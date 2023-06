Lettie vs Lemo

Silban.

Ladran los perros.

¡Ah, esperad!

¡Deteneos, oíd! ¿Qué dijo? Esto se ha de usar conmigo.

¡Volved, mirad, escuchad! ¡Hola! ¿No hay aquí un criado?

¡Hola! ¿No hay un hombre aquí? Pues no es sombra lo que vi,...

..ni sueño que me ha burlado. ¡Hola! ¿Todos duermen ya?

¿Llamaba? Para la cólera mía gusto me da.

Corred, necio, y mirad qué hombre salió de esta sala.

¿De esta sala? Caminad.

Voy tras él. Sabed quién es.

¿Hay tal traición, tal maldad?

Los perros ladran.

Debisteis matarle. Era hombre de valor.¿Por qué?

¿Nadie en Nápoles te quiere, que mientras casarse espere?

¿No hay señores que están para casarse contigo?

Tú le viste galán y Fabio tirar el sombrero.

Qué criados tengo tan honrados. Pero yo sabré quién es.

Plumas llevaba el sombrero. Ve por él. ¿Y le he de hallar?

Pues claro está, que no había de pararse por él.

Luz llevaré.

No me ha de quedar culpado en casa. Muy bien harás.

Pero aunque es bachillería, hablarte en lo que te enfada,...

..ésta tu injusta porfía de no quererte casar,causa muchos desatinos

¿Sabéis algo más? Yo no sé más,de que en opinión estás,

..de incasable cuanto hermosa. El condado de Belflor...

..mueve el interés de todos y pone en riesgo tu honor.

Huye, Tristán, por aquí. Notable desdicha ha sido.

¿Si nos habrá conocido? No sé, presumo que sí.

Se ríen.

No es eso lo que ha pasado. Entiendo que no sea yo la mujer...

..y que por una criada este hombre ha entrado aquí.

El verte así, injustamente enojada, me obliga a decir verdad,...

..aunque contra la amistad que profeso por Marcela.

Ella tiene a un hombre amor, y él se le tiene también.

Ya que confiesas lo más, ¿por qué niegas lo menos?

Mucho tormento me das sabiendo que soy mujer.

Mas basta que hayas sabido que por Marcela ha venido,...

..bien te puede recoger. ¡Hay tan cruel desvergüenza!

¡Buena andará la opinión de una mujer por casar!

¡Gente del conde, mi señor! Tente, y déjame disculpar,...

..que no es de fuera de casa el hombre que habla con ella.

En efecto, ¿es mi criado?

Sí, señora. ¿Quién?

Teodoro.

¿El secretario? Yo ignoro lo demás,sé que han hablado

Retírate, Anarda, allí. Muestra aquí comedimiento.

Con más templanza me siento, sabiendo que no es por mí.

Marcela... Señora...

Escucha. ¿Qué mandas? Temblando llego.

¿Eres tú de quien fiaba mi honor? ¿Qué dicen de mi lealtad?

¿Tú, lealtad? ¿En qué te ofendo? ¿No es ofensa que en mi casa...

..entre un hombre a hablar contigo? Está Teodoro tan necio que..

..dondequiera me dice dos docenas de requiebros. ¿Dos docenas?

Quiero decir que, luego a la boca traslada sus pensamientos.

¿Traslada? Término extraño. ¿Y qué te dice?

No creo que se me acuerde. Veamos.

Una vez dice: "Yo pierdo el alma por esos ojos". Otra:"yo vivo por ellos"

Esta noche no he dormido desvelando mis deseos.

Otra vez, me pide sólo un cabello para atarlos.

¿Para qué me preguntas niñerías? Tú a lo menos bien te huelgas.

No me pesa porque Teodoro, estos amores dirige para casarse conmigo.

¿Es el fin del casamiento honesto blanco de amor?

¿Quieres que yo trate de esto? ¡Qué mayor bien para mí!

Pues ya que veo tanta blandura en tu enojo, te aseguro que le adoro,...

..porque es el mozo más cuerdo, más amoroso y discreto de esta ciudad.

Ya sé yo del oficio en que me sirve. Qué diferente es eso,...

..a verle hablar más de cerca por razones enamoradas.

Aunque me resuelvo a que os caséis cuando sea,...

..con prudencia se ha de hacer porque no fuera bien hecho...

..daros licencia en mi casa. Sustentar mi enojo quiero...

..y tú podrás con más secreto proseguir ese tu amor.

Me ofrezco ayudaros a los dos. Pues Teodoro es hombre cuerdo,...

..y se ha criado en mi casa. Y a ti, Marcela, te tengo la obligación.

A tus pies tienes tu hechura. Vete. ¡Mil veces los beso! Dejadme sola.

¿Qué ha sido? -¿Ya sabe tu secreto? Sí sabe, y que son honestos.

"Mil veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento...

..de Teodoro. Es el amor común naturaleza.

Mas yo tengo mi honor por más tesoro que los respetos de quien soy adoro.

La envidia bien sé yo que ha de quedarme. Que si la suelen dar...

..bienes ajenos, temo que pueda lamentarme. Y quisiera yo que...

..Teodoro fuera más para igualarme, o yo, para igualarle, fuera menos".

No he podido sosegar. Te dije que le dejaras acostar.

Nunca el amor se resiste. ¡Pero no reparas!

Los diestros lo hacen así. ¡Bien sé yo! ¿Me reconoció?

No y sí. Cuando Fabio me siguió, fue milagro no matarle.

Tiré mi sombrero a la luz. Le detuviste y deslumbraste.

Dije a la luz al bajar: "di que no somos de casa".

Alumbró y tiré el sombrero. Hoy espero mi muerte.

Siempre decís esas cosas los amantes.

¿Y qué puedo hacer? Dejar de amar a Marcela,...

..pues si la condesa lo llega a saber, perderás su casa.

¿Y debo olvidar? Lecciones te quiero dar...

..de cómo el amor se pasa. Pensando en no volver a querer. ¿Cómo?

Pensando en defectos y no en gracias.

No la imagines vestida con tan linda proporción de cintura.

Toda es vana arquitectura porque dijo un sabio un día...

..que a los sastres se debía la mitad de la hermosura.

Esto sí, que no adornada del costoso faldellín.

Pensar defectos, en fin. ¡Qué grosero cirujano!

Los remedios son como de tu tosca mano. No la pienso olvidar.

Pues a tu desgracia apela. Toda es gracias: ¿qué he de hacer?

Pensarlas, hasta perder la gracia de la condesa.

Teodoro La misma es.

Escucha. A tu gusto manda.

Si en averiguarlo anda...

Me ha dicho cierta amiga que el papel que traigo aquí le escriba.

Aunque yo ignoro cosas de amor y que le escribas mejor vengo a decirte.

Lee. Si aquí le has puesto la mano, igualarle fuera en vano. Envíala.

Léele. Que desconfíes me espanto,...

..jamás traté de amor. ¿Jamás, jamás?

Yo no amé, que soy muy desconfiado. ¿Y por qué no te dejas ver?

¿Yo, señora? ¿Cuándo o cómo? Dijéronme que anoche...

..te vio el mayordomo. Andaríamos burlando Fabio y yo.

