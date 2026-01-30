Belarra y Montero arropan a Goikoetxea, y Bustunduy a Abengochea, un día después del debate a ocho | Diario de campaña

Sanidad y servicios sociales, en campaña Día de propuestas en sanidad y servicios sociales y Aragón Existe se persona en el caso Koldo Feijóo entra en campaña Feijóo entra en campaña, Abascal vuelve a Aragón, e IU-Sumar critica "el tinte nacional" de los actos San Valero y el debate en RTVE San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE marcan la campaña Líderes nacionales, de nuevo en campaña Belarra y Montero arropan a Goikoetxea, y Bustunduy a Abengochea, un día después del debate a ocho

Los candidatos a la Presidencia de Aragón del PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel-Aragón Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y Partido Aragonés, en diferentes actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Un día después del debate electoral a ocho en RTVE que enfrentó a los candidatos de los partidos con representación parlamentaria en Las Cortes de Aragón, continua la campaña y presentan sus propuestas en sanidad, seguridad, transportes, vivienda y derechos sociales. Las candidatas de Podemos-AV, María Goikoetxea, y de IU-Sumar, Marta Abengochea, han contado con la participación de líderes nacionales. En el caso de Goikoetxea, Irene Montero e Ione Belarra han acudido a arroparla, y en el caso de Abengochea, ha sido el ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha participado.

Azcón propone ampliar la capacidad logística de Aragón y Tellado pide un apoyo masivo "para que no dependa de nadie" A nueve días de las elecciones, el candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado este viernes hasta Fraga, donde ha propuesto ampliar la Plataforma Logística del municipio hasta superar las 107 hectáreas. "Aprobaremos el Plan Estratégico de Logística. Con él, impulsaremos nuevas plataformas logísticas públicas o en colaboración público-privada en Fraga, Alcañiz, Tarazona, Calatayud y Sarrión. Teruel tendrá también otra de las oportunidades logísticas de nuestra Comunidad en Sarrión", ha asegurado. "La ampliación de la Plataforma Logística de Fraga será una realidad durante la próxima legislatura", ha garantizado. En este sentido, ha apuntado que la logística es "un eje fundamental para la economía de Aragón" y está marcada en mayúsculas en la hoja de ruta del Partido Popular en Aragón. "El objetivo es convertir todo Aragón en una gran plataforma logística en su conjunto", ha remarcado. ““ Azcón ha incidido en que la comunidad autónoma "lo tiene todo para posicionarse como referente logístico internacional" y que cuenta con una ubicación "estratégica privilegiada entre Madrid y Barcelona". El candidato del PP a la Presidencia también ha querido valorar el debate a ocho que ha organizado este jueves RTVE en Aragón. "Se vio como la inmensa mayoría de la izquierda ataca el PP, quien mejor está gestionando Aragón es el atacado. Por eso propuse a los aragoneses ni ruido ni bloqueo", ha dicho. Hasta Teruel se ha desplazado,además, este viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado, para participar en la campaña elecotral aragonesa. Desde el centro de la ciudad, Tellado ha pedido un apoyo masivo a Azcón "para no depender de nadie y hacer que Aragón sea imparable". "Creo que nadie duda en estas elecciones en que Jorge Azcón va a ganarlas", ha asegurado citando las últimas encuestas publicadas. Asimismo, ha criticado la candidatura del PSOE, representada por Pilar Alegría: "Quiere traer el desgobierno de Pedro Sánchez a Aragón". Y ha añadido que en el contexto actual y a nivel nacional "no hay Gobierno en España".

Alegría (PSOE) promete un "plan ambicioso" para reducir las listas de espera en sanidad La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado el "deterioro" de la sanidad pública en la región, que ha atribuido a la gestión del Gobierno de Jorge Azcón, y se ha comprometido a revertir la situación y acortar las listas de esperas si obtiene los apoyos necesarios el próximo 8-F. "Para el PSOE, la sanidad pública es una prioridad absoluta. A partir del 8 de febrero si tenemos el apoyo de los aragoneses, volver a recuperar y apostar por la sanidad pública será una de nuestras prioridades", ha afirmado en declaraciones a los medios en las puertas del Hospital de Barbastro (Huesca). Alegría ha denunciado que precisamente este hospital oscense, que es el centro de referencia de más de 110.000 personas, se ha convertido en "el bastión de la dejadez" del Gobierno de Azcón, ya que, ha afirmado, "las listas de esperas se están alargando, falta atención en todas las especialidades, y vemos que se apuesta por la privatización de la sanidad, abriendo de par en par a la externalización de servicios, para que sean cubiertos por la sanidad privada". ““ Para Alegría, esta forma de gestionar la sanidad de Azcón es una política que "debilita el sistema público y favorece a la sanidad privada en lugar de cuidar un derecho esencial". Frente a esta situación, la candidata socialista se ha comprometido a poner en marcha un plan que garantice "una atención digna y en tiempos razonables". Entre sus promesas, Alegría ha garantizado que se reducirán a tres días el tiempo de espera para recibir atención de un médico de cabecera y a facilitar el acceso a la sanidad en el medio rural. "Queremos que todas las personas que vivan en nuestros pueblos puedan acudir a sus citas médicas, ya sea en el Hospital de Barbastro o en cualquier otro centro de referencia, mediante un transporte público y gratuito", ha concluido.

