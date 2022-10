Peinado Real

¡Stela!

Yo ya estoy.

Me voy a casa de Mía y Freya.

Recuerda que hoy vienen a hacernos el retrato real.

Tu abuela estará aquí a las siete.

Sí, no te preocupes.

Adiós.

Hasta luego, señor Pee.

Estas adolescentes...

Bien, por fin estás aquí.

Tal vez tú puedas convencer a Mía de que...

¿Por qué no hablas más alto?

Creo que mamá no te ha oído.

Se me ha ocurrido una idea increíble.

Ven a nuestra habitación.

"Haz brillar tu verdadero color".

Estoy muy harta de este pelo tan aburrido,

así que vamos a teñírnoslo.

¿Vamos?

Dice que es orgánico.

No irás a dejarme hacer esto sola, ¿verdad?

Qué buena gemela soy.

Va a ser superdivertido.

¡Ya es la hora!

Estáis... Exactamente igual que antes.

Puede que no haya funcionado.

¿Y si lo probamos con un pelo más claro?

Listo, ya no queda más.

De acuerdo, dejemos que se asiente.

Ups.

Me muero de ganas de ver cómo brilla mi verdadero color.

Ostras...

Dios mío...

Stella...

Te ha quedado...

Diferente... ¿Y bastante original? ¿Tal vez?

Pero...

¿Qué van a decir tus padres?

¿Por qué tienen que enterarse?

Esto... Al lavarlo desaparece, ¿no?

¿Podéis darme más champú, por favor?

Ya has gastado todos los botes que teníamos.

Parece que ya se está destiñendo, ¿no?

(AMBAS) Eh...

Tal vez quede mejor con el pelo seco.

Vale, ya lo noto seco.

Chicas, ¿va todo bien ahí dentro?

¡No! Quiero decir... Sí.

Todo va de maravilla, solo estamos...

Enseñando a Stella a tirar de la cadena.

Ya sabes, cuando vivía en el palacio,

tenía gente que lo hacía por ella.

Está bien.

Avisadme si necesitáis ayuda.

por supuesto...

Tirar de la cadena es indigno para la realeza.

¿En serio?

¿Tirar de la cadena?

Lo siento, se me da muy mal improvisar.

(Cisterna)

Para hacerlo más realista.

¿Qué vamos a hacer?

Esta noche debo posar

junto a mi familia para el retrato real.

¿Qué? -¿Por qué no nos lo contaste?

Mamá se va a volver loca como se entere.

Lo olvidé.

Y cambiar de peinado sonaba divertido.

Vamos...

Tiene que haber algo que podamos hacer para arreglarlo, ¿verdad?

Todo esto es culpa tuya.

Mamá nos va a matar cuando se dé cuenta

de que hemos usado su tinte. No pasa nada.

Tengo otra idea.

El tinte me volvió el pelo más oscuro.

Entonces tiene que haber algo que pueda ponérmelo más claro.

Ya sé cómo hacerlo.

Enseguida vuelvo.

¿Qué vas a hacer con eso, Mía?

Nada, estamos...

Enseñando a Stella a eliminar las manchas.

Aquí dice que es orgánico.

¿Para qué necesita hacer eso? ¿Se le ha manchado algo?

Deja que vaya yo a ver. -No, todo va perfectamente.

¿Nos puedes preparar algo para merendar?

¿Por qué has tardado tanto?

Hola, mamá.

Solo estábamos... -¡Stella!

¿Qué? ¿Qué te has hecho en el pelo?

Por favor, decidme que es una broma.

Lo siento mucho, señora Oh,

hemos cometido un pequeño error con el tinte.

¡Qué catástrofe!

¡El cabello de la princesa Stella, totalmente echado a perder!

Y bajo mi propio techo.

¿Qué va a decir la prensa cuando se entere de todo?

No es más que pelo, señora Oh.

Mí me parece que me queda genial, ¿a vosotras no?

Sí, mamá.

Es la última tendencia, ¿no te has enterado?

¿A que sí, Freya?

-Sí, por supuesto.

-¿Qué dirán el rey y la reina? Voy a tener que contárselo yo.

¿Verdad? ¿O tal vez no?

Stella puede dormir aquí esta noche y mañana a primera hora

la llevaremos a la peluquería para poder olvidarnos de esta pesadilla.

-En realidad, mamá...

-Stella tiene que volver a casa esta noche...

Porque esta noche van a hacernos el Retrato Real.

¿Señora Oh, está usted bien?

¿Mamá?

-¡Soy la peor súbdita real del mundo!

¿Sabéis si todavía le cortan la cabeza a la gente?

¿Qué voy a hacer? ¡¿Qué voy a hacer?!

Oh, no, tengo que irme ya o llegaré tarde.

¿Vuestra madre estará bien? Nosotras nos ocupamos.

-¿Y tú estarás bien? Sí, tengo un plan.

Creo.

(Música)

(GRITA)

¡Eh!

¡Eh!

-"¿Es este el nuevo look de la Monarquía?".

Stella, ¿eres tú? Sí, mamá.

Solo tengo que coger una cosa de la habitación muy rápido.

La abuela llegará en cualquier momento.

Esto no funcionará. Oh, no.

¿Qué es esto?

Esto podría funcionar, ¿o no?

Tal vez...

¡Stella, te estamos esperando! ¡Ya voy!

Tal vez, si dijeras un poco, no se te notará tanto.

Siento haberos hecho esperar.

¿Por qué vas disfrazada?

No seas tonta. Es un atuendo perfectamente normal.

Solo este probando un nuevo look, algo un poco más tradicional.

¿Qué tiene de malo?

Mejor no decir nada.

Estas adolescentes de hoy en día...

-Muy bien, ¿todos preparados?

Pónganse en posición.

¿Listos? 3, 2...

-Querida, no es de buena educación posar para una fotografía

en interiores con el cabello tapado.

-Y 1, ¡ya!

(Gritos)

Mamá, papá, puedo explicarlo. ¿Te lo puedes creer?

Jamás pensé que iba a ver algo así.

Ha sido un accidente. No era mi intención.

Pero bueno, si es clavadita a...

(TODOS) La tía Wilhelmina.

Esperad, ¿qué? Un momento.

Creo que tengo una foto suya por alguna parte.

Aquí está, fijaos.

La tía Wilhelmina era la tía-abuela de tu madre.

Era todo un personaje.

Era tan divertida y cariñosa...

Oh, y nunca cumplió ni un solo protocolo Real.

Era un placer estar con ella, la verdad.

-(RIENDO) Y organizaba unas meriendas de lo más extravagantes.

-¡Esperad! ¿Qué es eso?

(RIENDO)

Por favor, me había olvidado de que un día lleve el pelo así.

Casi te dio un ataque al corazón cuando me viste.

Es cierto, ¿pero qué iba a hacer?

Las adolescentes de aquel entonces...

(Música)

-Vaya.

Si se me permite, es el Retrato Real menos ortodoxo

que he visto en mi vida.

Pues yo creo que es el mejor que nos han hecho.

¿Qué vas a hacer con tu pelo, cielo? ¿Te lo vas a dejar así?

De haber sabido que se pondría de este color,

jamás me lo habría teñido.

Pero sí que me apetecía cambiar de look.

¿Os gustaría que me pusiera un aro en la nariz?

(Gritos)