Lee, lee. Estoy pensando que tengo algún envidioso.

Celoso, podría ser. Lee, lee.

Quiero ver ese ingenio milagroso.

Amar por ver amar, envidia ha sido, y primero que amar, estar celosa...

..es invención de amor maravillosa. De los celos mi amor ha procedido...

..por pesarme que siendo más hermosa, no fuese en ser amada...

..tan dichosa. Estoy sin ocasión desconfiada, celosa sin amor,...

..aunque sintiendo: debo de amar y quiero ser amada. Darme quiero...

a entender sin decir nada:entiéndame quien puede, yo me entiendo.

¿Qué dices? Que si así lo siente su dueño, no he visto cosa mejor.

Mas no entiendo que amor venga a nacer de los celos.

Porque esta dama, sospecho que se agradaba de ver este galán sin deseo

Y viéndole ya empleado en otro amor, con los celos vino a amar y a desear

¿Puede ser? Yo lo concedo. Mas ya esos celos...

..de algún principio nacieron, y ése fue amor.

Esto siento de esta dama, pues me dijo que nunca de tal caballero...

..tuvo más que inclinación. Y en viéndole amar,salieron a su honor...

..mil salteadores deseos. Yo no me atrevo a igualarlo.

Prueba. No me atrevo. Hazlo.

Con esto probará mi ignorancia. Escribe, y búscame luego. Yo voy.

Escucha, Tristán. A ver lo que mandas vuelvo,...

..con vergüenza de estas calzas, que el secretario, mi dueño,...

..anda muy pobre estos días, y hace mal a su lacayo...

..no traerle bien puesto. ¿Juega?

A quien juega nunca le falta dinero. ¿No juega? Es cuitado.

Entonces tendrá amores. ¡Amores! ¡Qué donaire! Es un hielo.

Pues un hombre de su talle, galán, discreto y mancebo,...

..¿no tiene algunos amores? Yo trato en paja y cebada,...

..no en papeles y requiebros, de día te sirve a ti.

Pues ¿nunca sale de noche? No le acompaño,tengo una cadera mala

¿De qué, Tristán? Te puedo responder lo que responden

..las malcasadas en viendo cardenales en su cara.

Rodé por las escaleras. ¿Rodaste?

Con las costillas conté los pasos. Forzoso es eso...

..cuando tiraste el sombrero. (¡Vive Dios que se sabe el cuento!).

¿No respondes? Por pensar cuándo...

Pero ya me acuerdo: Anoche andaban en casa unos murciélagos negros.

El sombrero les tiraba, fuese a la luz uno de ellos, y le acerté.

Y tan presto por la escalera rodé, que los pies se me fueron.

(¡Seguro que me pone en una galera!) Guarda, guarda sus secretos.

Aquí está el marqués Ricardo. Buenos van mis pensamientos.

Con el cuidado que el amor, Diana, pone en un pecho,...

..el mismo quiere que te adore y vea. Solicito mi causa, aunque por vana...

..esta ambición algún contrario crea que tenga menos amor que confianza.

Está tan hermosa, que estar buena el mirarla me asegura.

Que en la mujer, la salud es la hermosura. Que en estando gallarda,

..es necedad preguntarle si está buena. Sabiendo que lo estáis,...

..como lo dice la hermosura, de mí, saber, señora, cómo estoy querría.

Que solemnice gallardía por hermosura,es digno pensamiento suyo.

Que me pregunte cómo está, no creo que deba ser yo quien lo diga.

Quien sabe de mi amor, a este favor me obliga. A vuestros deudos...

..inclinados veo, sólo falta vuestro acuerdo.

Porque sin él las esperanzas pierdo. Creo en el amor vuestro, y...

..haré tratar el pensamiento nuestro si al conde Federico no le espanta.

Bien sé que es el conde diestro, porque en ninguna cosa me adelanta.

Y mi justicia cegará los ojos de su malicia. Ya lo que mandas hice.

Si ocupada está, no será justo hurtarle el tiempo.

No importa nada, a Roma escribo. No hay disgusto como en día...

..de cartas dilatada visita. Sois discreto. En daros gusto.

(Celio, ¿qué te parece?).

(Que quisiera que tu amor premio tuviera).

¿Escribiste? Ya escribí, aunque bien desconfiado.

Mas soy mandado y forzado. Muestra.

Lee.

Dice así:

Querer por ver, querer envidia fuera, si quien lo vio no amara,...

..porque si antes de ver, no amar pensara, después no amara,...

..puesto que amar viera. Amor, que lo que agrada considera...

..en ajeno poder, su amor declara. Que como la color sale a la cara,...

..sale a la lengua lo que al alma altera. No digo más,...

..porque lo más ofendo desmerezco. Esto que entiendo solamente ofrezco,

..que lo que no merezco no lo entiendo por no dar a entender...

..que lo merezco. Muy bien. ¿Te burlas? ¡Pluguiera Dios!

¿Qué dices? Que tú vences. Pésame, pues no es principio...

..aborrecer a un criado. No, Teodoro, que aunque el tuyo...

..es más discreto, es porque sigue el concepto de la materia que sigo.

Y no para que presuma tu pluma, que si me agrada,...

..pierdo el estar confiada de los puntos de mi pluma.

Desde lo menos, aquí dices que ofendes lo más.

¿Amando? Engañado estás porque no ofende un desigual, amando.

Ésa es razón natural. Mas pintaron a Faetonte...

..y a Ícaro despeñados, uno en caballos dorados,...

..y otro, con alas de cera derretidas con el sol.

No lo hiciera el sol, si como es sol, mujer fuera.

Si alguna dama quisieres alta, sírvela y confía.

Que amor no es más que porfía, no son piedras las mujeres.

Yo me llevo este papel. Mil errores tiene. No hay errores.

Aquí traigo el tuyo. Pues allá le guarda, aunque bien será rasgarle.

¿Rasgarle? Sí.

Que no importa que se pierda, si se puede perder más.

Fuese. ¿Quién pensó jamás de mujer tan noble y cuerda...

..este arrojarse tan presto a dar su amor a entender?

Pero puede ser que yo me engañase en esto.

¿Puedo hablarte?

Por ti, Marcela mía, la muerte me es agradable.

Como yo te vea y hable, dos mil vidas perdería.

Estuve esperando el día como el pajarillo solo.

Grandes cosas han pasado que no se quiso acostar la condesa...

..hasta dejar satisfecho su cuidado. Le han contado la verdad.

Que entre quien sirve, aunque veas que hay amistad, no lo creas...

..porque es fingida amistad. Tus prendas le encarecí,...

..tu estilo, tu gentileza. Su grandeza mostró en mí...

..y se alegró de que hubiese puesto los ojos en ti, y de casarnos...

..palabra también me dio. Yo pensé que se enojara...

..que nos despidiera a los dos y a los demás castigara.

¡Haya amén mil veces quien sirve a señor discreto!

¿Que casarme prometió contigo? Pones duda que en nuestro favor acuda.

(Mi ignorancia me engañó. De haber pensado,...

..me pesa que pudo tener mi amor. Que nunca tan alto azor...

..se humilla a tan baja presa).

¿Qué murmuras entre ti? Conmigo habló pero no se declaró...

