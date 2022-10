Abuela Real

(Música)

¡Ooh!

¡Stella!

¡Uh! ¡Oh!

¡Oh!

(TODOS) ¡Ooh!

(Música)

(RÍE)

¡Molly, Stella!

Estaba haciendo planes con amigas. Solo tengo un poco de frío.

Sí, bueno, respecto a eso,

como sabéis vuestro padre y yo nos vamos este fin de semana.

Así que pasaréis el fin de semana en casa de la abuela.

¡Fiesta de pijamas, yupi!

Pero tengo planes, deberes...

Hace siglos que no ves a tu abuela.

Seguro que podrás tomarte un fin de semana libre

y relajarte un poco.

Ya, claro. Un fin de semana con la abuela no es relajante.

Esta vez estará mucho más relajada, te lo prometo.

(Trompeta)

A su servicio, Majestad.

¿Las niñas ya están listas?

Sí, vendrán enseguida.

¡Yuju!

Pobrecillas, qué espanto tener que criarse en un lugar como este.

Seguro que habréis echado muchísimo de menos la vida en palacio.

Seguidme.

¡Sí!

¡Oh!

(CARRASPEA)

(TOCA LA TROMPETA)

(RÍE)

¡Ah!

Una salida de lo más elegante.

No hace falta que venga, señor Pi,

la abuela tiene su propio mayordomo.

¡Ostras!

¡Oh!

-Oh. -Uh.

-Qué típico de Stella.

Oooh.

¡Oh! Oh, madre mía.

-Ah...

(Trompetas)

¡Ay!

-Eh.

(CARRASPEA) ¿Eh?

Creía que te había dicho que...

Seguidme, chicas.

Oh.

(RÍE)

Vamos a divertirnos a lo grande.

Ya he ordenado que preparen la comida.

Seguro que echabais de menos la buena comida.

-Ah. (RÍE)

En realidad, tengo cosas que hacer.

Me tomaré un bocadillo... Bobadas.

Seguidme.

He planeado muchas cosas emocionantes.

Oh.

¿Lo veis?

¿Verdad que el ajedrez es emocionante?

Oh...

¿Por qué no puedes ser una abuela normal

y dejar que hagamos algo divertido?

Tenía todo el fin de semana planeado con mis amigas.

¿Por qué quieres ser como todas las demás?

Eres una princesa.

Vamos a pasar un fin de semana estupendo.

Debe ser horrible vivir en una caja de cerillas.

Tráeme el ganchillo.

¿El ganchillo? ¿Qué es el ganchillo?

Lo sé, ¿verdad que es lo más emocionante que hay?

Ya lo hacíamos cuando era niña.

No quiero que os lo perdáis.

¿Esta es tu idea de diversión?

Si esto es lo más divertido que hacías de niña,

no quiero imaginarme las partes aburridas.

Habla bien, y nos lo pasábamos fenomenal.

En fin, queridas, pasemos a disfrutar

de nuestro menú de cinco paltos.

¡Oh!

¿Adónde ha ido tu hermana? ¡Yuju!

¡Ooh!

Abuela, ¿has dejado que traiga el patinete?

¿El patinete?

¡Sí! ¡No, alto ahí!

¡Molly! ¡Molly! ¡Molly! Es la hora de comer, cariño.

(RÍE)

¡Yupi!

¡Caballero de la armadura!

¡Molly!

¿Por qué no podéis sentaros quietecitas y ser más educadas,

princesas reales?

Oooh.

(Jadeos)

¡Ah!

Oh.

(Móvil)

Hola, ¿qué tal, cómo te va?

Genial, aquí, relajándome en casa de mi abuela.

Haciendo cosas... normales.

Tranquilamente, como vosotras.

Sí, obviamente, me gustaría que estuvierais aquí, pero...

Tal vez... Podríamos ir.

Oye, ¿eso que hay detrás de ti es oro?

Oh, os estoy perdiendo...

La imagen se vuelve borrosa, dejad que intente...

Tal vez no deberías mover tanto el teléfono.

(Móvil)

(Timbre)

(AMBAS) ¡Estamos aquí!

¿Cómo que estáis aquí? ¡Oh!

¡Oh!

(CARRASPEA)

(AMBAS) ¡Oh!

