El reciclaje Real

(Música)

Oh.

Stella.

(Música)

(GRITAN)

(Música)

(Música)

Oh, mola.

Oh.

(RÍE) -Ah.

-Es la hora de la importantísima actividad de reciclaje

de esta semana.

Debéis llenar un tarro

con todos los residuos de plástico que no se pueden reciclar.

Coged un tarro cada uno y traedlo, por favor, el viernes.

(TODOS) Reciclaje tenemos que hacer porque no hay un planeta B.

Me muero de ganas de hacer esto.

Se nos da genial reciclar.

(RÍEN)

¿Qué?

Bueno, es solo...

que la realeza no lleva un estilo de vida sencillo.

Eso no es cierto, vivimos una vida muy normal,

os lo demostraré.

(RÍEN)

Hum. Hum.

Hum. Hum.

Mamá, papá, tenemos que hacer una actividad de reciclaje...

Claro, cariño, lo que quieras.

¿Qué te parece así?

¿De verdad? Sí, sí, solo necesito...

Dentro de unos días tenemos la cena de Estado.

¿La cena de Estado?

Oh, no, no, no.

Cuánto exceso.

Oh, no, ellas tenían razón.

No te preocupes, querida, tengo un plan.

Organizaremos la cena como una fiesta infantil,

a las autoridades les encantará algo tan novedoso.

Así evitaremos usar la cubertería de plata.

Es aún peor, el tarro se llenará de inmediato.

Ay, esta juventud de hoy en día.

¿Y si la gente come por turnos?

Qué falta de decoro, es terriblemente, terriblemente...

Tienes razón, señor Pee, es terrible.

(Teléfono)

(JADEA) (JADEA)

¡Ah!

¿Eh?

(Música)

Oh.

Yo iba a decir "ordinario".

-¿Se puede saber qué diablos ocurre?

Nada, madre,

solo estamos preparando la cena de Estado.

Tenemos un plan, abuela.

Vamos a demostrar a todo el mundo

que la familia real puede reciclar mejor que nadie.

¿Ah, sí?

Las cenas de Estado se hacen para impresionar,

no para deprimir.

Eso dijeron mis compañeros de clase:

"La realeza destroza la naturaleza".

¿Eso dijeron?

Pero les demostraremos que sabemos reciclar.

Es sumamente inconveniente.

Las innovaciones siempre parecen inconvenientes.

Stella tiene razón,

¿por qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy?

¿No es cierto, mamá?

Deberías habernos hablado de esa actividad, Stella.

Voy a devolver todo esto.

Todo el plástico de la semana tiene que ir a este tarro.

La gente irá comiendo por turnos

y Molly y yo fregaremos los platos tan pronto como terminen.

De eso nada, no voy a fregar. Vamos, Molly.

A no ser que me dejes ir a patinar contigo y las gemelas.

¡Yuju!

(RÍE)

(SUSPIRA)

Vale. ¡Sí!

Bueno, donde haya un buen plan, que se quite todo lo demás.

Vamos allá.

(Música)

(Música)

Oh.

(Música)

(TARAREA)

(RÍE) ¿Eh?

Por ahora, vamos bien.

(RÍE)

Qué preciosidad de flores, Stella.

Ya hemos hecho lo más difícil, el resto será pan comido.

(TOSE)

(Música)

Bienvenida.

Oh, hola, majestad. Ay.

Gracias, encantada de volver a verle.

Oh, Stella, cuánto me alegro de volver a verte.

Hola.

Aquí tienes. Oh, gracias.

(Música)

Oh.

¿Eh?

Ay.

(Música)

Sin más plástico, esto aún puede ser fantástico.

¿Eh?

(Música)

Estoy de acuerdo. -Las relaciones diplomáticas...

Es muy...

imaginativo.

-Ah.

¿Dónde están las otras bolsitas de té?

Menos plásticos.

¿No puedes reutilizar esta? Ay.

(Música)

Bien pensado, Stella.

Oh.

Hola.

(Música)

¿Eh?

Ay.

¿Y bien? ¿Cómo está la reina madre?

Si siguen trayendo regalos, el tarro va a rebosar,

ya no va a entrar nada más.

Ah.

Se me ha ocurrido una buena idea, alteza.

¡Ah! Uy, perdona.

¿Qué estás haciendo, señor Pee?

¿Su profesor le dijo algo sobre el tamaño del tarro?

Ay.

Oh.

-"El mayordomo real conservado al vacío".

(RÍE) (GRITA)

Uf.

¡Molly!

¡Guau!

Oh, no. Lo estás haciendo muy bien, Stella.

Ven conmigo, por favor.

(TOSE)

Para seguir rompiendo con las tradiciones

en esta cena de Estado... (RÍEN)

...creo que la princesa Stella, que lo ha planeado todo,

debería decir unas palabras.

Ah, hola.

Verán, nuestro colegio ha organizado esta semana

una actividad de reciclaje.

Todo el plástico debe ir aquí dentro.

Esa es mi chica.

Reciclaje tenemos que hacer porque no hay un planeta B.

(TODOS) ¿Eh?

Obviamente, no se trata solamente de la cena de Estado de hoy,

debemos planificar mucho más allá;

si no lo hacemos,

no habrá un planeta para celebrar cenas de Estado.

Muy bien dicho.

(Aplausos)

Reciclaje tenemos que hacer porque no hay un planeta B.

Vamos, repitan todos conmigo.

Reciclaje tenemos que hacer... ¿Verdad que es maravillosa?

Reciclaje tenemos que hacer porque no hay un planeta B.

Reciclaje tenemos que hacer porque no hay un planeta B.

Reciclaje tenemos que hacer porque no hay...

-Porque no hay un planeta B, porque no hay un planeta B.

Gracias, Stella, no hay un planeta B.

(RÍE)

(Aplausos)

¡Bravo, Stella!

(Aplausos)

(Música)

Ay.

Ay.

En general, creo que no ha ido mal.

Stella, lo has hecho genial.

Nunca va a entrar todo.

Aquí va una pregunta:

si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido?

¿Qué árbol?

Creo que lo que Molly quiere decir

es que nadie tiene por qué enterarse.

-Menuda montaña de basura tienen aquí fuera.

No hay un planeta B, ¿recuerdan?

Oh, no.

Ah, supongo que ahora lo sabrá todo el mundo.

No pasa nada, no lo hemos conseguido.

(Timbre)

Hola.

-Parece que te ha ido bien, ¿no?

Eh...

¿Podemos ver tu tarro, Stella? Eh...

Buen trabajo.

Bueno, no...

no ha sido fácil,

porque tuvimos una cena de Estado, ¿sabe?

Pues lo has hecho muy bien.

¿Eh?

(Música)

Los invitados trajeron regalos y no pude meterlos en el tarro.

(RÍE)

Aun así, lo has hecho bien, como todos.

Felicidades.

Además, esto puede sernos útil

como adorno para las fiestas del colegio.

-¿Eso significa que podemos utilizar todos nuestros plásticos?

-¿Qué llevas puesto, Mía?

-Cintas dentales usadas.

Si no lo puedes reciclar, reutilízalo.