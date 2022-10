Amigas reales

(Música)

¡Oh, Stella!

¿Quién más ha recibido una invitación

para la fiesta de Victoria?

Bueno, Victoria siempre quiere ser la más guay,

y ha invitado a la gente más popular y a muchos de los del equipo,

básicamente a todos.

O sea, a todos menos a mí.

Ni a nosotras.

-Ah, sí, tampoco nos ha invitado.

-De todas formas, ¿qué más da?

-Yo jamás habría ido.

-Sí, mantendremos el plan de ver una peli.

Sí, es mucho más divertido.

(Llaman a la puerta)

Está abierto.

(CARRASPEA)

Lamento molestarla, Alteza. Ha llegado una carta.

-Qué pasada, me encantaría tener un mayordomo.

-Ni con diez mayordomos serías capaz de levantarte a la hora.

"Ha sido invitada a la fiesta del siglo.

Vístete como la realeza,

especialmente si eres de la realiza.

Victoria."

¿Qué ocurre? Nada.

Es el menú del desayuno.

¿Un menú para el desayuno?

Eso sí que es un lujo.

Contrólate, hermanita.

¿A quién le toca elegir la peli?

A mí. ¿Y bien?

Será una sorpresa.

Puedes elegir la que quieras,

pero recuerda las reglas básicas.

-Nada de cine negro ni de deportes ni romances cursis

ni robots ni historias reales.

-Y hay una lista de actores prohibidos.

¿Nos estabas escuchando?

Sí, claro, no os preocupéis. Hasta mañana.

(Timbre)

¿Qué pasa? Te estás convirtiendo en un zombie?

No. ¡Adiós!

¿Su Alteza desea enviar una respuesta?

¡No! ¡Sí!

¡No lo sé!

Oh, tenemos un drama.

Sí, y de los gordos.

¿Has perdido el lápiz en el colegio o algo así?

Me han invitado a la fiesta. ¿Qué?

¿Una fiesta para gente guay y te han invitado?

Eso es bueno.

¡No! ¡Es magnífico!

No lo entiendes.

Les dije a Mia y Freya que no iba a ir.

No, no, esto funciona así:

Hay una fiesta, estás invitada, debes ir.

Pero Mia y Freya no están invitadas.

Así funciona. No todo el mundo está invitado.

Pero les prometí que veríamos una peli.

Y una promesa es una promesa.

-No intentes hacerle chantaje emocional, dinosaurio.

Lárgate, nosotros enviaremos las respuestas.

Estamos bien, gracias.

Deje que le diga algo:

se necesita mucho tiempo para cultivar una amistad,

pero bastan solo un instante para perderla.

-¿Aún sigues ahí?

(Puerta se cierra)

¡Ah! ¿Qué voy a hacer?

(RÍE)

Pulsa: "Enviar".

"Chicas, se anula lo de la peli.

Estoy muy enferma."

¡Pero si estoy bien!

Ah, Stella, Stella querida, tengo tantas cosas que enseñarte.

No puedo enviar esto, es mentira.

Bueno, piensa lo que sería perderte la fiesta.

Toda la gente importante estará allí.

Y entonces llega Stella, la princesa,

Está en boca de todos.

Todos la adoran.

La idea de no ir a la fieste te pone un poco enferma, ¿verdad?

Hum... ¿Lo ves

Pues ya no es mentira.

¡Uf! (RÍE)

(Música)

Hola.

Oíd todos: la princesa está aquí.

Poneos en fila para los selfies.

-¡Qué guay! -¡Una foto!

-¡Una sonrisa bien grande!

-Oh, vamos, no me estropees la fiesta.

¡Necesito las fotos! Se las he prometido.

(Música)

"Hola, soy Mia. Ya no vivimos en la Edad Media.

Ya sabes qué hacer.

Envíame un mensaje como una persona normal."

Soy yo, lo siento muchísimo.

Lo que pasó fue que hablé con Snowy

y me dijo que cuando te invitan, tienes que ir.

Y fue Snowy quien escribió el mensaje.

Pero en realidad no me pasa nada,

Solo quería saber si Mika estaba allí,

pero todos estaban esperando con los teléfonos...

¡Las he perdido!

Ahora tendré que pasar el resto de mi vida sola,

en un ático con un montón de gatos.

Oh, no.

La fiesta de los cupcakes de Molly.

(Música)

(RÍEN)

¿Papá? Estoy sacando la basura.

Alguien tenía que hacerlo.

Pero el contenedor está del otro lado.

Ah, sí, no le digas a tu madre que estoy aquí.

