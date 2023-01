¡Stella!

(Música)

"El huevo de Pascua real".

(Timbre)

No sabía que era tan importante.

A mí me parece un poco aburrido.

(SORPRENDIDA) ¿El festival de Pascua, aburrido?

¿Qué dices?

Es prácticamente la fiesta del año en la ciudad.

-¡Sí! Y el conejo de Pascua que resulte elegido

será famoso para siempre.

(RÍE)

¿Famoso?

Cada año hay un concurso y se elige un conejo

como el conejo oficial de Pascua.

Bella Coqueta ha sido la ganadora en los últimos tres años.

Es prácticamente como una estrella del rock.

¡Ah!

Pues yo tengo una coneja

y es una verdadera estrella del rock.

(AMBAS) ¡Snowy!

¡A ella le encantaría!

¿Puede participar cualquiera?

La selección se celebra hoy.

Dentro de 10 minutos.

(TODAS GRITAN)

¡Votad a la leyenda!

¡Votad a Bella Coqueta!

Hay una coneja nueva en la ciudad.

¡Votad a Snowy!

(Música)

-¡Me encanta!

-¡Gracias!

-Esa es Snowy.

-¡Ay, qué monada!

¡Oh! ¡Hola!

¡Gracias!

Oh, espero que Snowy gane.

¡Se pondría tan contenta!

Todavía no le he dicho que la he apuntado.

¡Hemos ganado! ¿Eh?

Es decir, has ganado tú. Pues claro que he ganado.

Mmm... ¿Qué he ganado?

Bueno, no he sido solo yo.

Todo el equipo ha realizado un gran esfuerzo...

¿Quieres decirlo de una vez?

¡El conejo de Pascua del año!

Serás la coneja de Pascua de la ciudad.

Podrás repartir todos los huevos de chocolate

en la plaza principal y... ¡Conejo de Pascua!

¿Te has vuelto loca?

Soy una influencer y una reina de la belleza.

Las conejas de Pascua están tan pasadas de moda.

Ha habido un error, yo no soy tan superficial,

jamás participaría en una competición tan ridícula.

Te apunté yo, pensé que te alegrarías.

Es un grandísimo honor, ¿sabes?

¿Un honor?

Esa tradición de los conejos repartiendo huevos es ridícula

y una vergüenza para toda nuestra especie.

Eh... Le has ganado a Bella Coqueta.

Ah, ¿sí?

(CARRASPEA) No, no.

Si fuesen huevos de oro, tal vez, pero de chocolate...

Ni en un millón de años.

No soy tan superficial como te habrán hecho creer

algunos de los que me odian.

Tengo principios.

Oh...

(RESOPLA)

No, no le ha hecho gracia.

No, no está preparada.

Está totalmente en contra, por principios.

(GRUÑE)

¡Ah!

Stella, cielo, ¿podrías vigilar a tu hermano un momento?

Tengo que redactar un discurso.

Lo siento, mamá, estoy en medio de una crisis.

(BEBÉ BALBUCEA)

¡Molly! ¡Tienes que ayudarme!

Tienes que convencer a Snowy para que...

Lo siento, ya estoy ayudando a Snowy.

Estamos organizando una protesta contra el maltrato de los conejos.

¿Perdona? Sí.

¿Sabías que cada año miles de conejos tienen que soportar

la... humillación,

de repartir huevos de chocolate?

Como si los conejos pusieran huevos.

Ya te dije que tenía principios.

Es algo que voy a defender firmemente.

Y esa cinta del pelo es tuya, ¿no, Snowy?

No, ahora es mía.

Dime, ¿el soborno es uno de tus principios?

Solo en nombre de una buena causa.

Si necesitas algo, Molly, estaré en mi madriguera.

Grabando vídeos.

¡Esa coneja!

(Teléfono)

Hola, Stella, soy el alcalde.

Solo quería asegurarme de que Snowy está preparada para el gran día.

No consigo contactar con ella.

(SUSURRA) Está ocupada grabándose videos.

Quiero decir, aprendiendo a responder al teléfono,

señor alcalde.

Eso es todo, gracias por llamar,

pero no hay de qué preocuparse, adiós.

(CARRASPEA)

(RÍE)

¡Oh!

La primera vez fue en el año... ¡Ahí viene!

