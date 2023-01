El cotilleo Real

Mira, Betty.

-¡No me lo puedo creer! -Victoria.

-Mira. (RÍEN)

-Victoria. -Me parto de risa. (RÍEN)

-¡Victoria! Silencio, por favor.

-(RÍEN)

-Victoria. Este es el último aviso.

-¡Enhorabuena! Acabas de ganar una tableta último modelo.

Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.

Enhorabuena.

¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena!

-Oh, oh.

-A verme después de clase, Victoria. -Como quiera.

-En serio, vamos. ¿Qué te ha dicho el señor Bruno?

¿Te va a castigar? -No... Nada.

Ya sabes que es un pelele. (RÍEN)

-Y además, la directora va a enviarlo a otro colegio mañana.

Uhm... (RESPIRA)

¡Ah! ¿Nos estabas espiando?

Eh... ¡No! Yo...

Uhm... ¡Oh! Hola, Mikey.

Típico de Stella.

¿Eh? ¡Ay! ¡Oh no!

¿Ah? No sé si...

¿Qué te pasa? ¡Nada!

Está claro que algo te pasa.

Uhm... No quiero chismorrear...

Haces bien.

Los cotilleos siempre se acaban yendo de las manos

y haciendo daño a alguien.

-Pero... No es realmente un cotilleo

si solo te desahogas de algo que te preocupa, ¿no?

Suéltalo. Veréis.

He oído a Victoria decir que la directora

va a enviar al señor Bruno a otro colegio.

Y después lo vi recogiendo sus cosas en el aula.

¿Qué? Adoramos al señor Bruno.

-¿Crees que la señorita Steele lo ha despedido?

-¿A quién han despedido? -Al señor Bruno.

-¿Qué? Si el señor Bruno se va,

probablemente traigan a una sustituta que nos odie

y estaremos condenados.

(Risa maléfica)

(TODOS) ¡Ah!

(Risa maléfica)

¡No...!

-¿Ah?

-Stella lo ha visto haciendo las maletas.

No, espera, yo no he visto ninguna maleta.

¡Hay que salvar al señor Bruno! -¡Sí!

No vamos a dejar que lo despidan. -Sí.

-(RÍE)

¿Qué te pasa?

Has venido muy callada todo el camino.

Es solo que puede que Victoria malinterpretase lo del señor Bruno.

No lo sabemos con certeza, ¿verdad? No es más que un cotilleo.

Pues, si es un cotilleo lo empezaste tú.

Solo os lo conté porque vosotras insististeis.

Siempre podíamos preguntarle al señor Bruno qué ocurre.

Es una forma de averiguarlo.

-¿Qué me decís de lo de Mikey y Leo?

¿Verdad que ha sido divertido?

(IMITA) -¡Hay que salvar al señor Bruno!

(RÍEN)

(TODAS) ¡Hay que salvar al señor Bruno!

(RÍE)

¡Oh! (RÍE) ¿Dónde te habías metido?

Aquí se ha armado un buen follón. Es una locura.

Stella, ¿podrías venir aquí un momento por favor?

¿Ya ves? Nuestro pomponcito de pelusa tenía razón.

Te he dicho que no me llames así. (RÍE)

¿Cómo que la directora ha despedido al señor Bruno?

¿A qué te refieres con despedido?

Oh...

Se refiere a decirle al señor Bruno que recoja sus cosas

y acompañarlo al coche y literalmente ver cómo guarda

sus pertenencias en cajas,

las arrastra hasta el coche y ver cómo se marcha

hasta desaparecer por el horizonte.

(Música)

¿Qué? ¿De dónde habéis sacado eso?

La señora Oh ha llamado.

Se lo ha oído decir al señor alcalde.

-Sé que es difícil de creer, majestad, pero es cierto.

Hasta la última palabra.

-El alcalde también dice que el señor Bruno

pidió poder despedirse de sus alumnos,

pero la señora Steele le negó esa última voluntad.

