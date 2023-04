La ganadora del premio Real

(Música)

¡Stella!

(Música)

(Música)

Chicas, ¿por qué nos sigue ese payaso tan raro?

¡Stella! Odio los payasos, rápido.

-Hola. -Es Mica.

-Creo que estaba intentando saludar.

Este año voy a ganar yo seguro.

Si es que esto es un concurso justo, claro. Y no un vergonzoso amaño.

(RÍE)

-Y la ganadora del concurso anual de repostería es...

la reina Kat por sus fantásticos pastelillos de coronación.

-Qué típico, es imposible ganar con una familia real en el barrio.

(RÍE)

Un momento, creía que no sabía hacer repostería.

No sabía,

pero la verdad es que siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas

y a superar mis límites en algún momento del futuro.

Buen trabajo, mamá.

Los pastelitos congelados de la tienda siempre dan...

Yo creía que era una venta de pasteles, no un concurso.

He hecho trampa en una actividad benéfica.

No, los has decorado tú misma.

Estas tiaras tan pequeñitas no son nada fáciles de colocar.

Y agradecer de nuevo a todos los ciudadanos

que han donado generosos premios para nuestra rifa.

Y para terminar, el primer premio que es...

un fin de semana de lujo en... ¿la casa de la familia real?

Y el ganador es...

La señora Kaufman, enhorabuena. ¿Qué?

Vaya, supongo que enhorabuena, señora Kaufman.

¿Qué?

Estamos deseando recibirla en nuestra casa.

¿Qué acaba de pasar? La señora Kaufman en mi casa

todo el fin de semana. Preferiría ganar un tratamiento dental

de por vida antes que soportar semejante tortura.

Ya te lo he dicho, yo no tengo nada que ver.

Bueno, mentiste sobre esos pastelillos,

¿qué más estarías ocultando?

Tal vez seas tú a quien le remuerde la conciencia,

tal vez tú donaste el premio. ¿Por qué iba a hacer eso?

Ya sabes que no me gusta tener invitados,

todavía me estoy recuperando de la última visita de tu madre.

Pero si ninguno de vosotros ha ofrecido el premio...

¿quién ha sido? Yo no.

-La invitada de honor, la señora Kaufman.

Desde la casa de al lado... -Sus majestades.

Hola, señora Kaufman. Por favor, llámenos Kat y Bob.

Bienvenida a nuestra humilde morada.

¿Humilde?, de eso nada. Le recuerdo que en la descripción

del premio pone claramente "de lujo".

Tendrá que conformarse con lo que hay,

estamos orgullosos de ser tan normales como todos los demás.

Todos sabemos que lo hacen para aparentar.

La experiencia real incluye un banquete con cubertería de plata,

la presencia de un mayordomo y recitales de música.

Y es obligatorio vestir etiqueta.

¡Déjeme ver eso! Stella,

acompaña a la señora Kaufman a su habitación

y ya nos ocuparemos de los pequeños detalles.

Y no se olviden del cóctel de cortesía a mi llegada.

No, no, no. Es demasiado oscura.

Esta ya me gusta mucho más.

Que venga el mayordomo y deshaga mi equipaje.

¿Sabes qué?, voy a ser tu compañera de cuarto.

Ya sabes que no puedo dormir sin mis muñecas de princesas.

Una fiesta de pijamas, ¡yuju!

Y la señora Kaufman me ha dado caramelos, es muy maja.

(Música)

¿Sí?

(RÍE)

(BOSTEZA)

(Campana)

Otra vez no.

Ya es casi medianoche, ¿qué puede querer ahora esa mujer?

Ya me he terminado la leche caliente y las galletas.

El servicio de habitaciones queda cerrado hasta mañana.

-¿Buscaba algo? -Sí, un vaso de agua.

-El grifo está encima del fregadero, no debajo.

-¿Y qué haces tú aquí, conejita?, ¿no deberías estar durmiendo ya?

-Esta conejita nunca se duerme tan pronto,

es cuando la señal del Wi-Fi tiene más potencia.

Buenos días, cariño. Lo siento, la cama de Molly

no era suficientemente cómoda. Nuestra invitada decidió cambiarse

a la suite real a las 3:00 de la mañana.

(Campana)

Madre del amor hermoso,

¿no se van a vestir para el desayuno?

Estoy empezando a pensar que esta experiencia real es una estafa.

Tendré que presentar una queja formal al alcalde,

a no ser que empiecen a mejorar la calidad del servicio.

Está bien, escuchadme. Solo podemos hacer una cosa.

¿Abdicar y huir del país para librarnos de la señora Kaufman?

