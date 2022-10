Juegos reales

(Música)

¡Oh! ¡Stella!

(Timbre)

Año de la batalla de Waterloo, volcán activo más alto del mundo,

quién ganó el oro olímpico en patinaje en los Juegos de 1996.

-1815, Ojos del Salado

y el patinaje no es un deporte olímpico.

-¡Sí, nos las sabemos todas!

Oh, no, ¿he vuelto a olvidarme de estudiar para un examen?

Practicamos para la noche de juegos familiar.

Hoy vamos a machar a nuestros padres jugando al Trivial.

Eso suena muy divertido.

¡Lo es!

Nos pasamos toda la noche jugando.

-¿En tu familia no jugáis a nada?

La verdad es que no.

(Reloj)

Eh, señor Pi, no quiero meterte prisa,

pero ya han pasado dos horas.

Ah, ah.

El ajedrez es un juego para gente paciente.

(RÍE)

Pero vamos a empezar esta noche y va a ser genial.

No, no, no, no.

No, no, no, no.

Los juegos son para los plebeyos.

Una familia real debería estar por encima de los placeres mundanos.

Una noche de juegos en familia es una oportunidad para divertirnos.

¿Verdad, mamá y papá?

¡Ah, noche de juegos!

Qué cosa tan divertida y corriente.

¿Verdad, cariño?

Esta noche tenía previsto relajarme con un libro en el sofá.

Además, no tenemos ningún juego de mesa en casa.

Podemos jugar a las pelis, a las adivinanzas o al escondite.

Oh, ¿pero quién va a cuidar del bebé si jugamos todos?

Tal vez cuando sea mayor, no podemos...

El señor Pi cuidará de él.

No creo que yo deba... Listo.

Estará de maravilla.

Venga, hace siglos que no hacemos algo todos juntos.

¡No es cierto!

(Ding)

(Explosión)

Supongo que todavía no entiendo el microondas.

Está bien.

Tal vez deberíamos perfeccionar

el concepto de "diversión en familia".

Por favor, una partida a las adivinanzas.

Pasemos una noche como una familia corriente.

Será divertido. ¡Sí!

Pasemos una noche más ordinaria y divertida que nunca.

Vamos, anímate, Bob.

Está bien, pero solo una partida.

Empecemos con la mímica.

Estas son las palabras que hay que representar.

Ganaremos enseguida y podrás volver al sofá en unos minutos.

Está bien, cuanto antes empecemos, antes acabaremos.

(Teléfono)

No importa, ya la llamaremos luego.

Hola, cielo. Hola, abuela.

Estamos a punto de... Eh...

A punto de ver un vídeo

de discursos históricos de la realeza.

Son tan educativos para las niñas

y tan... reales, por supuesto.

Qué actividad tan encantadora.

No os entretengo entonces. Hablamos más tarde.

Que os divirtáis.

Ah.

Muy bien, papá.

Ah, ya sé, los tres príncipes.

Eh... ¿Los tres monos reales?

Vaya, Alteza, parece que tendrá

que ayudarme a pulir la plata esta noche.

Está bien, nada de pulir la plata.

Busquemos algo que pueda gustarle hacer, ¿de acuerdo?

El día de los tres reyes.

Las tres coronas de Suecia.

Tres hermanas, tres reinas.

Tres es solo el número de palabras, mamá.

Tres... Espera.

Uno, dos y tres...

Ah, ¡las joyas reales!

Oh, pan comido.

Vamos, siguiente.

(Alarma)

Se acabó el tiempo.

Buen trabajo, cariño.

Intenta ser más claro.

Hemos perdido mucho tiempo.

¿A que es divertido?

Sí, lo importante es divertirse.

No hay que tomarse las cosas tan enserio.

(RÍE) Por supuesto.

No es más que una diversión inocente y ordinaria.

Muy bien, sigamos.

(Música)

(LLORA)

Busquemos algo que lo mantenga entretenido.

¡Oh!

No, no tiene sed.

¿Hambre?

Esto tampoco.

Oh, ¿está aburrido?

¡Tiquitiquiti!

No, eh...

¿Tiene sueño?

# Duerma pequeñín, no diga nada.

# La reina madre le comprará # un ave dorada. #

Oh, por favor.

Ordeñar una vaca. ¡Ajá!