Pero no había ninguna maleta.

Vi cómo recogía algunas cosas, pero...

Salvemos al señor Bruno.

¿Qué diablos está haciendo?

-(RÍE) Salvar al señor Bruno.

Tu caparazón es una plataforma estupenda, querido. Selfie.

¡Parad! ¡Basta!

¿Qué? ¿Basta?

Todo eso del señor Bruno no es más que un cotilleo.

¿Un cotilleo? ¿Por qué estás tan segura?

Porque sí. Mañana a primera hora iré al colegio

y averiguaré qué está pasando realmente. Si es que pasa algo.

¿No vamos a salvar al señor Bruno?

Ay...

(Alarma)

(TARAREA) ¡Adiós!

Que tengas un buen día.

Ajá. ¿Uhm?

Veo que la princesa ha conseguido que despidan a su profesor.

¿De qué demonios está hablando, señora Kaufman?

Ah... (RÍE)

Revolución real en el colegio.

Un enorme escándalo.

Y su hija y sus amigas están metidas en el ajo. (RÍE)

Ay... (Teléfono)

Hola, señora Oh.

Acabo de verlo. Sí.

(RÍE) ¡Hasta la vista!

(Timbre)

-Sí. Escuché a Stella diciendo que despidieron al señor Bruno.

-Sí, a mí me han dicho que es cierto.

Es terrible. Me da mucha pena.

Oh no, no.

-Hola.

¿Qué ocurre? -¿Has hablado con el señor Bruno?

Iba a hacerlo, pero no lo he encontrado.

Sale en el periódico que la señorita Steele lo despidió.

¡Oh no!

Tal vez lo que dijo Victoria era cierto.

(TODOS) ¡Salvemos al señor Bruno!

¡Salvemos al señor Bruno! ¡Salvemos al señor Bruno!

Salvemos al señor Bruno! ¡Salvemos al señor Bruno!

¡Salvemos al señor Bruno! ¡Salvemos al señor Bruno!

¡Salvemos al señor Bruno! ¡Salvemos al señor Bruno!

¡Salvemos al señor Bruno! ¡Salvemos al señor Bruno!

-¿Se puede saber qué está pasando aquí?

-No dejaremos que lo despidan, señor Bruno.

-¿Quién dice que van a despedirme?

-El periódico.

Cuando el río suena, agua lleva.

-Pero no lo entiendo. ¿De dónde ha salido este rumor?

(RÍEN)

¿De dónde lo han sacado?

-Bueno, ayer hablé con el alcalde,

que me dijo que lo había oído de varias fuentes.

-Bueno, a mí me lo contó mi hijo.

-Usted me dijo que había varias fuentes.

-Bueno, Mikey y Leo.

-Yo se lo oí decir a Mía y a Freya y a Stella sobre todo.

Yo... Yo no hablé con la prensa.

Lo único que hice fue contarle a Mía y a Freya

que lo vi recogiendo cosas

y además Victoria dijo que era un pelele

y que la señora Steele iba a enviarlo a otro colegio.

Al menos esa última parte es cierta.

Me voy a otro colegio. -(TODOS) ¡Oh!

-Pero solo para dar una conferencia. -(TODOS) ¡Oh!

-Maravilloso. Lo siento muchísimo, señor Bruno.

Sí. Yo también lo siento.

-(RÍE) -Oh, cielos...

Yo también. -Por favor acepte mis disculpas.

-Y las mías. -Uhm...

Este es el problema de los cotilleos,

que siempre se acaban yendo de las manos.

-Justo lo que yo decía.

-Y es que a veces, aunque veamos humo, no significa que haya fuego.

-¡Fuego! ¡Fuego!

¿Alguien de vosotros ha dicho fuego?

-No, Snowy. De eso se trata. No hay ningún fuego.

-Ah...

¿Se puede saber qué hacías dentro de mi mochila?

¿Qué? No querrías que me perdiera todo el programa ¿verdad, querida?