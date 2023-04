La influencer Real

¡Oh!

¡Stella!

¡Uh! ¡Oh!

¡Ah!

(GRITAN)

¡Ah!

# Paparaparapapa.

# Paparaparapapa.

# Paparaparapapa.

# Paparaparapapa. #

(Respiración)

(Puerta)

(Música)

¡Ah! ¿Cañones disparando?

(RÍE) ¡Oh, Snowy!

¿Qué narices haces?

¿Por qué me has despertado? Qué más te da.

Está claro que lo del sueño reparador

no funciona contigo. ¡Publicado! ¡Ah!

(Despertador)

(BOSTEZA)

Bien, veamos, si calculamos la raíz cuadrada de X

y la despejamos, podemos... -Sales muy guapa, Stella.

(RÍEN)

-¡Sí, Stella, muy guapa!

¿De qué estáis hablando?

Oh, Stella, ¿has visto esto?

¿Eh?

(LEE) "Cómo se despierta una chica corriente

frente a cómo se despierta una conejita preciosa."

Hashtag "coneja espectacular". Hashtag "conejitas influencers".

Hashtag "coneja radiante". Hashtag "pelo suavísimo".

Hashtag...

¡Oh, menos mal, solo mil "me gusta"!

(SUSPIRA) No creo que mucha más gente vea esto.

¿No?

¡Snowy! Más vale que borres esa publicación ahora mismo, ¡ah!

(Música)

¿Eh?

¿Podría este embalaje brillar todavía más?

Ahora veamos qué hay dentro.

(CON SORPRESA) ¡Ah!

Otro bote de acondicionador para pelajes suaves. ¡Oh!

¿Qué es todo esto? Regalos de nuestros patrocinadores.

¿Nuestro patrocinadores? Nos hemos vuelto virales, querida.

La gente no se cansa de esta conejita tan guapa.

Y dado que tú eres mi gestora de redes sociales,

sí, son nuestros patrocinadores.

¿Gestora de redes sociales? (ASIENTE)

Ya que has sido fundamental en mi éxito,

creo que es lo mínimo que te mereces.

¿Tengo el pelo bien? ¿Brilla lo suficiente?

¿Has empezado a grabar el vídeo ya?

Pero eres la mascota de Molly,

¿por qué no gestiona ella tus redes sociales?

Porque este trabajo requiere sutileza,

requiere astucia,

requiere experiencia, ¿sabes a qué me refiero?

Está bien...

¡Ah! Además,

a mí los juegos de Internet de Snowy me parecen un rollo.

No son un juego, soy...

¿Quién es mi bolita de pelo favorita, eh?

Estamos trabajando. No hace falta que te enfurruñes.

Solo venía a traerte tu premio. ¡Oh!

¡Premio! ¡Premio! ¡Dame!

¡Ajá!

¡Adiós, bomboncito!

(RÍE)

Podrás quedarte todos los regalos que te gusten.

¡Me apunto!

Así de suave y refrescante.

(RÍE)

¿Eh? ¡Ah! ¿Qué?

¡Jaja! ¡Oh!

Estoy preparada para mi primer plano.

(RÍE)

Quiero verte más... Relajada.

Más distendida, más despreocupada.

(ENFADADA) ¡Oh!

(SUSPIRA)

Rodando en tres, dos, uno...

¡Acción!

Enséñame esa mirada.

¡Ah!

¡Borra eso ahora mismo!

Mis seguidores no pueden verme nunca así.

(RÍE)

¡Ah!

No es la hora de la siesta, céntrate.

Y con mi método de repostería fitness,

puedes cocinar una tarta y comértela

y al mismo tiempo, mantenerte saludable.

Ahora, añadamos la harina.

¡Oh!

(Música)

¿Qué? ¿Cañones otra vez?

¡Mira, mira esto!

¿Eh?

El subtítulo está mal y los hashtags, ¡oh!

Tienes que borrar eso y publicarlo otra vez.

(BOSTEZA) Vale, ya lo haré por la mañana.

¿Estás loca?

Mis seguidores del otro lado del mundo

en estos momentos ya están despiertos

tiene que ser ahora, ¿me has oído? ¡Ahora! ¡Ya!

Está bien. (SUSPIRA)

(TECLEA EN EL MÓVIL)

Oye, ¿crees que el señor Bruno nos dará hoy

los resultados de los exámenes de Mates?

-¿Stella? ¡Hashtag despierta!