¡Hola!

¡Snowy! ¡Es tu gran día!

(RÍE NERVIOSA)

¿Por qué Snowy no da brincos?

Todos los conejos de Pascua saltan.

(RÍE NERVIOSA)

(IMITA A SNOWY) Necesito dar descanso

a mis valiosas piernas para el gran espectáculo.

Ahora soy una estrella.

Dale el huevo a Mia.

Vamos, dale el huevo a Mia.

(GRITAN) ¡Ese no es Snowy!

¡Es Brady, disfrazado de conejo!

-¿Qué pasa, Stella? ¿Dónde está Snowy?

-No puedes hacer pasar a Brady

por el conejo de Pascua, es ridículo.

-Es un escándalo real.

¿Dónde está esa bola de pelo engreída?

¿Tenía cosas más importantes que hacer

o simplemente te estás burlando de esta ciudad, Princesa?

¡No! Por favor, en absoluto.

Snowy no quería venir y he hecho todo lo posible y...

Tome, señora Kaufmann, un huevo. Por favor...

Ya verás cuando el alcalde se entere de esto.

-¿Por qué no nos lo contaste?

Porque me asusté y no quería que...

Ya te dije que debíamos salir antes.

Ahora vamos a llegar tarde.

Las redes llevan su tiempo, Molly.

Me debo a mis seguidores, querida.

¿Y si nos quedamos sin los huevos? ¡Ah!

Molly, vamos a protestar contra los huevos, ¿recuerdas?

Lo hacemos por el honor de toda mi especie.

Sí... Claro...

Lo sé, pero es que me gusta el chocolate...

No puede ser. ¡Lo van a hacer!

¡Van a seguir adelante con la protesta!

¿Protesta? ¿Qué protesta?

(GRITA)

¡Molly!

No puedo creer que tengo de competir con un huevo de chocolate.

Humm...

Deberíamos haber dejado que Bella Coqueta ganase.

¡Bella Coqueta! ¡Es lo que necesitamos!

Oh, antes tengo que librarme de un bebé.

¿Mamá? ¿Eh?

(ESCUPE)

¡Los conejos no ponen huevos!

¡Los conejos no ponen huevos!

¡Los conejos no ponen huevos! ¡Huevos!

¿Quién es la superficial ahora, gente?

Es muy emocionante luchar por una causa

por la que me siento tan identificada.

¡Eh!

Lo he conseguido, he traído al otro conejo de Pascua.

Bella Coqueta está aquí para sacarnos del apuro.

¡Oh, qué adorable!

No me extraña que Bella Coqueta haya ganado tres años seguidos.

¡Sí! Y su canal está arrasando.

Tiene muchísimos seguidores.

(GRUÑE)

(Música)

He recibido su mensaje.

¿En serio? ¿No hay conejo de Pascua?

-Sí, la Familia Real se está burlando de nosotros.

Ha disfrazado un bebé de conejo, qué vergüenza.

-El conejo de Pascua.

-Ya es hora de que el resto de la ciudad descubra

lo farsantes y arrogantes que son.

-¿Y bien, jovencita?

¿Cómo explicas esto?

¿Eh?

-Lo sentimos, señor alcalde.

La coneja de Stella, Snowy, no ha podido venir,

así que les hemos traído a su coneja de Pascua favorita

por cuarto año consecutivo, Bella Coqueta.

(Aplausos)

¡Bravo! ¡Muy bien!

¡Eres la mejor, Bella Coqueta! ¡Sí!

¡Snowy, no!

¡Todas estas atenciones eran para mí!

¡Me dijiste que había ganado!

(GRITA) ¡Sí!

(Música)

(Aplausos)

No, Snowy, se acabó, voy a llevarte a casa.

¿Cómo dices? Pero... ¡No! ¡Suéltame!

¡No soy tu mascota! ¡Suéltame!

Sí, Snowy, lo eres.

Y te estás portando francamente muy mal.

El conejo real se vuelve loco.

No tiene modales ni principios.

-Pero...

(RÍE)

Es imposible que eso fuera un disfraz de conejo.

-Se lo juro, era un bebé.

Yo misma lo vi.

Oh...

(Aplausos)

¡Eres la mejor, Bella Coqueta!

(RÍE)

¡Bien! ¡Sí!