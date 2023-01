(Música)

Oh...

¡Stella!

(GRITAN)

(Música)

"La vidente real."

(SUSPIRA)

No es una jugadora en concreto, es todo el equipo.

Hemos entrenado un montón, pero no jugamos demasiado bien.

Seguro que el sábado volveremos a perder.

¡Oh!

-Aunque perdáis, es solo fútbol.

No se acaba el mundo.

No hagas caso, Mía. (ASIENTEN)

Estoy convencida de que tu equipo va a ganar.

Probablemente os preguntéis por qué estoy tan segura.

No puedo explicarlo,

pero a veces siento corazonadas muy fuertes sobre algunas cosas.

¡Ay!

Stella, querida, tienes el don.

(RESOPLA) Si Stella tiene un don, yo también quiero uno.

(RÍE) No creo que quieras tener este don en concreto.

En todas las generaciones,

un miembro de la familia real ha tenido el don.

El primo Bertie, vidente.

El tío Charlie, adivino.

La tía abuela Filipa, pitonisa.

Y ahora tú, Stella.

¡Oh! Estoy tan orgullosa...

Eh...

¿Nos disculpas un momento, abuela? Tenemos que terminar los deberes.

¿Seguro que quieres usar así tu cerebro?

Sí, abuela, estoy segurísima. No quiero que malgastes tu don.

Cualquier de estos dones me valdría.

Te dejo elegir a ti.

Caray, tu abuela está convencida de que tienes un don.

-(RÍE) Puede que seas vidente.

Dijiste que yo ganaría el partido,

así que tal vez deberías poner a prueba tus poderes

con más predicciones.

No sé. No conozco a ninguno de los miembros de la familia

que, supuestamente, tienen el don.

Oh, por favor.

Vamos, Stella. ¿Qué es lo peor que puede pasar?

-Esto va a acabar mal.

¿Qué notas en este pasillo?

¿Sientes que le va a pasar algo a alguien?

(GRITAN)

Espera, percibo algo. (RÍEN)

Noto que Mikey está disgustado. (SUSPIRA)

Hola, colega. ¿Va todo bien?

La verdad es que no.

Estoy muy enfadado con el entrenador.

Ha sido muy duro conmigo hoy en clase de gimnasia.

Oh, cuánto lo siento.

Pero pronto vas a sentirte mejor.

(RÍE)

-Mikey, te debo una disculpa.

Estaba muy tenso por el próximo partido

y descargué mi frustración contra ti.

Me arrepiento de haberlo hecho. Te merecías algo mejor.

Lo siento mucho.

-¡Oh! -¡Vaya!

Ya me siento mejor. Gracias, Stella.

-¿Lo has visto?

Tienes el don, Stella. (RÍE)

-O tal vez haya sido un golpe de suerte.

-¿Cuál de las dos es?

Yo qué sé.

(RÍE)

Hagamos otra predicción.

Piénsalo bien, muy detenidamente.

¿Qué hay hoy de comer?

¿Macarrones con queso?

¿Un cucharón o dos?

-Vaya. Los carbohidratos lo han dejado muy claro.

Stella es vidente. (RÍE)

Yo paso, gracias.

-¡Uh!

(RÍE)

-Oh, casi siempre hay macarrones con queso en el menú.

-Pero no todos los días.

Stella tiene el don. (RÍE)

Y dice que mi equipo va a ganar, así que vamos a ganar.

(RÍE)

¡Sí!

(CANTURREA)

No sé si soy vidente,

pero al menos Mía se siente más feliz.

-La esperanza lo cambia todo. -¡Uh!

-Nos vemos mañana, pero probablemente ya lo sepas, ¿no?

(RÍEN)

-Ahora que eres vidente, dime, ¿me va a salir bien el examen?

¿Sí o no?

Eh... ¿Sí? ¡Ah!

(RÍE) ¡Uh!

-Me gusta mucho Mark. ¿Yo le gusto a él?

¡Más vale que sí!

Sí.

(RÍE)

¡Oh! ¿Qué estás haciendo?

Suavizarte el ceño fruncido.

¿Haciéndome cejijuntas?

¡Snowy! (RÍE)

No me has dado tiempo a rebajarlo.

¿Qué diablos te pasa, querida?

Ha sido un día raro.

Mía cree que soy vidente, otras chicas la han oído.

Victoria me pidió que hiciese una predicción.

Vidente, ¿eh?

Podríamos sacar mucho provecho de eso.

¿Corrector antiojeras?

Es verde. Tal vez pertenezca al Señor Pee.

(RÍE)

-¡Ahí está! ¡Es la vidente!

