¡Oh!

Oh. ¡Uh!

¡Oh!

(Música)

¿Brady sabe decir "mamá"?

Mamá...

¡Mamá!

¡Oh!

(BALCUCEA)

(RÍE)

Pero no puedes hacer escalada con un tutú.

Sí que puedo. La seguridad es lo primero.

¡Mirad!

¿Veis? Se abre como un paracaídas.

La joven princesa tiene razón.

De acuerdo con el protocolo real,

una princesa debe descender siempre con elegancia.

¡Molly! ¿Te has olvidado de cómo se come con elegancia?

Buenos días, mi reina.

Mm... Gachas.

(TARAREA)

¿Va a pasar algo especial hoy, Stella?

No, nada.

Es solo que Mikey va a venir a estudiar conmigo esta noche.

# Stella tiene una cita... #

No es cierto.

Es solo un repaso de matemáticas entre amigos y compañeros

que no tiene nada que ver con una cita.

# Stella tiene una cita... #

Que no es una cita. Son solo mates.

¡Uh! Yo sé algo de mates.

Uno más uno igual a...

(BESUQUEA)

¡Molly!

Ah, por fin solos.

¿Desde cuándo es tan agotador criar a niños?

Desde el mismo momento en que dejaron a las niñeras en palacio.

Es duro criarlos nosotros solos, pero oye, así es la vida real.

Es lo que queríamos, ¿no?

Pero nunca nos queda tiempo para nosotros, como ahora.

¿Te acuerdas de palacio?

Solíamos dar largos paseos románticos juntos.

No hay nada que nos lo impida.

Si Stella tiene una cita, nosotros también.

(RÍE)

(RÍE)

Tal vez un poquito más a la izquierda,

para que puedas contemplar los ojos de Mikey.

Molly, mis notas son muy importantes para mí,

así que lo de esta noche tiene que salir perfecto.

Te lo pido amablemente.

Por favor, no lo estropees siendo una pesada.

¡Qué buena idea!

Chicas, hemos decidido que vamos a tener una cita los dos solos.

¡Uh! Como Stella y Mikey...

Stella, hija, te quedas a cargo de tus hermanos pequeños.

El señor Pee y Snowy estarán para ayudarte.

¿Qué? ¿Vais a iros ahora?

Pero Mikey llegará en cualquier momento,

y hacer de canguro no es nada guay.

Ya no tenemos niñeras, Stella.

Todos debemos ayudar. Ya eres mayor para hacer de canguro.

Los reyes y las reinas también necesitan tiempo libre.

Papá, mamá, os lo merecéis.

(RÍE)

¡Oh! (RÍE)

Muy bien. Estas son las instrucciones.

Molly y Snowy, tenéis tiempo ilimitado

para jugar con las pantallas. ¡Sí!

Señor Pee, lo único que debes hacer es vigilar a Brady

y seguirle allá donde vaya hasta que se le agoten las fuerzas.

Puede que solo sea un pequeño tecnicismo, ¿pero es posible

seguir a alguien que está al mismo tiempo detrás y encima de mí?

(Timbre)

¡Oh! ¡Mikey ya está aquí!

Dispersaos todos.

(SUSPIRA)

Oh. Hola, Mikey.

Pasa. Hola.

Qué silencioso. ¿Y tu familia?

Se han ido, todos. Al cine. Estamos solos.

Oh... ¿Tú no querías ir?

No, no, yo prefería estudiar.

¿En serio?

No sé, ir al cine es genial.

Sí, pero sacar buenas notas también lo es.

(Corneta)

¡Abran paso al príncipe!

Espere al señor Pee.

Oh, qué pesadez de puerta.

Le chirrían las bisagras. Debo recordarle a mi padre.

Puedo arreglarlas. Seguro que con engrasarlas un poco...

¡No!

Podrías manchar los libros.

Quiero decir, que no pasa nada, no te preocupes.

Como quieras. No hay problema.

(Risa)

(RÍE)

Ah... ¿Qué te hace tanta gracia?

Nada.

¿Tengo algo en la cara, o...?

Tu cara es perfecta...

Oye, ¿ponemos un poco de música?

Claro. ¿Qué clase de música te gusta?

(RÍE)

¿Qué pasa?

El sol se reflejaba sobre los libros, me estaba distrayendo.

La música también es una distracción, mejor estudiemos.

Tú mandas.

(RÍE)

¿Estás bien?

¿Yo? Oh, sí. Solo estaba estirando un poco.

Es importante no quedarse quieto demasiado tiempo

cuando estás estudiando. Hay que estirar de vez en cuando.

Pero si acabas de sentarte.