¿Qué te pasa, cariño?

(LLORA)

¿Quieres contarme qué ocurre?

Pues que... (LLORA)

Pues que soy la peor amiga del mundo.

Ahora me pasaré el resto de mi vida sola

en un ático con un montón de gatos.

Ah...

¿Gatos?

Pero si eres alérgica.

¡Bien!

Pero, cariño, ¡si adoras a Mia y Freya!

Tú las quieres y ellas te quieren a ti.

¡Ya no, papá! ¡Les he mentido!

(CHISTA) Baja la voz.

Ahora escúchame bien, cariño.

La amistad requiere sinceridad.

Ya lo sabes, sinceridad ante todo.

Es nuestro lema familiar.

Soy la peor amiga del mundo.

No solo las he decepcionado,

¡He traicionado a toda la historia de mi familia!

(LLORA)

(GRITA)

Has cometido un error, todos cometemos errores.

¡Oh...! ¡Oh, no!

Pero las amigas de verdad te perdonarán.

Las amigas de verdad como Mia y Freya.

¿Crees que aún tengo una oportunidad?

¡Por supuesto!

Pero si cometiste un error, tendrás que disculparte.

Papá, tienes razón.

Mia y Freya son mis mejores amigas y quiero recuperarlas.

Me pondré de rodillas ante ellas, les pediré disculpas,

¡recuperaré su confianza!

O al menos moriré intentándolo.

Un soborno nunca está de más en una situación de vida o muerte..

(SUSPIRA)

La sinceridad ante todo, ¿verdad, papá?

La sinceridad ante todo.

¡Oh! ¡Me has dejado ahí dentro!

¡Sol!

¡Podrían haberme comido viva y tú me has abandonado!

Estaba sacando la basura, cariño.

¡Ah!

¡Haz algo! ¡Trae una cuerda!

(Música)

¡Lo siento mucho!

Sé que no merezco vuestra amistad.

Pero dadme una oportunidad, por favor.

¡Os lo suplico!

Tengo que convencerlas como sea.

(Música)

¡Lo siento mucho!

¿Podemos tener un poco de tranquilidad

en este barrio, por favor?

"Gracias a sus excelentes habilidades,

el geco puede escalar de forma elegante

y sin esfuerzo cualquier superficie."

¡Dadme solo una oportunidad!

(Timbre)

¡El timbre!

¿Cómo no se me había ocurrido?

¡Ah!

(GRITA)

(Timbre)

Hola.

(GRITA)

¿Podríais perdonar a esta chica?

Porque, en caso contrario, tendré que llamar a la Policía.

Nos orgullecemos de ser una ciudad civilizada.

(SUSPIRA)

Por favor, por favor, dadme una oportunidad.

Lo siento muchísimo.

¿Qué es lo que sientes?

Por lo que os he hecho.

¿No habéis escuchado el mensaje de voz?

Sabes perfectamente que no.

-Veo que ya no estás enferma.

¿No os habéis enterado de que he ido a la fiesta

y todo eso? ¿Qué?

¿Entonces por qué habéis dejado que me desgañitara gritando?

Porque no te hemos oído.

Nuestro padre ha instalado ventanas insonorizadas.

¿Ventanas insonorizadas?

Sí, ¿te acuerdas?

La mejor insonorización del mercado.

Para que pueda escuchar su música clásica.

(Música)

-Entonces, ¿recibiste la invitación?

¿Y has ido a la fiesta?

Sí, pero lo siento muchísimo.

Sois mis mejores amigas,

nunca volveré a mentiros.

(SUSPIRA)

Bueno, supongo que todas metemos la pata.

Y, si te somos sinceras, sabíamos que volverías.

-Y, en cierto modo, también te mentimos.

-Eso ya no importa.

-¿A qué os referís?

-También recibimos la invitación.

¿Qué?

¿Habríamos estado todas allí?

Sí, pero nos sabía mal por ti, porque no estabas invitada.

Así que decidimos no ir.

-Y, ya que esto va de sincerarse,

a mí tampoco me apetecía ir.

"El geco ha regresado sano y salvo a su hábitat.

Se ha salvado por los pelos, pero ha sobrevivido para luchar..."

Un cupcake chafado sigue siendo un cupcake.

-Este sabe un poco raro.

Si te soy totalmente sincera,

he visto a Molly lamiéndolo antes.

(RÍE)

(Música)

¡Ah!

Al menos estaréis de acuerdo conmigo en algo:

Basta ya de tanta sinceridad, por favor.

(RÍEN)

(Música)