-Le dijo a Victoria que aprobaría el examen y ha aprobado.

-Y yo le gusto a Mark. Ayer me guiñó el ojo.

¡Oh, no!

(GRITAN)

¿Me desaparecerá este grano antes de mi cita?

-¿Seremos novios? -¿Me van a aumentar la paga?

-Quiero hacerte una pregunta. Me gustaría saber si...

¡Ay!

¡Stella, Stella!

-¡Stella! -¡Ven, por favor!

-Toma, coge esto.

-¡Quiero saber, por favor!

"La princesa pitonisa probablemente ya predijo

esta imagen ayer."

-¡Stella! -¡Stella!

-¡Stella!

-¡Oh, cielos!

Todo el mundo quiere algo de mí.

Es agotador.

Es fantástico, querida.

Podemos sacar partido de tus habilidades

y crear una línea telefónica

utilizando algunos fragmentos pregrabados de tu sabiduría.

Solo debes grabar algunas frases como: "Sí". "No".

O "Está en tu futuro".

Muy bien.

Veamos, ¿qué te parecería una bola ocho mágica

con tu propia marca,

o unas bufandas mágicas, o poner tu...?

(Alboroto)

-¡Stella! ¿Qué pasa ahí fuera?

-¡Stella! -¡Stella!

-¡Stella! ¡Basta!

¡Dejad de gritar!

No soy vidente.

Escuchadme, sólo hago suposiciones al azar, nada más.

No es cierto. Sí lo es.

Lo sabéis tan bien como yo.

Debéis creer en nosotros mismos

y dejar de buscar respuestas sobre el futuro.

Eso no es lo que dice tu abuela.

-"No cabe duda de que Stella es una vidente.

Es obvio que tiene un don.

Ese don se remonta al pasado de la familia real.

Recuerdo que mi tátara tatarabuelo, que era..."

-Gracias por este don tan sabroso.

-Necesitamos tu sabiduría, Stella.

¡Dejadme en paz!

O...

¿Por qué no?

"Sí. No.

Está en tu futuro."

He grabado tus palabras y he diseñado esto.

¿Qué te parece?

Es genial, ¿verdad?

Valdrá perfectamente para tus consultas telefónicas.

(RÍE) Ni te atrevas, Snowy.

¿Por qué no?

(SUSPIRA)

"Hola, mejor amiga. ¿Qué haces?"

(SUSPIRA) Mía, lo siento mucho,

pero mañana no podré ir a tu partido.

La gente no deja de pedirme que prediga cosas.

"Pero, tienes que venir.

Dijiste que ganaría,

y no quiero ganar sin mi mejor amiga presente.

Por favor." ¡Oh!

(GRITA)

(RÍE)

¡Lo vas a hacer genial, Mía!

(TODOS) ¿Eh?

Mirad, Stella tiene razón.

Mía lo está haciendo genial.

-¡Oh! -¡Guau!

-¿Qué va a pasar ahora, Stella?

Sí, Stella, ¿y ahora qué?

¡Dejad de mirarme!

¡Mirad a Mía, es quien lleva la pelota!

Stella tiene razón.

¡Mía lleva la pelota!

-Oh, sí. Ha acertado. ¡Oh!

¡Ay! (GRITAN)

(SE DUELE)

(GRITA)

¡Uh!

(VITOREAN)

¡Vamos, Mía!

¡Oh!

(Silbato y vítores)

Otro gol para el otro equipo. (TODOS) ¿Eh?

Predijiste que el equipo de Mía ganaría.

A ver, ¿cómo se va a arreglar esto? Vamos, tienes que saberlo.

Yo qué sé. Solo quiero que esto se acabe.

Pero ¿cómo va a acabar?

-¡Oh!

¡Oh!

(SE DUELE)

¿Por qué no se ha apartado del medio?

Debería haberlo visto venir.

¡Oh!

Han perdido.

¡Oh! No es una vidente.

Es una farsante.

-Oye, al menos esto se ha acabado.

(RÍE)

¡Oh!

(SUSPIRA)

Lo siento, Mía.

Nunca debí predecir el resultado de tu partido.

No importa.

Tu predicción me hizo sentir menos nerviosa,

y eso me vino muy bien.

Y no es culpa tuya que hayamos perdido,

no estaba unos preparadas.

¡Oh, Mía! Gracias.

(RÍE)

Me pregunto si yo soy una vidente.

Al fin y al cabo dije que esto acabaría mal.

También dije que no sería el fin del mundo

si tu equipo perdía.

(RÍEN)

"Soy una vidente. Dije que esto acabaría mal."

-(RÍE)