..al verme salir de su aposento. Por no obligarse al castigo...

..de saber que hablé contigo, si el castigo no es casarnos.

Dices bien. ¿Querrás tú? Sí. Confírmalo.

Con los brazos, que son los rasgos y lazos...

..de la pluma del amor. Pues no hay rúbrica mejor que la de los brazos.

Esto se ha enmendado bien. Ahora estoy muy contenta.

No os turbéis ni os alteréis. Dije, señora, a Marcela,...

..que anoche salí de aquí con tanto disgusto y pena...

..de que vuestra señoría imaginase en su ofensa...

..para casarme con ella. Y dándome por respuesta...

..que mostrabas en casarnos,dile mis brazos. Y que si mentirte quisiera,

..no me faltara un engaño. Teodoro, justo castigo mereciera...

..haberle perdido el respeto a mi casa, que en llegando a desvergüenza

..el amor, no hay privilegio que su castigo no tenga.

Mientras no os caséis los dos, se encerrará a Marcela en un aposento.

¡Dorotea!¡Ah, Dorotea!

Señora... Toma esta llave.

Y en mi propia sala encierra a Marcela, que estos días...

..podrá hacer labor en ella. No diréis que esto es enojo.

¿Qué es esto, Marcela? Fuerza de un poderoso tirano.

Enciérrame por Teodoro. Cárcel aquí no la temas,...

..que para puertas de celos tiene amor llave maestra.

Teodoro, ¿tú quieres casarte? Yo no quisiera hacer cosa...

..sin tu gusto, y créeme que mi ofensa no es tanta como te han dicho

..que bien sabes que con lengua de escorpión pintan la envidia.

¿No es verdad que quieres a Marcela? Bien pudiera vivir sin Marcela.

Por ella pierdes el seso. Es tan poco, mas crea...

..que no ha habido tantas finezas. ¿No engañas a mujer de más valor?

Las palabras poco cuestan. ¿Qué le has dicho?

¿Cómo requiebra a las mujeres? Vistiendo de mil mentiras una verdad

Y ésa, apenas. ¿Con qué palabras? Extrañamente me aprieta vueseñoría.

Esos ojos, le dije, esas niñas bellas,son luz con que ven los míos.

Y los corales y perlas de esa boca celestial... ¿Celestial?

Cosas como éstas son cosas de quien ama y desea.

Mal gusto tienes, no te espantes de que pierdas.

Porque sé yo que en Marcela hay más defectos que gracias,...

..pero no quiero desenamorarte de ella, que bien pudiera decirte cosas

Que yo quiero que la quieras, y que os caséis.

Mas pues de amador te precias, dame consejo.

Así a Marcela poseas, para aquella amiga mía, que ha días...

..que no sosiega de amores de un hombre humilde.

Porque si de quererle deja, pierde el juicio de celos.

Que el hombre que no sospecha tanto amor, anda cobarde.

¿Yo de amor? No sé cómo aconsejarte. ¿No has dicho que quieres a Marcela?

Tuvieran lenguas las puertas que ellas dijeran.

No hay cosa que decir las puertas puedan.

Lo que niega la lengua confiesa con los colores.

Una mano le tomé, que luego se la volví, no sé de qué se queja.

Sí, pero hay manos que siempre vuelven besadas.

Me atreví pero con mucha vergüenza, a que templase la boca...

..con nieve y con azucenas. Con azucenas y nieve...

Ahora bien, ¿qué me aconsejas? Que si esa dama que dices...

..hombre tan bajo desea, haga que con un engaño, sin que la conozca...

..pueda gozarle. Queda el peligro de que lo entienda.

¿No será mejor matarle? De Marco Aurelio se cuenta...

..que dio a su mujer Faustina, para quitarle la pena,...

..sangre de un gladiador, pero estas pruebas son buenas entre gentiles.

Bien dices, que no hay Lucrecias en esta edad, y en aquélla hubo...

..Faustinas, Mesalinas y Popeas. Escríbeme algún papel...

..que a este propósito sea.

Y queda con Dios.

¡Ay, Dios! Caí. ¿Qué me miras?

Llega, dame la mano.

El respeto me detuvo de ofrecerla.

¡Qué graciosa grosería! ¿Así te la da Octavio en misa?

Es aquella mano que yo no le pido, y debe hacer setenta años...

..que fue mano, y viene amortajada por muerta.

Aguardar quien ha caído a que se vista de seda,...

..es como vestirse una armadura a quien ve al amigo en pendencia.

Demás que no es bien que tenga nadie por más cortesía,...

..que una mano, si es honrada, traiga la cara cubierta.

Quiero estimar la merced que me has hecho.

Cuando seas escudero, la darás en el ferreruelo envuelta,...

..que ahora eres secretario. Conque te advierto que tengas...

..secreta esta caída, si levantarte deseas.

¿Puedo creer que esto es verdad? Puedo, si miro que es mujer,...

..Diana hermosa. Pidió mi mano, y la color de rosa, al dársela,...

..robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí.

Dudoso quedo. ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa.

Si bien, por ser la empresa tan dudosa, niego al temor...

..lo que al valor concedo. Mas dejar a Marcela es caso injusto.

Que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación...

..tanto disgusto. Pero si ellas nos dejan cuando quieren...

..por cualquier interés, mueran también como los hombres mueren.

Misa en latín.

No se les oye.

No se les oye.

¿Aquí la viste? -Aquí entró, como el alba...

..por un prado, que a su tapete la primera luz le dio.

Y según la devoción, no pienso que tardarán.

¡Ay, si la pudiese hablar! -Siendo tú su primo.

El pretenderme casar, ha hecho ya sospechoso mi parentesco.

Verás que un hombre visita una dama por conocido o pariente,...

..mientras no la solicita. Pero en llegando a quererla,...

..apenas habla con ella. Tal me ha sucedido a mí con mi prima la condesa

Tanto, que de amar me pesa, pues me estaba mejor verla como solía.

Salía alguna gente con ella. -Por estar la iglesia enfrente,...

..ha querido honrar la calle y caminar libremente.

¿Es aquél Ricardo? -Él es.

Fuera maravilla rara que faltara. -Gallardo viene el marqués.

Ya los tienes. -¿No es forzoso?

Si a nadie quiere Diana, qué puedes temer.

De que le puede querer, que es mujer. -Sí, mas tan vana,...

..tan altiva y desdeñosa. -Es soberbia la hermosura.

No hay ingratitud hermosa.

Oremus.

Diana sale. -Pues tendrá mi noche día.

¿La hablarás? -Eso querría si quiere el competidor.

Aquí aguardaba con deseo de veros. Señor conde, seáis muy bien hallado.

Yo a acompañaros vengo y a serviros. Señor marqués,qué dicha es ésta mía.

Bien debe a mi deseo vueseñoría este cuidado.

Creo que no soy admitido. -Háblala, no te turbes.

¿De qué te admiras que se turbe y calle?

(Nuevo pensamiento mío, desvanecido en el viento, que con ser...

..mi pensamiento, de veros volar me río. Parad, detened el brío.

Yo os detengo y os provoco porque si el intento es loco,...

..lo mismo que tú, yo escucho, aunque donde el premio es mucho,...

..el atrevimiento es poco. Y si por disculpa dais...

