Las coles reales

(Música)

¡Stella!

(Música)

Enrique VIII obligaba a los sirvientes a lamer

sus sábanas para saber que no estaban envenenadas.

Caray, eres la mejor para este trabajo sobre comida y realeza.

Quien diría que la historia no era interesante.

¡Ostras!, qué tarde se ha hecho.

Aún nos falta mucho para acabar. Podemos terminarlo mañana.

Papá, ¿puede Stella quedarse a cenar mañana?

Así nos dará tiempo a terminar nuestro trabajo.

Claro que sí. De hecho, estás de suerte, Stella.

Mañana voy a preparar mi plato estrella y lo siento, pero no pienso

revelarte la receta por mucho que te guste.

Me parece genial, ¿qué plato es?

Es una tradición de nuestra familia,

una combinación de productos poco habitual

que he perfeccionado durante años: Coles de Bruselas y guiso de hígado.

(Música)

Coles de Bruselas...

(Música)

¡Oh, guisantes gigantes!

No presumas tanto, papá.

Stella está acostumbrada a comer platos más sofisticados.

Si cree que es demasiado vulgar para su paladar,

podemos cocinar... ¿Qué?

No, no, para nada.

Suena realmente delicioso, me muero de ganas.

Y entonces, agitó mi varita mágica y...

¿Me has preguntado si quería jugar a esto, Molly? ¿Te he dicho que sí?

No, en ningún momento. Oh, vamos.

Anímate, mi bolita de pelo favorita, será divertido.

No, Molly, no, no.

Señor Pee, tengo una pregunta sobre etiqueta.

¡Por fin!, nunca pensé que llegaría este día.

La princesa Stella mostrando interés por el protocolo real.

Si te invitan a cenar en casa de alguien,

pero que sirven algo que odias de verdad.

¿Estaría bien si...?

¿Rechazarlo?

No, nunca se puede rechazar la comida que ofrece un anfitrión.

Alteza, le aseguro que es sencillo desarrollar un buen paladar.

Pero no puedo comer coles de Bruselas, no puedo, no puedo.

(CARRASPEA)

Como nunca lo ha probado antes, empezaremos por el hígado.

El tenedor en la mano izquierda, los codos pegados a los lados.

Jamás imaginé que podía haber algo más asqueroso

que las coles de Bruselas.

Bien, dado que no hemos tenido suerte con el hígado,

volvamos a las coles de Bruselas.

Mezcladas con otras legumbres, ni siquiera notará que...

De acuerdo, ¿qué tal si probamos con otra cosa?

Esta salsa que me enseñó a preparar mi primo del Caribe,

puede disfrazar el sabor de las coles de Bruselas.

Es verdad, ya no huelen a coles de Bruselas.

(Música)

Ah, sí. Debería haber mencionado que pica un poco.

Y ahora, algo para mejorar la digestión...

¡Trufas de chocolate! Por fin algo rico.

-El chocolate tampoco funciona, tiro la toalla, me rindo.

-Estáis enfocando esto del modo equivocado.

Despeja la mente, desaste de todos los pensamientos,

un torrente de agua corre por tu cerebro limpiando todas las ideas.

No pienses en nada,

deja que el agua se lleve todas tus preocupaciones.

Escucha como fluye y déjate arrastrar por ella.

¡No puedo despejar la mente!

Estoy demasiado preocupada por las coles de Bruselas.

Y después de tanto hablar de agua, tengo ganas de hacer pis.

(RONCA)

Está bien, la meditación no vale para cualquiera.

-Hay una técnica que aprendí en mis clases de interpretación,

cuando me estaba preparando para ser una gran actriz.

-¿Cuándo te estás preparando para ser una gran...?

-No molestes a una profesional mientras trabaja.

Imagínate en una sartén con las coles de Bruselas y el hígado.

Quiero que te conviertas en las coles de Bruselas y el hígado.

Siente lo mismo que ellas, piensa lo mismo,

sus esperanzas y sus sueños, sus miedos y preocupaciones.

(Música)

¡Funciona! Creo que voy a vomitar.

Está claro que no tiene madera de actriz.

¡Te he pillado!

(Música)

¡Aquí viene el avión, abran el hangar!

(RÍE)

Vamos, una por mamá. Vamos, una por mamá.

Este avión necesita aterrizar.

Para que seas más fuerte.

¿Queréis ver mi truco?

Voy a entrar en el círculo de la magia.

No estoy de acuerdo con esto. ¡Vas a estropear el truco!

Como podéis ver no hay nada en este sombrero,

pero hacemos chin chin chin,

damos un toquecito con mi varita mágica y...

¡Chan, chan! Es un conejo.

¡Bravo, Molly, bravo!

Caray, Stella, ¿verdad que tu hermana es increíble?

Bueno, yo diría...

¡Papá, eso ha sido un juego sucio!

Todo esto es inútil,

voy a tener que comerme esas coles,

me van a aparecer asquerosas, voy a ofender al padre de Mika

y Mika me odiará para siempre... Yo puedo ayudarte.

Es muy sencillo.

Cuando te sirvan algo que no te gusta, simplemente no te lo comas.

Pero es muy grosero no comer lo que te sirve tu anfitrión.

No si les haces creer que te lo has comido.

Deja que te enseñe, ¿vale?

¡Delicioso, que sabor!

La escondes en la servilleta y te deshaces de ella cuando no mire.

Pero, ¿qué?, ¿cómo?

Veámoslo a cámara lenta, presta atención.

¿Con que frecuencia haces esto exactamente?

Sí, puede que funcione. Déjame probar.

¡Perdona!

La clave está en la muñeca, no hagas movimientos bruscos.

Así no vas a conseguir entrar en el círculo de la magia.

(Música)

Stella, ¿te encuentras bien? ¿Qué?

Sí, es que, estoy ansiosa por probar este plato.

Huele... que alimenta.

Espero que cumpla las expectativas.

Venga, una ración extra para esta invitada tan agradecida.

La clave está en la muñeca.

Ups, qué patosa. (RÍE)

Pero bueno, espera un momento.

Me he olvidado de la salsa, no puedes comerlo sin salsa.

(RÍE)

Mika, tienes que ayudarme. No puedo comer esto.

Sí, ya lo sé, espera que traiga la salsa.

Odio las coles de Bruselas y también el hígado.

Si tengo que comerme un plato entero, voy a ponerme enferma.

Puede que me muera.

¿Por qué no lo has dicho antes?

Le diremos a mi padre y te prepara una tortilla.

No, soy una princesa, ser tan descortés con mi anfitrión sería

una ofensa diplomática imperdonable.

Por favor, no le digas nada tu padre.

Es mi deber real, solo necesito tu ayuda.

Ya verás que bien entra con un poquito de salsa.

(Música)

Huele delicioso.

Pues espera a probarlo.

¡No, no, para!

Casi no hay nada en el tenedor,

tienes que meter un buen bocado de golpe.

¿Y bien?

Papá, el problema de Stella con las coles de Bruselas es que...

¡Me encanta! ¿De verdad?

No me lo puedo creer, esto está... delicioso.

Nunca había probado nada tan... delicioso.

Tiene que darme la receta.

Te lo dije, es un secreto familiar.

¿Puedo repetir, por favor? Que invitada tan agradecida.

Tenemos que invitarte a cenar más a menudo.