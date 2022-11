La experiencia laboral real

¡Stella!

(Timbre)

Bueno, se acerca de nuevo

el momento de descubrir la vida real,

el día de vivir una experiencia laboral.

(TODOS) ¡Sí!

¡Genial! ¡Un día libre!

Esta vez no, Leo.

Este año nadie podrá trabajar para sus propios padres.

Es hora de vivir una experiencia laboral de verdad.

(RÍE)

¿Pero cómo encuentra la gente trabajo?

¿Me lo preguntáis a mí?

Ya, es cierto, tú heredarás tu trabajo.

El resto nos moriríamos de ganas de que nos pasase algo así.

Os estaba escuchando, chicas,

¿por qué no pasáis el día con la reina Kat y conmigo?

Caray, rey Bob, eso sería alucinante.

Sí, nos encantaría.

¿Seguro que no le importa?

¿Por qué no? ¿Quién va a prohibirlo?

Al fin y al cabo, yo soy el rey.

Papá...

Pero será mejor que le pregunte a la reina Kat por si acaso.

¡Sí! ¡Tenemos que contárselo a mamá!

¡Va a alucinar!

¿Pero qué pasa conmigo?

¡Ya lo tengo! ¡Puedes trabajar para nuestra madre!

¡Sí! Se va a poner contentísima, se lo diremos.

Odio ir al dentista.

Bueno, yo diría que es mejor ser el cazador que la presa.

Pero ¿y si es muy asqueroso?

¿Y si la gente tiene mal aliento?

Pero podrás ver a otras personas sufriendo.

Como esos videos tan graciosos de caídas que hay en Internet.

¿Crees que la gente quiere ser dentista

porque le gustan los dientes?

Lo dudo mucho.

Su alteza...

Por favor, llámeme Stella.

¡Por supuesto, princesa Stella!

Por favor, sígueme.

¿De verdad tengo que hacerlo? Porque, ¿y si me desmayo?

Me dan mucho miedo esos tornos y todos estos pequeños aparatitos

que nos meten en la boca.

¿Y si me da mucha grima ver los dientes sucios de la gente?

¿Qué?

Princesa Stella, ¿de verdad creías que iba a hacerte trabajar?

¿A ti? ¿Una princesa de verdad?

Espero que el sofá no sea demasiado incómodo.

Estarás acostumbrada a cosas mucho mejores.

Por favor...

De eso nada.

(RONCA)

(Tono de llamada)

¿Me has bloqueado?

¿De qué vas, Snowy?

¿Señor Bruno? ¿Qué está haciendo aquí?

Bueno, como tenía el día libre, pedí cita en el dentista.

La pregunta es: "¿Qué haces tú aquí?"

Deberías estar trabajando.

Pero es una princesa, señor Bruno,

¿seguro que no puede eximirla de trabajar?

¿Cómo dice?

Todos los alumnos deben participar

plenamente en el día de la experiencia laboral.

Seguro que hay algo que Stella pueda hacer. No me importa.

Tal vez podrías empezar sentándote, Stella.

Mira, princesa Stella, yo te enseñaré.

Qué asco. ¿Qué?

¿He dicho eso en alto? Lo siento. De verdad, no pretendía.

No pasa nada, Stella,

puede resultar muy extraño la primera vez que lo ves.

(Motor)

(GRITA) ¡Socorro!

(Motor para)

Perdón de nuevo.

Toma. ¿Puedes llenarlo de agua, por favor?

¡Dios mío!

¡Perdón!

¡Botón equivocado!

De verdad, lo siento mucho.

No importa.

Todos cometemos errores la primera vez.

Tal vez podrías traerme

el historial del señor Bruno del archivo.

¿Mika?

¿El historial de la sonrisa perfecta?

(TOSE)

Qué desastre.

No se preocupe, yo lo arreglo.

Por favor, princesa Stella...

Solo Stella, por favor.

¿Puedes darme el historial del señor Bruno?

Aquí lo tiene.

Parece que tendremos que extraerle una muela,

señor Bruno. -¿Está segura?

¡Alto!

¡Historial equivocado! Tome.

Lo siento.

¡Salvado por la campana!

Aunque, sinceramente, hubiera preferido ahorrarme el susto.

¿Los adultos nunca tienen recreo?

Ser dentista es duro.

No te preocupes, Stella, no me ha hecho daño.

Al menos no por ahora.

(RÍE)

Toma, prueba con esto de nuevo.

Esta vez el botón de la derecha.

¿Lo ves?

Estás aprendiendo. Ahora prueba esto.

(RÍE)

Hazlo con cuidado, Stella.

Muy bien, princesa Stella, sigue por donde te indico.

¡Las tiras de colores

para comprobar la mordida de color permanente!

Ups.

Creo que ya es suficiente por hoy, princesa Stella.

Has hecho un gran trabajo. Seguro que estarás cansada.

Gracias.

(Teléfono)

Vamos, Snowy, responde.

La que he liado. Mis notas van a ser un desastre.

Responde, Snowy.

Tal vez podría llevarle flores al señor Bruno.

Hola, ¿qué tal?

¡Hola! ¿Ya has terminado?

Sí, la señora Oh me ha dejado irme, dice que lo he hecho muy bien.

Aunque no estoy muy segura de si lo piensa de verdad.

¿Cómo te ha ido el día? Ya sabes, son flores.

No es tan difícil.

Sí, lo sé, lo mismo en el dentista.

Llenar un vasito de agua, organizar unos expedientes...

Otra bolsa más de fertilizante, Mikael.

(RÍE) ¿Mikael?

¿Su verdadero nombre es Mikael?

(RÍE)

¿Qué tal os fue, princesas por un día?

Seguro que fue genial.

Pues sí, hicimos cosas alucinantes.

Pero muchas son confidenciales, ya sabéis,

cosas secretas del gobierno, gente famosa...

Sí, podríamos contároslo pero tendríamos que mataros.

(RÍEN) ¿Gente famosa?

Más bien será cerdos famosos.

¿Tuviste un día relajado, tío?

Mamá dice que ayer lo hiciste genial.

Sí... Fue bastante sencillo.

Todo fue viento en popa.

No puede ser.

(TOSE)

El año que viene podréis volver a sacar la basura

de vuestros padres.

¡Sí!

Otra vez a limpiar cristales.

El mundo todavía no está preparado para veros trabajar.