..que es infinito el que espero, averigüemos primero,...

..pensamiento en qué os fundáis. Vos a quien servís amáis.

Diréis que ocasión tenéis, si a vuestros ojos creéis.

Decidles que sobre pajas humildes, torres de diamante hacéis.

No es justo que culpa os den, que podréis decir también...

..cuando del suelo os levanto, y de la altura me espanto...

..donde el amor os subió, que el estar tan bajo yo,...

..os hace a vos subir tanto).

Si en tantas lamentaciones hay un papel de Marcela,...

..que contigo se consuela de sus pasadas prisiones,...

..yo te lo daré sin porte. ¿Parécete que lavemos...

..en vinagre este papel? Muestra, que vendrá lavado...

..si en tus manos ha venido. "A Teodoro, mi marido". ¡Qué enfado!

Es muy necia. Pregúntale a mi ventura.

Lee, por vida mía, aunque ya estés tan divino,...

..que no se avergüenza el vino de los mosquitos que cría.

Los cercos de oro del sol, tan baja la miran,...

..que aun de que la ve se admira. ¿Qué haremos del papel?

Esto. ¿Lo rasgaste?

Sí. ¿Por qué, señor? Porque así ya lo respondí.

Es injusto. Ya soy otro. Basta, que sois los amantes...

..boticarios del amor, que vais ensartando papeles.

En caso de matrimonio hay un menester de jarabes.

Llega la paga: en pagando, o viva o muera el doliente,...

..se rasga todo papel, tú el de Marcela has rasgado.

Ya tú debes de venir con el vino. Pienso que te desvaneces.

Tristán, cuantos han nacido, su ventura han de tener,...

..no saberla conocer, es el no haberla tenido.

Ser conde será mi empresa.

Si alguna de tus desdichas le pesa a la condesa, soy yo.

En la prisión que me dio, tan justa amistad hicimos,...

..y yo me siento obligada, que no habrá más amiga estimada.

Anarda piensa que yo no sé cómo quiere a Fabio.

Pues a la condesa contó los amores de Teodoro. Teodoro está aquí.

¡Mi bien! Marcela, el paso detén.

¡Cómo, mi bien, si te adoro! Mira lo que haces y dices,...

..que en palacio, los tapices han hablado muchas veces.

Detrás de ellos siempre algún vivo escuchó.

¿Has leído mi papel? Sin leerle le he rasgado,...

..que estoy tan escarmentado, que rasgué mi amor con él.

¿Qué dices? Que no daré más enojos a la condesa.

Siempre temí esta verdad. Marcela, queda con Dios.

Aquí acaba de los dos el amor. ¡Tú dices eso a Marcela!

Yo lo digo,que soy de guardar decoro a la casa que me ha dado el ser.

Oye, advierte. Déjame. ¿De esta suerte me tratas?

¡Todo ha acabado!

¿Qué sientes? No sé, que a hablar no me atrevo.

¿No? Pues yo hablaré. Pues yo no.

Pues yo sí. Conviene ser prudente, Marcela.

Amor en celosas iras ningún peligro recela.

A no saber cuán altiva es la condesa, dijera...

..que Teodoro en algo espera. Calla, que estás enojada.

Mas yo me veré vengada, no soy tan necia.

¿Está el secretario aquí? ¿Te burlas de mí?

Le llama mi señora. Pregúntale a Dorotea...

..cómo puse a Teodoro. ¿No es majadero este secretario?

¡Qué engaño tan necio el vuestro! ¿Es concierto de los dos?

¿Concierto? Me engañáis.

Oí las locuras de Teodoro. Mas yo sé que a un hombre adoro,...

..harto parecido a ti. ¿A mí?

Pues ¿no te pareces a ti? ¿A mí? Si te hablo con cautela, Fabio,...

..si no me enloqueces, si tu talle no me agrada, si no soy tuya,...

..máteme el querer despreciado. ¿Eso es burla o es invención?

¿Puédote hablar? Ya puedes.

Los dos que de aquí se van ciegos de tu amor están,...

..en maltratarlos, te excedes. ¿Con quién te piensas casar?

¿No puede el marqués Ricardo, sino exceder al más poderoso y rico?

¿Y Federico? ¿Por qué los has despedido con tanto desprecio?

Porque uno es loco, otro necio, y tú, por no haberme entendido.

No los quiero. ¡Válgame Dios! ¿Tú quieres? ¿No soy mujer?

Sí, pero imagen de hielo, donde el mismo sol del cielo...

..podrá tocar y no arder. Pues esos hielos...

..dieron todos a los pies de un hombre humilde. ¿Quién es?

La vergüenza me acobarda, no diré su nombre. Basta que sepas que es...

..hombre que puede infamar mi honor. Si Pasifé quiso un toro,...

..y otras los monstruos que callo por no infamar su decoro,...

..¿qué ofensa te puede hacer querer a un hombre?

Quien quiere, puede, si quiere como quiso, aborrecer.

Yo quiero no querer. ¿Podrás?

Podré. Que si cuando quise amé, no amar en queriendo espero.

Fabio me ha dicho que le mandaste buscarme. Horas ha que te deseo.

Ya has visto a estos dos amantes, estos dos mis pretendientes.

Sí, señora. Buenos talles tienen los dos.

Y muy buenos. No voy a determinarme sin tu consejo

¿Con cuál te parece que me case? Señora, en casa, ¿no hay viejos...

..que entienden de casos tales? Octavio lo sabrá.

Quiero yo que a ti te agrade el dueño que has de tener.

¿Tiene el marqués mejor talle que mi primo? Sí, señora.

Pues elijo al marqués.

Parte, y pídele las albricias.

(¿Hay desdicha semejante? ¿Hay resolución tan breve?

¿Hay mudanza tan notable? Cayó Diana en su error.

¡Oh, qué mal hice en fiarme de una palabra amorosa!

¡Ay, cómo entre desiguales mal se concierta el amor!

Señoras busquen señores, que amor se engendra de iguales,...

..y donde méritos faltan, los que piensan subir, caen).

¿Hablaste ya con mi señora? Sí, y la condesa, mi señora,...

..rinde su condición al casamiento. Los dos la adoran,...

..mas ella, al marqués escogió. Discreta ha sido.

Que gane las albricias me ha pedido. Pídelas por mí. Voy como un rayo,...

..y volveré a buscarte, contento de esto. Y alábese el marqués,...

..que ha sido empresa de gran valor rendirse la condesa.

Marcela... ¿Quién es?

¿Así te olvidas de mí? Y tan olvidada estoy,...

..que por no pensar en ti, fuera de mí misma voy.

Porque si en mí misma fuera, te tengo el alma en otra parte,...

..aunque olvidarte no quiera. ¿Cómo me osaste nombrar?

Ya dicen que se empleó tu cuidado en un sujeto que mi amor sustituyó.

Nunca, Teodoro, el discreto, mujer ni vidrio probó.

Mas no me des a entender que prueba quisiste hacer.

Unos pensamientos de oro te hicieron enloquecer.

¿Cómo te va? ¿Qué ha sucedido, qué tienes? Turbado, Teodoro, vienes.

¿Vuelves a buscar tu igual, o te burlas y entretienes?