Pareces una princesa real.

Oh.

Nuestra madre... -...nos ha dicho

que podíamos venir a verte.

Vale, sí, como queráis.

(RÍE) (CARRASPEA)

(RÍE)

(RÍEN)

Veo que sigues aquí, señor Pi.

¡Oh! Stella, no me has presentado a tus amigas.

-La señorita Mia y la señorita Freia del colegio de la princesa Stella.

Son gemelas.

-¡Oh!

Hola. (AMBAS) Hola.

Vamos, no te quedes ahí parada, seguro que tus amigas

están deseando que les enseñes nuestro hermoso palacio.

Lo que tú digas.

¿Lo que yo diga?

¡Princesa Stella!

Caray.

En realidad es todo muy antiguo.

(AMBAS) ¡Oh!

(RÍEN)

Oh, qué nieta tengo.

Y a punto de derrumbarse, como veis.

¡Es muy grande!

Sí, y hace muchísimo frío.

(Móvil)

Hola, Stella. Mamá.

Ahora no es buen momento. Tú padre y yo solo queríamos saber

si os lo estabais pasando bien.

Estamos bien, tengo que colgar.

Y si tu abuela no está haciendo nada excesivo.

Oooh...

En esta foto está adorable, ¿no os parece?

-Tu abuela nos estaba contando que tuvo que sobornarte

con un caballo para que te quedases quieta.

¡Qué mona! Oh.

Bueno, chicas, vamos a comer algo.

-Oh, sí.

Tengo muchísima hambre... -Quieres decir que sí.

Gracias, es muy amable por su parte.

Abuela, ¿podemos comer en...? Bobadas.

(AMBAS) ¡Sí, bien!

¡Oooh!

-Dejad hueco para el siguiente plato, chicas.

-¿El siguiente plato? (RÍE NERVIOSA)

No siempre hay tantos platos para comer.

Hoy es una ocasión especial. Es cierto.

A veces hay hasta doce platos.

De haber sabido que tendríamos invitadas habría pedido más.

Oooh, oh no.

Estoy nos parece increíble.

-¿Verdad que sí? Es increíble.

Y será mucho mejor aún cuando Stella y Molly vuelvan a mudarse al palacio.

No dentro de mucho.

-¿Vais a volver al palacio? -Yo diría que sí.

¿Quién querría vivir en una casa minúscula pudiendo tener estoy?

No, no es cierto.

Ahora mismo no podemos vivir aquí.

Y me alegro de que sea así.

¡Vámonos! Pero si acabáis de llegar.

Ya, bueno, pero nadie me preguntó si quería pasar aquí

el fin de semana. Teníamos planes.

¿Planes? ¿Qué planes?

Una sesión de fotos. ¿Una sesión de fotos?

¿Un retrato real oficial?

No, algo divertido.

Una sesión de fotos de moda.

Es para un proyecto de moda del colegio, su Majestad.

-Sí, en el parque.

Al atardecer, para conseguir la mejor luz.

-Está bien, pues entonces marchaos.

Es obvio que eso es mucho más importante que visitar a tu abuela.

Oh.

(SABOREA)

Eh... Antes de irnos, su Majestad,...

-¿Le importaría mucho si nos hiciésemos una foto con usted?

Es para nuestra madre, es una gran admiradora suya.

A mi abuela no le gusta que le hagan fotos.

A menos que lo haga su fotógrafo real.

Oh, claro que podéis.

Haré una excepción.

(AMBAS) ¡Sí! -Pero con una condición.

¿Y ahora qué?

Que os quedéis a pasar la noche haciendo una fiesta de pijamas.

-¿Podemos? (AMBAS) ¡Sí, por favor!

(RÍE)

Pero, ¿qué pasa con nuestra sesión de fotos en el parque al atardecer?

Bueno...

Tenemos nuestra casa de mariposas. Es todo un espectáculo.

Puede que también tenga algunos objetos de attrezzo.

¿Se dice así, verdad? (AMBAS ASIENTEN)

(RÍE)

Oh, señor Pi, vamos a necesitar de tus servicios,

mi mayordomo tiene fobia a las mariposas.

(RÍE)

¡Sí!

¡Uuuh!

¡Oh! (RÍE)

(RÍE)

(Música)