¡Hashtag despierta! ¿Todo bien ahí atrás?

¡Sí, señor Bruno!

(SUSURRANDO) Stella, ¿qué te pasa?

Parece que eso de community manager no te está sentando bien.

No lo entiendes, es un trabajo importante.

Lo tengo todo bajo control.

Muy buen trabajo, Freya.

Stella, eh... ¿Qué ha pasado? ¡Oh!

¡Oh!

¡Oh, no!

(SOLLOZA)

Está totalmente fuera de control.

Tenemos más de un millón de seguidores

que mantener contestos.

Snowy espera de mí que trabaje las 24 horas del día.

Y tiene muy mal humor.

Nadie lo diría.

Quiero decir, parece tan divertida, guapa

y prácticamente perfecta en todas las fotos.

Es totalmente diferente cuando hay una cámara delante,

pero puede ser muy mala.

¿No hay alguna forma de mostrar a la gente

esa otra cara?

Nadie la seguiría si supiesen cómo es en realidad.

¡Ah!

Snowy...

¡Snowy!

Prepárate para tu primer plano.

(ENFADADA) ¿Qué? ¡Te pillé!

¡Oh! (STELLA SACA FOTOS)

¡Para! ¿Qué estás haciendo?

Aparta esa cámara, todavía no me he arreglado y acicalado,

tengo el pelo totalmente desaliñado, ¡basta!

¡Stella!

Mira, Snowy... ¡Oh, gracias, gracias, gracias!

¿No hay de qué?

¡Eres un genio!

A la gente le encanta ver un toque de realidad en sus ídolos.

Eres la mejor gestora de redes sociales del mundo,

¡jamás voy a dejar que te vayas!

¡Ah!

(RÍE MALICIOSAMENTE) ¡Ah!

(Mensaje)

(Mensaje)

(Mensajes)

¡Ah!

(Vibración)

(GRUÑE)

¿Por qué no respondes a mis mensajes?

Tengo que hacer los deberes de Mates

para recuperar el examen que suspendí por tu culpa.

¿Por qué te preocupas por las Mates?

Hay cosas importantes que hacer, mi carrera no puede esperar.

¿Qué necesitas que haga?

Contestar a estos patrocinadores,

proponer seis nuevas ideas para publicaciones,

responder a los seguidores,

revisar las estadísticas de mis últimas publicaciones,

buscar recetas para mi vídeo de repostería fitness.

En fin, está todo escrito en las notas,

me voy a la cama, el talento necesita reposo.

(BOSTEZA)

(BOSTEZA) Extraña elección para picar algo a media noche.

¿Qué haces despierto tan tarde? Estaba leyendo y me quedé dormido.

¿Y tú qué haces despierta?

Snowy necesita pepino para su mascarilla facial.

(BOSTEZA)

Y dime, ¿desde cuándo eres la asistenta de Snowy?

Es una larga historia.

¿Va todo bien, cariño?

Sé que el último examen de Matemáticas

no te salió muy bien. ¡Todo va mal!

Snowy me ha convertido en su esclava

y es muy cruel y me trata fatal.

¡Ya no sé qué hacer, papá! (RÍE)

¿Qué te hace gracia?

Perdona, ese conejo parece olvidar con frecuencia

que es una mascota. Por suerte, hay alguien en esta casa

que siempre está más que dispuesta a recordárselo.

(RÍE)

(Ronquidos)

(RONCA)

(SUSURRANDO) ¡Molly, Molly!

¡Han venido las hadas!

(DECEPCIONADA) ¡Ah, eres tú!

¿Qué te pasa? Necesito tu ayuda.

¡Ah, ah, ah! Mmm... (RÍE)

(BALBUCEA)

Mmm...

¿Eh?

Entonces multiplico estos dos y despejo la X.

(ASIENTE) Ya lo he entendido. Gracias, mamá.

(AMBAS) ¿Eh?

¿Dónde está mi mascarilla de aguacate con miel?

No he podido prepararla. ¿Qué?

¿Qué puede haber más importante...?

¡Oye, bomboncito de pelusa! (GRITA)

(RÍE)

¿Qué diablos?

¡Ja! (RÍE)

Vas a venir conmigo a la presentación de mi clase.

¿Qué? ¡De ninguna manera!

(ASIENTE) ¿Eh?

¡Oh, premio, premio! ¡Dame!

Hoy no vas a necesitar esto.

(RÍEN)

(RÍEN)