Venciste. Yo vuelvo a ti, Marcela, que no salí con aquel mi pensamiento

Perdona el atrevimiento, si ha quedado amor en ti,...

..porque en estas mudanzas memorias me hacen volver.

Sean, pues, estas memorias parte a despertar la tuya.

No quiera Dios que destruya los principios de tus glorias.

No te rindas, que dirá tu dueña que es cobardía.

No es agravio amar a Fabio, pues me dejaste, Teodoro,...

..sino el remedio más sabio. Ya me cansa el hablar contigo,...

..no venga Fabio, que está medio casado conmigo. ¡Tristán, que se va!

Señora, advierte que no es volver a quererte dejar de haberte querido.

Disculpa, si ha sido culpa ofenderte. ¿Qué quieres?

¿Teodoro y Marcela aquí? Te altera verlos así.

Me conviene estar alerta, amor con celos despierta.

¡Déjame, Tristán! Deben estar reñidos.

Me han quitado los sentidos.

Pasó la belleza de esa mujer que le adora, ya desprecia su riqueza.

Haz cuenta que fue cometa aquel amor. Ven acá. Teodoro.

¡Vaya con el lacayo!

Marcela dice que a Fabio le tiene amor. ¡Otro enojado!

Los dos casarse podrán. ¿Tú también? ¡Bravo rigor!

Que se hagan las amistades. ¿Tú me persuades?

Dale la mano esta vez. ¿Cuándo he dicho yo...

..que he tenido a nadie amor? Tened cautela. Es verdad.

¡Qué necios estáis los dos! ¡No he de hacer amistad!

¡Que me parta un rayo! No jures. Me desmayo. Tente firme.

¡Qué diestro es!

¡Déjame, Tristán! Déjala.

Por mi, vaya. ¡Tenla!

¡Vengo mi amor! Yo a ninguno detengo.

¡Ay, mi bien!, no puedo irme. Ni yo.

Los brazos te quiero dar. Y yo a los tuyos asirme.

¡Por qué me hiciste cansar!

¿De esto gustas? Veo lo poco que hay que fiar.

¡Bien me has colmado de afrentas! Yo estoy pagado con veros juntar...

..las almas contentas. ¡Ni por Fabio ni por el mundo!

Si te olvidare,que me dé el cielo el castigo de verte en brazos de Fabio.

¿Desharás mi agravio? Qué no haré por ti.

Di que todas las mujeres son feas. ¡Está claro!

En los celos reparo aunque aquí esté Tristán. Bien podéis por mí.

Di que la condesa es fea. ¡Y un demonio para mí!

¿No es necia? Por todo extremo.

Quiero estorbarlos, que no reparan en nada. ¡Señora!

Cuando queráis decir mal de la condesa y su talle...

Yo no aguardo a lo que fuera necedad. Teodoro.

¡La condesa!

¡El cielo a tronar comienza, no pienso aguardar los rayos!

Anarda, un bufete llega.

Escribirá Teodoro una carta de su letra, pero notándola yo.

¡Que amase a Marcela y que se burlasen de mí!

(Bien digo yo que en palacio, para que a callar aprenda,...

..retratos tienen oídos y paredes tienen lenguas). Toma la pluma.

(Hoy me mata o me destierra).

Escribe. Di.

Ponle, Anarda, una almohada. Yo estoy bien.

Pónsela, necia.

(No me agrada este favor, que quien honra las rodillas,...

..cortar quiere la cabeza).

Yo aguardo. Yo digo así.

Cuando una mujer principal se ha declarado con un hombre humilde,...

..es costumbre volver a hablar con otra.

Mas quien no estima su fortuna, quédese para necio.

¿No dices más? Pues, ¿qué más?

El papel, Teodoro, cierra.

¿Qué hace? Necedades de amor.

Pues, ¿a quién tienes amor? ¿Aún no le conoces, bestia?

Ya el papel está cerrado sólo el sobrescrito resta.

Pon, Teodoro para ti. Y no lo entienda Marcela,...

..que quizá le entenderás cuando despacio le leas.

¡Hay confusión tan extraña! ¡Que esta mujer me quiera con pausas,...

..y que tenga intercadencias el pulso de amor tan grande!

Qué te ha dicho la condesa que estuve temblando detrás de la puerta

Te quería casar con Fabio. Y este papel es para pedir...

..a su tierra los dineros de la dote. ¿Qué dices? Que te casas...

..o no tomes mi nombre en tu boca. ¡Oye! Es tarde para quejas.

No, no puedo yo creer que ésta la ocasión sea.

¡Ay de mí, Teodoro ingrato, que luego cuando tu grandeza...

..te favorece, me olvidas! Cuando te quiere, me dejas,...

..cuando te deja, me quieres. ¿Quién tendrá paciencia?

No pude, Fabio, detenerme. Le besaré las manos.

Dile presto a mi señora que está el marqués aquí.

(Sus deseos serán vanos).

¿No vas? -Ya voy.

Dile que ha venido nuestro señor y su marido.

Id a mi posada y os daré mil escudos y un caballo.

Sabré celebrarlo. -Éste es principio solo.

Que Diana os tiene por criado y por vasallo.

Esos pies beso. -No pago así, la obligación confieso.

¡Vueseñoría aquí! Pues, ¿no era justo,...

..si me enviáis con Fabio tal recado, y que después de aquel...

..mortal disgusto, me elegís por marido y por criado? Dadme esos pies.

Que de manera el gusto de ver mi amor en tan dichoso estado,...

..me vuelve loco, que le tengo en poco si me contento con volverme loco

No acierto a responderos. ¡Yo he enviado a llamaros! ¿O es burlaros?

Fabio, ¿qué es esto? -¿Pude yo traeros ni llamaros...

..menos que de Teodoro prevenido? Teodoro el culpable ha sido.

Oyó anteponer a Federico vuestra persona,...

..y creyó que os daba ya la mano. Le suplico perdón.

Fuera en vano dar a Fabio perdón, si no estuviera donde vuestra imagen...

..le valiera. Os beso los pies, y espero que ha de vencer mi amor...

..esta porfía.

¿Le parece bien esto? ¿Por qué me culpa a mí?

Llamad luego a Teodoro. (¡Qué ligero este cansado pretensor venía,...

..cuando me matan celos de Teodoro!) ¿Qué me quieres, Amor?

¿Ya no tenía olvidado a Teodoro? ¿Qué me quieres?

Pero responderás que tú no eres sino tu sombra que detrás venía.

¡Oh, celos! ¿Qué no hará vuestra porfía? Malos letrados sois...

..con las mujeres, pues jamás os pidieron pareceres que pudiese...

..el honor guardarse un día. Yo quiero a un hombre bien.

Mas yo soy mar y él es humilde barco. Y que es contra razón...

..que el mar se pierda. En gran peligro, Amor, el alma embarco.

Mas si tanto el honor tira la cuerda, por Dios, que temo...

..que se rompa el arco.

Pensó matarme el marqués, pero más sentí los mil escudos.

Quiero darte un consejo. ¿Cómo? Di que el casamiento se ha deshecho,

..y te dará esos mil escudos luego. Voy como un rayo.

¡Camina!

¿Me llamabas? Bien ha hecho en irse ahora.