Tendremos que hacer honor al premio, nos vestimos de etiqueta

y le daremos todo el boato que está deseando.

¿Es suficiente?, ya verá cuando me entere de quién

escribió la descripción de ese premio.

Mucho mejor.

Pero además de vestirse como una princesa, podría actuar como tal.

Ya debe de ser la hora del recital de música.

Stella toca el arpa de maravilla, ¿verdad, querida?

Y yo bailaré.

¿Por qué la señora Kaufman no deja de darte caramelos?

No lo sé. Quizás sea para impedir que cuente

lo que escuché susurrar por teléfono en el cuarto de baño.

Qué diablos, escuchad esto: "Pastelillos falsos,

las pruebas de las trampas de la reina

en el concurso benéfico local nos llevan a preguntarnos:

¿y si su estilo de vida normal es solo una tapadera

que ha ideado la familia real para engañarnos?"

"Con sus desagradecidos hijas y sus mascotas malcriadas,

tal vez deberían llevar la farsa hasta el final

y abrir una tienda orgánica falsa". Esto es horrible, hasta hay una

foto de los paquetes de pastelitos.

Han debido de ser esos malditos paparazzi,

disparando sus cámaras a través de todas las ventanas.

Hay gente que no tiene ningún respeto.

Fue usted, ¿verdad?, confiéselo.

Usted ideó todo esto para poder dejarnos en evidencia.

Stella, hija.

Esa no es forma de hablarle a una invitada de la familia real.

¿Cómo puede decir eso sobre mí?

Porque es cierto, no como esta sarta de mentiras.

"Hijas consentidas".

"Mascotas malcriadas", ¿cómo se atreve a llamarme "mascota"?

Formo parte de esta familia.

Sé que la señora Kaufman está detrás de todo esto,

pero no tengo ninguna prueba. Oye, espera un momento.

Ayer por la noche la pillé merodeando por la cocina.

¿En serio?, ¿qué estaba haciendo?

¿Tienes alguna foto incrimidatoria?

Lo siento, todas mis fotos son selfies.

Pero puede que tenga otra solución. ¿Tienes un esnórquel?

(Música)

Oye, Snowy, ¿qué es ese olor? Es el olor de la culpa.

Del contenedor de la señora Kaufman. Tenemos la prueba A:

el primer borrador de la descripción del premio y la prueba B:

más de 1000 billetes falsos de la rifa.

Y el pescado de la semana pasada pegado mi pelaje.

Las pruebas de que amañó la rifa.

Nadie daña mi imagen pública y sale impune,

ve a ordenarle a esa tramposa que haga las maletas inmediatamente.

No puedo enfrentarme a ella directamente,

necesito un plan más astuto. Necesito encontrar algo

que no deje lugar a dudas, necesito algo explosivo.

¿No quería una experiencia real?, pues eso es lo que va a tener.

(Trompeta)

Todos en pie para recibir a su majestad, la reina madre.

-Su majestad, qué gran honor el mío. -Encantada.

Bueno, un pajarito me contado que está aquí

la afortunada ganadora del premio de la experiencia real.

Es maravilloso.

Tenemos una larga tradición para entretener a los invitados,

cuánto nos hemos reído a lo largo de los años,

mi juego favorito es "El baile del burro".

-¿El baile del burro? -Sí, tiene su origen

en una leyenda antigua: "El rey y el burro", cuenta

que un invitado desagradecido fue convertido en un burro para siempre

por eso a cambio de la lujosa hospitalidad real,

los invitados deben realizar un baile para expresar su gratitud.

-Es fascinante.

Pero...

-Es divertidísimo, con las voces y los rebuznos, pero no se asuste,

la única frase que debe aprender es a hacer como burro.

Señor Pee, saca el disfraz de burro de mi maleta y Snowy,

por favor fotografíalo todo. Seguro que a la prensa le encantará

publicar las fotos.

¿Se encuentra bien?, se ha puesto pálida de repente.

-Me había olvidado de que soy alérgica a los burros,

me producen una urticaria terrible. Será mejor que me vaya a casa

a tumbarme por si acaso.

Sí, lo digo en serio, publica esa historia ya.

-Algo me dice que no vamos escuchar más

quejas de esa persona tan horrible. (RÍE)

Lo del baile del burro ha sido una genialidad, abuela.

(REBUZNA)

Gracias, mamá.

Es un alivio poder volver a la normalidad.

No recuerdo que nadie mencionase nada de volver a la normalidad.

Puede que la señora Kauf como se llame, sea una plebeya,

pero esperaba verlos actuar como una familia real y yo también no me iré

hasta que empecéis a respetar las tradiciones de la realeza.

¿Qué tal si empezamos con el recital de arpa?