Muy bien hecho, cielo.

¡Un espía!

¡Una veleta!

Una sartén.

¡Un perezoso!

¿Se puede saber cómo demonios hace eso?

¿En qué se parece eso a un perezoso?

(LLORA)

# Y si su coronita queda dañada,

# la reina madre vendrá # a dejarla barnizada. #

Ay, no tengo ni idea de lo que intenta decirme.

Iré a buscar ayuda.

(LLORA)

Soy...

¿María I de Escocia? No.

¿Soy Luis XIV, el Rey Sol? Mal otra vez.

(SUSPIRA)

Eh...

¿El rey Nabucodonosor II?

¡No!

¿Todos los adultos son tan malos jugando como papá y mamá?

(SUSPIRA) Solo quería que pasásemos una noche divertida juntos.

(CARRASPEA) Si se me permite su atención...

¿El rey Enrique VIII? Nunca vas a adivinarlo.

Eh...

¿Julio César? No.

¿Aníbal? No.

¿Gengis Khan? No.

¿La reina Ranavalona III? No, no y no.

Por última vez, no es un rey ni una reina.

Ah...

No se me ocurre ningún personaje que no sea de la realeza.

Me estáis poniendo nervioso.

Con estrés no puedo pensar.

Es el principito, has un niño lo habría adivinado.

¡Madre!

Esto no es lo que parece.

Veo que esos discursos os tienen muy ocupados.

Llamadme cuando hayáis terminado.

Buenas noches.

¿El principito?

¿De la realeza?

¿De qué país es príncipe?

(Música)

Snowy, necesito tu ayuda urgente con...

-Estoy liado, señor pesado.

-Por favor, es muy urgente.

-Mi nueva foto de perfil también lo es.

(LLORA)

-Alteza, vamos a trabajar en sus capacidades de comunicación.

¿Tal vez lo que quiere es dar un paseo?

¿O tal vez quiere jugar?

¡Oh, sorpresa! ¡Cucú, cucú, cucú!

Mala idea, ¿qué tal si leemos un poco?

"Oricteropo, mamífero africano nocturno

de tamaño mediano..."

Oh, me doy por vencido.

Y Stella y yo hemos conseguido 20 puntos más

por adivinar el personaje,

así que os hemos ganado por 317 a seis.

¿A que ha sido divertido?

Deberíamos repetir otro día.

O tal vez no.

Vamos a volver a jugar ahora. ¿Quieres la revancha?

Pero esta vez cambiaremos de equipos.

¿Por qué? Cariño,

los juegos no se te dan nada bien.

¿Y qué sentido tiene jugar si no se gana?

Divertirnos, como una familia.

¡Bobadas! Stella, tú irás con tu padre.

Molly y yo vamos a machacaros.

Imposible, eres malísima.

¿Qué? Tiene razón.

Oh, ¿tienes miedo de volver a llevarte otra paliza?

¿Perdona?

Muy bien, empezamos de una vez y veremos quién se lleva la paliza.

Vamos, Stella. ¡No!

Parad, solo quería que nos divirtiéramos juntos,

como hacen las familias normales.

¿Acaso es tanto pedir?

¿Quieres decir que las familias normales

no se enfadan y discuten entre ellas?

(Música)

(LLORA)

No entiendo lo que dice este bebé.

Oh, ¿qué pasa, cariño?

¿Tienes sueño?

¿Quieres tus juguetes?

¿Quieres jugar con mis herramientas?

¿Quieres que toque el arpa para ti?

Lo he intentado todo, pero no hay manera.

-"Etto".

Esperad, ¿no estará diciendo...

cetro?

¡"Etto"!

La primera palabra de mi bebé.

(RÍE)

Cuidado, pequeñín.

(RÍE)

Misterio resuelto.

Gracias por cuidar de Brady, señor Pi.

Oh, siento haber estropeado la noche de juegos.

Y lo siento: eres malísimo jugando, cariño,

pero el objetivo era divertirse en familia.

Sí, y al menos eres tan mala como yo.

Quería sentirme como en una familia normal.

Y hoy lo ha sido más de lo que podría desear.

¿A alguien le apetece jugar a la palabra prohibida?

Eh... Eh...

(RÍEN TODOS)

¡"Etto"!

(Música)