Una hora he estado leyendo tu papel, y bien mirado, tu pensamiento,...

..hallo que mi cobardía procede de tu respeto.

Y así, a decir me resuelvo que te quiero, y que con respeto te quiero.

Temblando estoy, no te espantes. Te creo.

¿Por qué no me has de querer si te estimo más que a los otros criados?

Ese lenguaje no entiendo. No hay más que entender.

Que de una mujer tan principal, y más siendo tus méritos...

..tan humildes, basta un favor muy pequeño para que toda la vida...

..vivas honrado y contento. Cierto que tiene en el juicio...

..a veces, lúcidos intervalos. Para qué darme esperanzas...

..que en tal estado me han puesto, si cuando ve que me enfrío,...

..se abrasa de vivo fuego. Déjame con Marcela.

Mas viénele bien el cuento del perro del hortelano.

No quiere que me case con Marcela, y en viendo que no la quiero,...

..vuelve a quitarme el sueño. Pues coma o deje comer,...

..porque si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren.

Eso no, Teodoro: advierto que Marcela no ha de ser.

Pues, si me quiere y la quiero. ¿Tengo yo de tener puesto...

..mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela, y ella me adora,...

..y es muy honesto este amor. ¡Pícaro, infame!

Haré yo que os maten luego.

¿Qué hace? Daros, por sucio y grosero...

..estos bofetones.

Tente. -Bien dices, Fabio, no entremos.

Pero mejor es llegar.

Señora mía, ¿qué es esto? No es nada, enojos que pasan...

..entre criados y dueños. ¿Quiere vuestra señoría alguna cosa?

Yo le hablaré de las mías. Quisiera que os hallara con más gusto

Gusto, Federico, tengo, que éstas son niñerías.

Quedad y sabréis mi intento en lo que toca al marqués.

Fabio... Señor...

En estos disgustos hay algunos gustos secretos.

Admirado quedo de ver tratar tan mal a Teodoro.

¡Le bañó de sangre el lienzo!

De un hombre con dos amores, su criado lo celebra. ¡Ay, Tristán!

Señor, ¿qué es esto? ¡Sangre en el lienzo!

Con sangre quiere amor que de los celos entre la letra.

Por Dios, que han sido celos muy necios.

Señor, que Juana o Lucía cierren conmigo por celos,...

..y me rompan con las uñas el cuello que ellas me dieron.

Pero que tan gran señora se pierda tanto el respeto. No quiere...

..que sea suyo ni de Marcela. No dudes, es del hortelano el perro,

..ni come ni comer deja. Un doctor catedrático y maestro,...

..tenía un ama y un mozo que siempre andaban riñendo.

Estando en lección un día,y entrando de improviso en su aposento,...

..vio el ama y mozo acostados en amorosos requiebros.

Y dijo: "¡Gracias a Dios, que una vez en paz os veo!".

Sólo vengo a saber cómo te hallas. ¿No lo ves? ¿Estás bueno?

Bueno estoy. ¿Y no dirás: "a tu servicio"?

Siendo tal el tratamiento. ¡Qué poco sabes!

Tan poco, que te siento y no te entiendo y tus bofetones siento.

Si no te quiero te enfadas, y enójaste si te quiero.

Pretendes que yo te entienda, y si te entiendo soy necio.

¿Te hice sangre? Pues, no.

¿Adónde tienes el lienzo? Aquí.

Muestra. ¿Para qué?

Porque esta sangre quiero.

Mandé que te diesen dos mil escudos. ¿Para qué?

Para hacer lienzos.

¡Hay disparates iguales! ¿Qué encantamientos son éstos?

Dos mil escudos me ha dado. Bien puedes tomar al precio...

..otros cuatro bofetones. Dice que son para lienzos.

Pagó la sangre. No anda mal ahora el perro,...

..pues después de que muerde,halaga. Todo concluirá en el ama del doctor.

¿Esto visteis? -Esto vi.

¿Y que le dio bofetones? -El servir tiene ocasiones.

Que al poner una mujer la mano al rostro de un hombre...

..otra ocasión puede haber. -Ella es mujer y él criado.

Su perdición solicita. ¿Podrá ser?

Puede ser. Que hay quien vive de eso y en oro recibe...

..lo que en sangre ha de volver. -La brevedad os ruego.

Hoy tendrá su justo pago.

¿Nos pagaréis el vino en alboroque? -Eso bien lo sabe el buen Tristán.

Digo, señores, que de hacerlo gusto, respeto del lugar que tendré presto.

Mucha merced le hace la condesa. Es su mano derecha,...

..y es la puerta por donde se entra. Bebamos.

Aquí hay lágrima famosa y malvasía.

Probemos vino greco que deseo hablar en griego.

Aquel moreno me parece el más bravo, todos le hacen cortesía. Celio...

Señor... -De esos hombres llama al descolorido

¡Ah, caballero! El marqués,mi señor, hablarle quiere.

Allí me llama un príncipe, no puedo rehusar el ver qué manda.

Sigan y tomen siete u ocho azumbres. Id a prisa.Iré volando.

¿Qué manda vuestra señoría? El veros entre tanta valentía,...

..nos ha obligado al conde Federico y a mí, para saber si seréis hombre...

..para matar un hombre.

(Son los pretendientes de mi ama). ¿No respondéis?

¿Se burla de nuestro modo de vivir?

No hay en toda Nápoles espada que no tiemble de sólo oír el nombre mío.

Éste es, marqués, el hombre que buscamos.

Si queréis matar a un hombre os demos el dinero que quisierais.

Con doscientos escudos me contento. Yo os daré trescientos,lo haréis hoy.

El nombre del hombre espero y parte del dinero.

¿Conocéis a Diana, la condesa? Y en su casa tengo amigos.

¿Mataréis un criado de su casa? Mataré los criados y criadas...

..que hagan falta. A Teodoro habéis de dar la muerte.

Teodoro, como yo he sabido, no sale ya de noche,...

..temeroso de haberos ofendido. Que le sirva estos días me ha pedido.

Dejádmele servir, y yo os ofrezco de darle alguna noche dos mojadas.

¿No pudiera hallarse un hombre que le matara?

Yo he menester ahora cien escudos.

Cincuenta tengo en esta bolsa. Luego que yo os vea en casa de Diana,

..os ofrezco los cien y muchos más. Eso de muchos más no me agrada.

Queden en buena hora,que me aguardan Rompemuros, Mastranzo, Arfuz...

..y no quiero que acaso piensen algo.

Señor, ¿adónde vas? No sé adónde voy ni quién me lleva.

Ocúltate porque a los dos importa que no nos vean juntos. ¿Por qué?

Te diré quién corta los pasos dirigidos a tu muerte. ¿Mi muerte?

La ocasión de tu remedio advierte. Ricardo y Federico me han hablado...

..para que te dé la muerte. ¿A mí? Por ciertos bofetones...

..el amor de tu dueña conjeturan, mas el remedio tengo yo.

¿Si fueses igual a la condesa, no saldrías con esta empresa?

Sin duda. El conde Ludovico,...

..caballero ya viejo, hará veinte años que enviaba a Malta...

..un hijo de tu nombre. Cautiváronle y nunca supo de él, muerto ni vivo.

