Vosotros los jóvenes con esas modas tan raras. ¡Es sorprendente!

¡Venga! ¡Prepárate!

Señora Winterbottom hay algo que tengo que...

-¡Ahora no!

¡El arpa no va a poder sonar como los ángeles sin tu ayuda!

Uhm... ¡Ay! (CAE)

(Cuerdas del arpa)

¡Ay! ¡Ya! ¡Para! ¡Por el bien de la música!

¡Ya basta! Eh...

Dime, ¿va todo bien, querida? ¡No! ¡Nada va bien!

Me he convertido en una paparazzi y no puedo dar marcha atrás.

¡Soy una persona horrible!

¡Oh! He oído que escribiste un comentario muy gracioso,

pero no lo he leído. ¿De verdad que no?

No. Ninguno de los profesores tiene la obligación.

Un moderador lee todos los comentarios y solo nos envía

aquellos que pueden sernos útiles.

¿Crees que un moderador es un ser humano o un robot moderador?

(RÍEN)

Lo siento mucho, señora Winterbottom.

Creo que es una gran profesora.

Voy a escribir un comentario sobre

lo que de verdad pienso sobre usted.

-¡No seas tonta! ¡No hacen falta más palabras!

¡Noto lo que sientes cada vez que tocas el arpa!

Bueno, al menos habitualmente. (RÍE)

Oh, señora Winterbottom, gracias.

No sabe cuánto me alegra que... (INTERRUMPE)

-Cuando quieras.

(Cuerdas del arpa)