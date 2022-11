(Música)

EL DOLOR REAL

Vais a alucinar con mis pases largos.

He estado practicando toda la semana.

Partidillo amistoso.

Dividios en dos equipos.

¡Gol!

-¡Sí!

¡Muy bien!

Bien jugado.

¡Aquí! ¡Estoy sola!

¡Gol!

¡Sí!

-Seguid.

-¡Estela, vamos!

-¡Estela!

¿Estás bien?

-Un esguince de tobillo. A la enfermería.

-Yo la llevo.

-La acompañamos todos.

(Gong)

Alteza, las señoritas Mia y Freya solicitan una audiencia.

-¡Hola!

-¿Cómo estás?

-¿Te duele mucho?

-Hay algo que se llama protocolos, ¿saben?

Muchísimas gracias, son preciosas.

-¿Estás cómoda? -¿Necesitas más cojines?

(RÍE)

Sois muy amables, pero me encuentro...

(Gong)

-¡El protocolo...!

-Te hemos traído algo.

Me encanta. No hacía falta que...

(Gong)

Podría acostumbrarme a esto.

Más vale que no.

No durará mucho. Disfruta mientras puedas.

En cuanto vuelvas a ponerte en pie, se te acabo.

Solo estás celosa...

porque no eres el centro de atención.

¿Otra tostada, Stella?

¿Quieres comerte el último plátano? ¡Eh!

Ese plátano lo quería yo.

Vamos, Molly, Stella tiene que recuperar fuerzas.

Tengo que darme prisa.

Mía y Freya llegarán enseguida.

No sé cómo vas a poder ir al colegio con esta lluvia.

(Gong)

(CARRASPEA)

Hola, Stella.

Mira qué encontrado.

Son de cuando me rompí la pierna patinando.

¡Son increíbles!

Gracias.

(RÍE)

Lo estás haciendo genial.

Yo tarde siglos en cogerle el tranquillo a las muletas.

Gracias.

-Parece que va a llover todo el día.

Menos mal que la piscina está cubierta.

¿Vais a ir a la piscina?

-Me muero de ganas de tirarme del tobogán nuevo.

¡Qué divertido! Me apunto.

-¿Con el día así? No, no puedes.

-¿Y si resbalas sobre el suelo mojado?

-¿Y si tuerces el tobillo en la escalera del tobogán?

-Nos veremos cuando estés mejor. Prometido.

¡Hola, Stella! ¿Qué tal te encuentras?

¡Hola! -Qué muletas tan chulas.

-¿Necesitas ayuda?

(RÍE)

(Música)

¡Stella!

¿Quieres jugar conmigo al "Baila hasta caer redonda 2000"?

Seguro que esta vez batimos el récord de puntuación.

No seas tonta, mi pierna necesita reposo.

-¡Es oficial!

Te has recuperado.

Oh oh...

(RÍE)

Tan pronto como se corra la voz de que tu pie vuelve a estar bien,

se acabó todo.

La atención, los regalos, ya puedes despedirte

de la buena vida.

Entonces, ¿qué debo hacer, Snowy? ¿Fingir?

Sé lo que haría yo,

pero no soy yo quien debe decidir, muñeca.

Uy...

Toma, Stella.

Una revista, para que estés entretenida.

-Y yo te he traído una manzana. Gracias.

-Creía que tú tobillo ya estaría curado a estas alturas.

No parecía un esguince tan grave.

Lo sé, ¿a que es raro?

He intentado ponerme de pie esta mañana,

pero me duele muchísimo.

Entonces será mejor que descanses unos días más.

Muy bien, equipo, ejercicios de regates.

(SUSPIRA)

Todos lo habéis hecho muy bien en este examen.

De hecho, tan bien que en lugar de venir a clase mañana

nos iremos de picnic al lago. -¡Bien!

-Podemos llevar una tarta de chocolate.

-Y yo, mis altavoces inalámbricos.

Y yo llevaré... -Oh, Stella.

Lo siento mucho, el entrenador me ha dicho

que aún te duele el pie,

y no podemos hacerte caminar tanto con muletas.

Pero no te preocupes, tengo una solución.

No dejaremos que una lesión de fútbol

te impida venir de picnic.

-¡Sí!

¿Qué tal si esta noche

vamos a cenar a la pizzería del centro?

¿Os apetece?

¡Sí, por favor!

Yo quiero una grande de piña y anchoas.

(RÍEN)

¿Eso significa que ya tienes el pie mejor, Stella?

¿Puedes ir caminando hasta allí?

No, no, todavía me duele el pie. Mucho, en realidad.

Será mejor no correr riesgos.

Sí, podemos cenar las sobras del estofado.

¡Esto no es justo! ¡Yo quiero pizza!

No, no, Molly,

ya iremos a la pizzería cuando Stella tenga el pie mejor.

¡Pero si ya tiene el pie mejor!

¡Solo está fingiendo!

Pero Molly, ¿de qué estás hablando?

Dijo que no podía jugar

al "Baila hasta caer redonda 2000" conmigo,

pero después la vi jugando al fútbol en su habitación.

¿Es eso cierto, Stella?

Claro que no. Lo dice porque está celosa.

Por supuesto que es cierto.

Si no me creéis, id a ver la habitación de Stella.

Mientras jugaba, rompió...

¡Au, au, au! ¡Ayuda! ¡Au, au, au!

Tranquila, ven, vamos.

Vamos a ponerte cómoda en el sofá.

¡Eres una princesa muy consentida!

¡No soy una consentida, Molly! ¡Tengo una lesión!

(RÍE)

La tarta especial de chocolate de la señora Oh.

-Y yo he traído una pelota para jugar.

Lo siento, Stella.

-Pero al menos puedes comer tarta, ¿no?

¡Hola!

-Aquí está.

Nuestra pobre Stella con sus muletas.

Pero ya te dije que tenía una solución.

Princesa, tu carruaje te espera.

No querrás lesionarte aún más, ¿no?

(RÍE)

Bueno, no se lo va a creer, pero...

Ya me encuentro mucho mejor. ¡Mire!

¡Pásame la pelota, Mía!

Stella, para.

Una lesión como la tuya no puede haberse curado

de la noche a la mañana.

No te hagas la valiente.

(SILBA)

(Música)