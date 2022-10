¡Oh! ¡Stella!

¡Oh!

¡Ah!

(GRITAN)

(TODOS) ¡Ah!

¡Ah!

EL CLUB DE LECTURA REAL

(APAGA LA TELEVISIÓN)

¡Adiós, me voy a casa de Mía y Freya!

De acuerdo. Vale, gracias.

¿Va todo bien, mamá?

¡Oh!

¿Mamá?

(CARRASPEA) Estoy...

Pasando un rato sola, cariño, nada más.

¿Estás sola? Sí.

Tu padre se ha llevado a Molly y a Brady,

así que me he quedado sola.

Y, bueno, se me ocurrió que podía ver una peli.

Si quieres compañía, puedo quedarme.

De ninguna manera.

¿Quién querría quedarse con una madre

que está de llorera? Si estás segura...

(ASIENTE)

(Portazo)

(SUSPIRA)

Por fin algo de paz y tranquilidad.

(SE SUENA LA NARIZ)

(LLORA)

¡Oh, cielos!

(RÍE) Sé cómo puede acabar su personaje.

-Metido en el calabozo, seguro. (RÍEN)

(Timbre)

Hola, Stella. Hola.

A mí, me ha encantado.

¿Y a vosotras?

-No he tardado nada en leérmelo.

¡Ah! Es el club de lectura.

¿Qué es eso? ¡Oh!

Es un grupo de mujeres que se sientan a hablar

de un libro que ha leído todas.

-¡Oh, la princesa Stella!

Freya me ha dicho que tienes una caries,

pero que te cuesta reunir valor para ir al dentista.

-¡Mamá!

(Timbre)

-Si vienes a la clínica mañana,

seguro que puedo encontrarte hueco.

¿Más gente para su club de lectura? Es solo una reunión entre vecinas.

A mi madre le encantan los libros.

Sí, ya imagina que le reina será toda una experta en literatura.

Sé que tenía una biblioteca enorme en palacio.

Lo nuestra es más bien una reunión social.

(Timbre)

¿Me disculpas, por favor?

Este libro me ha gustado muchísimo.

¿Y a vosotras?

(Risas y conversaciones)

¡Ah! ¿Qué te pasa?

¡Oh, nada!

Estaba pensando...

Si supieseis que una persona se siente muy sola,

¿qué haríais? Pues... No sé.

Intentar que saliera y que conociera gente nueva,

supongo.

No te sientes sola, ¿verdad?

-Porque somos tus amigas. No, era una...

Pregunta retórica.

Tengo que ir al baño, vuelvo enseguida.

(AMBAS) ¿Eh?

¿Por qué iba a sentirse Stella sola?

(Risas)

¡Es verdad! Sí.

Pero cuando ese baile en el capítulo 5,

básicamente pensé: "Sí, chica, tú puedes".

-Sí, la culpa es mía, lo siento, pero tenía muy buenas críticas.

Es muy extraño... ¡Sí!

(LLORA)

¡Madre mía!

(LLORA)

¡Oh!

(RÍE)

Este libro es tan gracioso, señor Pee,

me estoy riendo tanto

que hasta tengo lágrimas en los ojos.

¡Ja! Sí, señora, debe de ser tronchante.

(EL BEBÉ BALBUCEA)

Tengo que irme... A ver a la señora Oh.

Yo creía que Stella estaba evitando ir al dentista.

(EL BEBÉ BALBUCEA)

(LLAMA AL TIMBRE)

¡Ah, princesa Stella!

Es un honor poder ser de ayuda.

Por favor, llámeme Stella, señora Oh.

Pero ¿a qué se refiere con ser de ayuda?

A tus dientes, por supuesto, princesa Stella.

A esa caries, la higiene dental es muy importante.

Especialmente para los miembros de la familia real.

Pero, pero...

¡Oh!

No he venido por mis dientes, estoy aquí por mi madre.

No pasa nada.

Es normal tener miedo.

Bueno, al menos, te ha curado la caries, ¿no?

(ASIENTE) Buen trabajo.

Ha sido muy valiente.