Éste ha de ser tu padre, y tú su hijo.

Esto nos puede costar la honra y vida.

Ellas serán tu premio. Que tú serás marido de Diana...

..antes que den las doce de mañana.

¿Estás mejor de tus tristezas? Si mis tristezas adoro,...

..sabré estimar mi cuidado. No quiero yo mejorar...

..de la enfermedad que tengo. Sólo me pesa que ya...

..esté mi mal en estado, que he de alejar mi cuidado...

..de donde su dueña está. ¿Ausentarte?

Quiérenme matar.

Lo harán.

Envidia a mi mal tendrán que bien al principio fue.

Te pido licencia para irme a España. Será generosa hazaña...

..que con esto quitarás la ocasión de tus enojos,...

..y aunque des agua a mi ojos, honra a mi casa darás.

Vete a España, que yo haré que te den seis mil escudos.

Haré tus contrarios mudos con mi ausencia. Dame el pie.

Anda, Teodoro. No más. Déjame que soy mujer.

Llora, mas, ¿qué puedo hacer? En fin, ¿te vas?

Sí, señora. Espera... Vete... Oye.

¿Qué mandas? No, nada. Vete.

Voyme. (Estoy turbada). ¿No te has ido?

Ya, señora. Me voy.

¡Buena quedo ahora! ¡Maldígate Dios, honor!

¿Quién te inventó? Mas fue justo tantas cosas tan mal hechas.

Vengo a saber si hoy podré partir. Ni yo lo sé, ni tú.

¿Por qué te vuelves aquí? Señora, como me he de llevar,...

..vengo para que me des a mí mismo. Si después te has de volver...

..a buscar, no me pidas que te dé. Pero vete, Teodoro, de aquí,...

..que yo sé que si te quedas, allá me llevas a mí.

Quede vuestra señoría con Dios.

¡Maldita ella sea, pues me quita que yo sea de quien el alma quería!

Si puede la confianza de los años de servirte, humildemente pedirte...

..lo que justamente alcanza, a la mano te ha venido...

..la ocasión de mi remedio. ¿Cuál ocasión?, que aquí estoy.

Dicen que se parte hoy, Teodoro a España,...

..y con él puedes, casada, enviarme. ¿Sabes si querrá él?

Pues, pidiérate yo a ti remedio en esta ocasión. ¿Le has hablado?

Y él a mí, pidiéndome lo que digo.

(¡Qué a propósito me viene esta desdicha!).

Ya lo tiene tratado conmigo, y cómo podemos ir con más comodidad.

¡Necio honor!, que amor quiere hacer extremos.Podréis remediar este pesar

¿No tomas resolución? No podré vivir sin ti,...

..y haces agravio a mi amor, y aun al de Fabio.

Qué sé yo que adora en ti. Yo te casaré con él, deja partir a Teodoro

¡A Fabio aborrezco, adoro a Teodoro!

(¡Qué cruel ocasión de declararme!).

Fabio te estará mejor. Señora...

No hay replicarme.

Para tener sucesión, no te queda otro remedio.

Aunque tiene esa disculpa el casarse en la vejez,...

..podría suceder que sucesión no alcanzase,...

..y casado me quedase. Y en un viejo una mujer, es en un olmo una hiedra,

..que aunque con tan vivos lazos le cubre de sus abrazos,...

..él se seca y ella medra. Y tratarme casamientos...

..es traerme a la memoria mi antigua historia.

Esperando cada día con engaños a Teodoro veinte años ha que le lloro.

Aquí a vuestra señoría busca un griego mercader. -Di que entre.

Los cielos soberanos con su divino poder, os den el mayor consuelo.

¿Qué causa os ha traído por este remoto suelo?

De Constantinopla vine a Chipre, y de allí a Venecia...

..con ricas telas de Persia. Y con deseos de ver Nápoles...

..mientras mis criados van despachando las telas,...

..vine a ver su grandeza y hermosura. De Nápoles.

Mi padre fue mercader, y en su trato, el de más ganancia era...

..comprar y vender esclavos. Y así compró un niño,...

..el más hermoso que vio la naturaleza.

El alma me altera. Y llevole a Armenia donde se crió...

..conmigo y una hermana. Amigo, espera,...

..que me traspasas las entrañas. (¡Qué bien entra!).

¿Dijo cómo se llamaba? Teodoro. ¡Ay, cielo!

¡Qué fuerza tiene la verdad de oírte!

Lágrimas mis canas riegan. Mi hermana y este mozo tan bello...

..se amaron desde la tierna edad. Y a dieciséis años...

..de mi padre en cierta ausencia, ejecutaron su amor,...

..y creció de suerte en ella, que se le echaba de ver,...

..con cuyo temor se ausenta Teodoro, y para parir, a mi hermana deja.

Mi padre murió de pena. Llamamos al bello niño, Terimaconio,...

..y queda un bello rapaz ahora. Saqué un papel en que traje...

..de este Teodoro las señas, y preguntando por él...

..me dijo una esclava griega: "¿Cosa que ese mozo sea...

..el del conde Ludovico?". Entro, según me dijeron,...

..en casa de la condesa de Belflor. Ya me tiembla el alma.

Veo a Teodoro. ¡A Teodoro!

Fui tras él, hablome y dijo que no dijese a nadie quién era.

Díjele: "Si yo he sabido que eres hijo de un título,...

..¿por qué tienes la esclavitud por bajeza?".

Hizo gran burla de mí. Y yo, por ver si concuerda...

..tu historia con la que digo, vine a verte, y a que tengas,...

..si es verdad que éste es tu hijo, con tu nieto alguna cuenta.

O permitas que mi hermana con él a Nápoles venga.

No para tratar casarse, aunque le sobra nobleza.

Mas porque Terimaconio tan ilustre abuelo vea.

Dame mil veces tus brazos. Que el alma con sus potencias...

..que es verdadera tu historia en su regocijo muestran.

¡Ay, hijo del alma mía tras tantos años de ausencia...

..hallado para mi bien! Camilo, ¿iré a conocerle?

¿Eso dudas? Parte, vuela. -Amigo, si quieres ir conmigo,...

..será más cierta mi dicha. Y tente por este bien toda mi casa y hacienda

Vamos de aquí, Mercaponios.

Vamos, señor. ¿Quién es el engañizo? "Andemis".

¡Extraña lengua! -Vente tras mí.

¿Trasponen? ¡El viejo vuela!

Teodoro, ¿te vas? Tú eres causa de esta ausencia.

Haber amado a Diana, lleva tu esperanza vana...

..sólo a procurar su olvido. Todo por casarte con Fabio.

Tú me casas y el agravio me provoca. Son las horas muy pocas...

..las que Teodoro ha de estar. No te den celos enojos.

¿Te vas? ¿No lo ves? Mi señora quiere verte.

¿Ya, Teodoro, te vas? Alas quisiera en los pies.

¿Está esa ropa a punto? Todo está aprestado y junto.

Al fin se va. ¡Y tú me celas!

Aquí estoy, a tu servicio. Teodoro, tú te partes, yo te adoro.

Por tus crueldades me voy. ¿Qué he de hacer?

¿Lloras? No,que me ha caído algo en los ojos.

