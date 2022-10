Acampada real

(Música)

Stella.

Muy bien. Eso es.

No, así no.

-Y no olvidéis que la excursión de acampada será pasado mañana.

Dormiréis en una tienda de campaña para experimentar la naturaleza

en todo su belleza.

-¡De acampada! Nos vamos de acampada.

-¡Ugh! ¡Bichos!

-No seas tan quejica, va a ser increíble.

¡Sí!

¿A qué vienen esas caras?

¿No os gusta ir de camping? Nunca hemos acampado antes.

¿Y si no nos gusta? ¿Y si nos da miedo?

¿Y si no sabemos qué hacer? No os preocupéis.

Yo puedo enseñaros. Podemos practicar.

-Estupendo. Gracias, Stella. -Caray.

Nunca imaginé que hubiera sido de acampada.

Pues sí, lo he hecho.

Una vez, en un desierto, durante toda una semana.

Así que puedes enseñaros.

Acampar hemos en nuestro jardín esta noche,

antes de ir a la excursión.

Os mostraré lo que necesitáis saber para ir de acampada.

-Qué pasada. Gracias, Stella. -Sí, es estupendo.

Tenemos una tienda que nunca hemos usado. La llevaremos.

A no ser, claro, que tengas una mejor dado que eres una experta.

Usaremos la vuestra.

Siempre es mejor practicar con la propia.

Es importante conocer el equipamiento para enfrentarse

a la naturaleza.

Nunca se debe comparar el tamaño.

¿Verdad, Snowy? Qué razón tienes, querida.

No todo el mundo tiene un pelaje como el mío.

Así que mejor, no te compares conmigo.

Quiero decir que una tienda es una tienda, ¿no?

¿Una tienda? ¿A quién le importa una tienda?

Si he dormido en una tienda grande,

también puedo dormir en una pequeña.

Y si acampado en el desierto, también puedo hacerlo en el jardín.

No me gustan los desiertos. Demasiada arena para mi pelaje.

Pero sí, una tienda de campaña es una tienda de campaña, supongo.

Exacto.

Esta noche me voy de acampada.

Pero cariño, odias los bichos, ¿recuerdas?

Todos los bichos.

Cielo, te da miedo la oscuridad, ¿recuerdas?

¿Cuánto tiempo aguantará en la tienda?

Yo le doy 10 minutos.

Qué va, yo digo cinco como mucho.

En un saco de dormir.

Stella, la niña más tiquismiquis del mundo para dormirse.

De momento, el límite queda marcado en 7,5 minutos en la tienda.

¿Alguna apuesta más?

-¿Apuestas? Qué vulgaridad.

(SUSURRANDO) Seis minutos.

¿Macro donde esta el resto de la tienda?

¿El resto? Eso es todo. ¿Acaso hay algo mal?

No, para nada.

Solo comprobaba que estuviera todo.

¿Te encuentras bien?

-¿Seguro que sabes lo que haces?

No hay problema. Ya casi lo tengo.

Debes aseguraros de hacer una revisión exhaustiva

del equipamiento antes de adentraros en la salvaje.

¿Lo salvaje?

¿Perdona?

Esto es un barrio agradable y nos gustaría que siguiese siéndolo.

Nada de delinquir en el jardín en plena noche, por favor.

¿Una princesa en una tienda?

Qué poco va a aguantar.

¿No se suponía que ir de acampada era relajante?

Para ahuyentar a los animales salvajes, ya sabéis.

¿Y eso? Ehmm...

No lo necesitamos. Es para principiantes.

Venga, chicas. Es hora de disfrutar de las estrellas.

Nunca contemplareis mejor las estrellas que estando de acampada.

Vais a alucinar.

(Ruidos)

Bueno, pues nada. Ha estado genial.

Hora de acostarse.

¿Para el té de la noche?

Dormir en una tienda.

Duermo tan profundamente cuando voy de acampada...

-Buenas noches. -Qué durmáis bien.

No dejéis que os muerdan las chinches.

No os preocupéis, yo me ocupo. Todo va a ir bien.

(Ruido)

¡Mis ojos!

¿Qué estas haciendo? Snowy, ¿qué haces aquí?

Menudo susto me has dado. Eso no es muy difícil.

Solo venía a ver cómo estabas.

Ya han pasado varios minutos y hay mucho dinero juego.

¿Vas a salir pronto?

¡No! ¡Lárgate!

Me gusta dormir en una tienda.

Está bien, vale.

(RONCANDO)

(Truenos)

Es solo lluvia.

¡Qué a gusto se está en la tienda cuando lleve!

¿Verdad?

Ahora ya sé para qué servían las partes sobrantes.

Yo lo arreglo. No os preocupéis.

(Ruidos)

¿Una princesa en una tienda?

-Le doy 10 minutos.

La más tiquismiquis del mundo para dormir.

(QUEJÁNDOSE)

No me puedo creer que siga en la tienda.

¿Una princesa acampando? No aguantará mucho más.

(Música)

(Pájaros)

He dormido como un tronco.

Tenías razón, Stella. Acampar es genial.

-Sí, me muero de ganas de ir de excursión

y poder acampar de verdad en la naturaleza.

¿Estáis despiertas? ¡Lo hemos logrado!

Ya ha amanecido. Seguimos vivas.

Quiero decir que...

Me siento tan viva despertando en la naturaleza

después una maravillosa noche de descanso.

¿Qué te ha pasado los ojos? Los tienes rojos.

Es solo una alergia, nada grave.

Demasiada naturaleza de golpe, supongo.

-¡Vamos, vamos, vamos!

Eso es, muy bien.

¡Sí!

Ya esta. La práctica hace al maestro.

Todo gracias a ti, Stella.

¿Stella?

Anda, mírala.

Está claro que es la reina del camping.

(Música)