Cualquier precaución es poca.

¿Sabes qué? Yo también debería moverme.

¡No!

Tú debes quedarte justo ahí.

No podemos permitir que nada afecte a tus notas, ¿verdad que no?

A estudiar.

(RESPIRA ENTRECORTADAMENTE)

Abran paso al...

117 vueltas al jardín son más que suficientes.

De veras, su joven alteza, no hace falta excederse.

Por favor, pare...

(BOSTEZA)

¡Oh! Estaba sacudiéndome la tensión de las manos.

De tanto contar con los dedos...

Estos ejercicios son superdifíciles, ¿verdad?

Sí... Ya me he cansado de tantas mates.

Será mejor que me vaya.

¡No te vayas!

No tienes por qué irte,

pero yo sí tengo que ir al baño.

¿Puedes darme un minuto?

Molly, Molly...

Molly.

¡Stella! ¡Oh, no, no, no!

¿Qué son esos ruidos que se oyen?

Estoy preparando palomitas, dame solo un minuto más.

(Cámaras de foto)

Perfecto.

Muy bien, sí.

Sonría otra vez, por favor. Gracias.

Genial, sí.

"La princesa de brillante armadura."

(RÍE)

Molly, me prometiste que no me estropearías la noche.

Deja de hacer el tonto y vuelve al piso de arriba con Snowy ahora.

Vale, vale. Lo siento.

(GRITAN)

Eh... ¿Qué...?

Ups. Lo siento, señor Pee.

¿Me permiten recordarles de nuevo que una princesa

debe descender con elegancia?

Y eso han parecido más bien dos princesas y muy poca elegancia.

Lo siento, señor Pee.

Señor Pee, ¿dónde está Brady?

Su Alteza me dijo que lo siguiese hasta que me quedase sin fuerzas.

¡Me refería al bebé!

¡Oh! Válgame Dios.

El protocolo en caso de desaparición del príncipe

es llamar al rey y la reina inmediatamente.

¡No! Nada va a arruinar nuestra cita. Quiero decir, su cita...

Mm...

Bueno, yo voy a irme ya.

(SE QUEJA)

Oh, hola, Mikey.

Eh... Disculpe, jovencito,

los llamamientos reales pueden ser un poco desconcertantes.

¿Esto es una clase de broma?

No, lo siento, Mikey, puede que me había olvidado de mencionar

que esta noche debía hacer de canguro.

Pero no quería que te quedaras sin estudiar.

(RÍE)

¿Por qué te ríes? ¿Estás enfadado?

No he venido a estudiar, sino a pasar el rato.

Creía que actúas de forma tan rara para deshacerte de mí.

Siempre es así de rara. ¡Molly!

Solo una pregunta, si estás haciendo de canguro,

-¿dónde está el bebé? -¡Socorro!

(Música)

Que alguien me ayude,

se ha quedado dormido encima de mi brazo.

Oh, gracias a Dios,

nunca había pasado tanto tiempo sin redes sociales.

Soy un desastre de hermana mayor, y también una canguro horrible.

Y una compañera de estudio todavía peor.

Lo siento. Hacer de canguro me daba vergüenza.

¿Por qué? Tener hermanos pequeños es algo genial.

Ser hijo único puede ser muy aburrido.

Te ayudaré a hacer de canguro cuando quieras.

Bueno, ¿alguien ha mencionado unas palomitas?

(Música)

(TV) "De los lujos de palacio a un banco en el parque,

la familia real durmiendo al raso."

(BALBUCEA)

¡Oh! ¡Madre mía!

(Trompeta)

(SE QUEJA) Oh, ¿has oído eso?

Sí, claro que lo he oído.

Brady ha hablado.

Mamá. Papá.

Mamá. Oh, qué bebé tan listo.

¿Y qué? ¿Cómo ha ido vuestra cita?

Ha sido muy agradable,

hemos caminado y caminado de la mano por el parque.

Ha sido tan romántico...

(TV) (RONCA)

Oh... Bueno, era un parque muy grande.

Puede que nos hayamos perdido

y que hayamos acabado un poco cansados.

(RONCA)

Y nos sentamos para descansar. No te preocupes, papá, lo entiendo.

Cuidar de niños es muy duro, sinceramente.

Lo ha hecho fenomenal, Papá Rey.

Quiero decir, ¿Bob? ¿Alteza?

¿Hay sitio para dos más?

Ay, ¿verdad que aquí se está muy a gusto?

¿Cómo podríamos volver a vivir en un castillo grande y vacío?

Nos perderíamos seguro.

Es mucho mejor vivir apretujados con nuestras personas favoritas.

(Música)