¿Ha sido amor? Sí, debe de ser.

Yo me voy, señora mía. Yo me voy, el alma no,...

..sin ella tengo de ir, no hago al serviros falta.

¿Qué me mandáis? ¡Qué triste día!

Yo me voy, señora mía. Yo me voy, el alma no.

¿Lloras? No,que me ha caído algo en los ojos.

Deben de ser mis enojos. Mil niñerías te he dado,...

..que en un baúl hallarás, perdona, no pude más.

Si le abrieres, ten cuidado de decir: "Aquéllos puso Diana...

..con lágrimas en sus ojos".

Bien puede el regocijo dar licencia a un hombre de mis años.

Señor conde, ¿qué es esto? Vos sabéis lo que sabe toda Nápoles.

Ha veinte años que enviaba un niño a Malta con su tío,...

..y que le cautivaron las galeras de Alí Bajá.

Sé de ese suceso vuestro. Pues me han dado a conocer el hijo mío.

Me habéis dado una buena nueva. Vos, señora mía,...

..me habéis de dar el hijo mío, que sirviéndoos vive...

..bien descuidado de que soy su padre. ¡Si viviera su difunta madre!

¿A mí me sirve? ¿Es Fabio acaso? No, señora, es Teodoro.¡Teodoro!

Sí, señora. Habla,Teodoro, es tu padre el conde.

¡Luego, es éste! Señor conde...

¡Hijo de mis entrañas!, sino sólo el morir en tus brazos...

¡Caso extraño! ¡Ay, señora! Teodoro es caballero.

Señor, ¿hijo soy vuestro? Cuando no tuviera tanta seguridad,...

..¡qué parecido a cuando mozo fui! Te suplico...

No digas nada. ¡Qué gallardía! Dios te bendiga. ¡Qué real presencia!

¡Qué bien que te escribió naturaleza en la cara, Teodoro, la nobleza!

Vamos de aquí. Luego toma posesión de mi casa y de mi hacienda.

Ven a ver esas puertas coronadas con las armas nobles de este reino.

Señor,yo estaba de partida a España. ¿Cómo a España?

¡Bueno, España son mis brazos! Yo os suplico, dejéis aquí a Teodoro

..hasta que se reporte y vaya a reconoceros como hijo.

Habláis como quien sois tan cuerdamente.

Dejarle siento por un breve instante. Mas porque más rumor no se levante,

..me iré, rogándole a vuestra señoría...

..que sin mi bien no me anochezca el día.

Palabra os doy. Adiós, Teodoro mío.

Mil veces beso vuestros pies.

Venga la muerte ahora. -¡Qué gallardo mancebo!

Pensar poco quiero este bien por no volverme loco.

Danos a todos las manos. -Hacernos debes favor.

Los brazos nos puedes dar. Apartaos, dadme lugar.

Deme vuestra señoría las manos. Ahora sois más señora mía.

Salíos todos, dejadme con él un poco.

¿Qué dices, Fabio? -Estoy loco.

Mi ama ya no querrá ser el perro del hortelano. -¿Comerá ya?

¿No te vas a España? ¿Yo? ¿No dice vueseñoría: "Yo me voy,...

..el alma no"? ¿Burlas de ver la fortuna?

Con igualdad nos tratemos los señores, pues todos lo somos ya.

Otro me pareces. Pena el ser tu igual te da...

..quisiérasme tu criado. Ahora serás mío,...

..y esta noche he de casarme contigo.

No hay más que darme: Fortuna,tente. Y no ha de haber en el mundo...

..tan venturosa mujer. Vete a vestir.

Iré a ver el mayorazgo que fundó y este padre que me halló.

Adiós, señor conde. Adiós, condesa.

¿Así responde un criado? Soy yo el señor ahora.

Sepa que no me ha de dar celos con Marcela.

No solemos querer los señores a las criadas.

Tenga eso en cuenta. Es afrenta. Pues, ¿quién soy yo? Mi mujer.

No hay más que desear. ¡Tente, fortuna!

Como dijo Teodoro, ¡tente, tente!

¡Tente, Tristán! Mi nombre natural es "Quita-vidas".

¡Bien se ha echado de ver! Hecho estuviera, a no ser conde,...

..de hoy acá, éste muerto. Pues, ¿eso importa?

Era para matar a un Teodoro criado, mas no conde.

Y ahora es menester que el galardón se aumente. Que más costa tendrá...

..matar un conde que cuatro o seis criados.

¿Cuánto quieres? -¡Y mátale esta noche!

Mil escudos. Yo los prometo.

Alguna señal quiero.

Esta cadena. Cuenten el dinero.

Yo voy a prevenirlo. Yo a matarle. ¿Oyen?

¿Quieres más? ¡Todo hombre calle!

Hablabas con aquellos matadores. Esta cadena me han dado,...

y mil escudos prometido por tu vida. Loco has sido...

..y si se sabe este engaño, nos cortarán la cabeza.

Demonio debes de ser. Deja la suerte correr...

..y espera el fin del suceso. La condesa viene aquí.

Yo me escondo, no me vea.

¿No has ido a ver a tu padre?

Una grave pena me detiene. Y vuelvo a pedirte licencia de ir a España.

Si ha sido por Marcela, muy justa disculpa es ésa. ¿Yo, Marcela?

Pues, ¿qué tienes? No es cosa para decirlo.

Habla, Teodoro. Tristán, sabiendo que Ludovico...

..perdió un hijo, esta quimera ha levantado conmigo.

El conde cree que lo soy, y aunque pudiera ser tu marido,...

..el amor a la verdad, que te engañe no me deja.

Discreto y necio has andado, que tu nobleza...

..me has mostrado en declararte. Yo me he de casar contigo...

..y para que Tristán no pueda decir este secreto,...

..haré que cuando duerma, en ese pozo de casa le sepulten.

¡Guarda afuera! ¿Quién habla? Tristán, que se queja...

..de la ingratitud mayor que de mujeres se cuenta.

¿Y en el pozo me arrojáis? ¿Lo has oído?

No creas que me pescarás. Vuelve. ¿Que vuelva?

Que vuelvas. Pero has de tener secreta esta invención,pues es tuya.

¿No quieres que calle? Escucha. ¿Qué gente que grita es ésta?

Una carroza te espera. Ven, hijo, a tu propia casa...

..tras tantos años de ausencia. Conde, sepáis que soy su mujer.

Detenga la fortuna con tanto bien.Dos hijos saco de aquí si vine por uno.

¡Diga, Ricardo! -Que celos de la condesa...

..me hicieron que a este cobarde diera esta cadena...

..por matarle mil escudos. Haced que le prendan, que es encubierto ladrón.

Eso no, que no profesa ser ladrón quien a su amo defiende.

¿No? ¿Quién es? Mi criado. Y porque tenga premio...

..el defender mi vida, con licencia de Diana,...

..le caso con Dorotea, pues ya su señoría casó con Fabio a Marcela.

Dotaré a Marcela.

Y yo a Dorotea. -Yo daré con hijo y casa...

..la dote de la condesa.

Muy bien me pagas, señor, por salir en tu defensa.

¿No eran bastantes dos bodas?

Qué pronto os llevan el hijo. Esta vez será sin pena.