(ALEGRE) ¡Mmm!

Pero ahora en serio, venir a ver a mamá para una consulta dental

probablemente no sea la mejor cura para la soledad.

(CON TRABAJO) ¿Soledad?

No me siento sola, intentaba ayudar a mi madre.

Sabemos que te sientes sola, Stella, y queremos ayudarte.

-Siempre puedes escribirnos. ¡No!

He venido por lo del... ¡Mmm!

Club de lectura. ¿El club de lectura?

(ASIENTE) ¿Quieres unirte al club de lectura?

Mi madre se siente sola.

Una reunión social.

¡El club de lectura! ¡Mi madre, la reina!

¿Eh?

(AMBAS) ¡Ah!

¿Por qué no lo preguntaste?

Mamá estaría encantada de que tu madre participase.

Ya lo intenté.

Vamos a preguntárselo ahora mismo.

¡Oh!

Puedes ir al club de lectura de la señora Oh.

¿Perdona? ¿Has dicho alguna grosería, Stella?

La señora Oh, su club de lectura. Stella, no creo que deba...

Un club de lectura es lo más normal que puedes hacer.

Es algo normal en el barrio.

¡Ajá!

Es una forma de estar con otra gente

y de no estar sola.

Todas las demás madres lo hacen.

Bueno, en ese caso... ¡Ah!

Iré, soy muy aficionada a los libros.

Y si todas las demás lo hacen...

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

-¡Majestad, estamos encantadas de que haya venido!

Hemos preparado una velada para que se sienta... ¡Oh!

Bienvenida.

Hola. Encantada de conocerla.

-Hola. Oh, vaya,

Debo disculparme, Stella me dijo que era un encuentro...

Muy informal. Sí.

Sí, por supuesto.

Lo es.

Pero esta noche, todas teníamos compromisos de trabajo

para los que debíamos ponernos elegantes.

¿Todas teníais compromisos de trabajo?

Resulta bastante difícil de creer, ¿verdad?

Oh, gracias.

¿Os parece que empecemos?

(CARRASPEA)

Mi madre no lo entiende.

No sabe cómo ser normal. La nuestra tampoco.

-Pero ¿por qué ha traído tantos libros?

Porque los ha leído todos y ha tomado notas

y tiene muchas ideas sobre los temas de cada novela.

Solo quiere encajar en el grupo.

No se están riendo.

Probablemente estén debatiendo sobre el libro.

No siempre es tan divertido.

(SEÑORA OH) "Id a buscar la alfombra roja."

¡Oh, no! Van a extenderle la alfombra roja.

Mi madre va a odiar eso.

¡Tengo que salvarla!

¡Basta! (TODAS) ¡Oh!

¿Sí, Stella? ¿Qué estáis haciendo?

La señora Oh quiere comprarse una alfombra nueva

y nos estaba enseñando unas muestras.

Es algo muy importante, ¿verdad, queridas?

Ya sea en un palacio o en vuestro propio salón.

¿Qué creías que estábamos haciendo? Pe...

Pensaba que no te lo estabas pasando bien.

(TODAS) ¡Oh!

Como últimamente te sientes tan sola.

(TODAS) ¡Oh! ¿Sola?

Eso de quedarte en casa viendo pelis,

llorando sin parar.

(RÍE)

(RÍE A CARCAJADAS)

(TODAS RÍEN)

¡Oh, qué disfrute poder ver una peli sola! ¿Verdad?

¡Oh, sí! (SE EXTRAÑA)

(TODAS RÍEN)

Creía que querías que fuera porque era algo normal

y porque iban las otras madres. Solo dije eso porque...

Lo siento, fue un malentendido.

Ya me he dado cuenta. Mira, Stella,

a veces es genial estar sola, aunque sea para leer un libro.

Sin nadie más. (ASIENTE)

En todo caso, ya ha quedado todo claro, ¿no?

Oh, mamá, me alegro de que no te sientas sola.

Puede que vuelva en otra ocasión, ¿quién sabe?

Y...

La señora Oh ha dicho que estará encantada

de volver a hacerte una revisión dentro de unos meses,