Nolasco (Vox) presenta sus propuestas en materia de seguridad y carga contra los inmigrantes El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que "Aragón es más inseguro que nunca", una situación que ha atribuido a los inmigrantes. "La inmigración ilegal también repercute en el colapso de los servicios públicos", ha sostenido en declaraciones a los medios en Zaragoza para presentar sus propuestas en materia de seguridad. Nolasco ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "pretender regularizar a 500.000 inmigrantes de golpe". A su juicio, se trata de una medida de "mero cálculo electoral". "Quieren sustituirnos y poner a gente de fuera para que les vote", ha incidido. Nolasco ha repetido las propuestas de Vox en este asunto: "devolver a sus países de origen a los que han entrado de manera ilegal y a los que delinquen o hacen el delito como modo de vida, así como también a los que quieren imponer una religión extraña". Nolasco ha reprochado a Azcón que diga que desde una comunidad autónoma no se puede hacer nada y ha afirmado que "el artículo 35.2 de la ley de extranjería faculta a las autonomías a establecer acuerdos con terceros para devolver a ilegales". Asimismo ha instado a "combatir el empadronamiento fraudulento" de los inmigrantes y a dar "acceso prioritario para los nacionales a los servicios públicos y ayudas sociales". "Los españoles tienen que ir primero", ha insistido.

Pueyo (CHA) defiende mejoras en el tranvía de Zaragoza El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo ha defendido que se tiene que mejorar el tranvía en Zaragoza, y en concreto ha exigido una segunda línea en la capital maña que "una los barrios de San José y Las Fuentes, y con Delicias y ValdeFierro". En declaraciones a los medios, ha asegurado que la ciudad también necesita "ampliar la línea 1 por Arcosur, hasta Plaza y hasta el aeropuerto de Zaragoza". Por otra parte, ha instado al PP a que cumplan con estos proyectos y que no se queden solo en promesas electorales. "Celebramos que el PP de Chueca y Azcón se suban al tren, o mejor dicho, tranvía de Chunta y digan ahora que están de acuerdo y que lo apoyen después de años torpedeándolo. Esperamos que no se queden en promesas electorales", ha incidido.

Guitarte (Existe) remarca que Aragón es la comunidad más "desvertebrada" del país El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe en las elecciones del 8-F, Tomás Guitarte, ha señalado que Aragón "es la comunidad más desvertebrada del país", ya que, ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, "concentra más del 60% de la población en un 2% del territorio". Por ello, ha defendido que hay que "conseguir que haya una estructura real que tenga cuerpo en toda la comunidad". En este sentido, ha subrayado que sigue persistiendo el "olvido institucional" hacia la provincia de Teruel. 04.52 min Entrevista electoral: Tomás Guitarte, Aragón Existe / Teruel Existe Por otro lado, ha explicado que de cara al 8-F Teruel Existe-Aragón Existe aspira no solo a mantener los tres diputados por Teruel, sino también a crecer, así como a lograr al menos un diputado por Zaragoza. Asimismo ha lamentado el auge de Vox, porque, ha considerado, es un partido que "genera una sensación de inestabilidad y de incapacidad de gestión", y sobre un posible apoyo al PP si hiciera falta, ha advertido de que su formación no se cierra "al diálogo".

Goikoetxea (Podemos-AV) aboga por "fortalecer" los servicios públicos para "evitar la despoblación" La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha planteado este viernes en una entrevista en La Hora de La 1 medidas para "evitar la despoblación" en su región como el "fortalecimiento de los servicios públicos" y "mejorar la conectividad" entre los pueblos y las ciudades mediante un buen transporte público, como puede ser el Cercanías. Este viernes de campaña, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha acompañado a la candidata, y juntas han defendido la sanidad pública al modelo "privatizador" de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigue Jorge Azcón. Por la tarde, será la secretaria general de los 'morados', Ione Belarra, la que arropará a Goikoetxea. Goikoetxea (Podemos-AV) aboga por "fortalecer" los servicios públicos para "evitar la despoblación" en Aragón

Abengochea (IU-Sumar) defiende destinar 300 millones "perdonados en impuestos" a servicios sociales La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha contado este viernes con la participación en su campaña del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustunduy. Ambos se han reunido con representantes de la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones por la Inclusión en Zaragoza. Según Abengochea, el mayor problema económico de Aragón es la desigualdad, y ha sostenido que para reducirla hay que "dejar de perdonar impuestos a los más ricos", para dedicar ese dinero a servicios sociales. Bustunduy ha llamado a votar a IU-Sumar para "defender las condiciones de vida de la gente trabajadora", avanzar en "justicia fiscal" y contar con servicios públicos de calidad.