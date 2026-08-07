Caso Rodri: el centrocampista 'eje' es ahora el eje del mercado y de un cruce de intereses entre Madrid y Barça

El de Rodri Hernández se está convirtiendo de manera inesperada en el 'culebrón' del verano en el mercado de fichajes. El actual centrocampista del Manchester City es el objeto de deseo de Real Madrid y FC Barcelona, con un inesperado giro de guion a favor del club azulgrana, que ya ha presentado la primera oferta y ha sido rechazada.

Con 30 años y faltándole uno de contrato con el club inglés, buscaba una salida pactada y su deseo es volver a España. Su gran actuación en el Mundial, convirtiéndose en el MVP del torneo que encumbró por segunda vez a la selección española, le puso en el punto de mira del Real Madrid.

01.16 min Rodrigo Hernández es nombrado mejor jugador del Mundial

Después de dos años de sequía, la entidad presidida por Florentino Pérez ha 'reventado' el mercado. El mandatario se lanzó nada más ganar su campaña electoral a Enrique Riquelme. En mitad de la misma anunció una oferta de 150 millones por un jugador, que acabó siendo Julián Álvarez, pero fue rechazada por el Atlético de Madrid.

Oficialmente su primer fichaje fue el del entrenador, con el regreso de José Mourinho. El último ha sido Yan Diomande, por el que se calcula que han pagado 120 millones -o más- de euros. Antes llegaron previo traspaso el español Marc Cucurella, el neerlandés Denzel Dumfries y el también español Carlos Espí, a los que se deben añadir el francés Ibrahima Konaté y el portugués Bernardo Silva como agentes libres.

Silva había sido compañero en el City de Rodri Hernández, quien estaba llamado a apuntalar el centro del campo como un pivote con capacidad de organizar el equipo. Con la cantidad de pólvora que acumula el Madrid en el ataque y los refuerzos en defensa, al equipo le falta ese 'mariscal' que echa de menos desde la marcha de Toni Kroos.

El Madrid busca su 'mariscal' del centro del campo La apuesta por el 'músculo' con Tchouameni, Valverde y Camavinga ha salido decepcionante para la afición, que ha visto mermado el talento puro en el centro del campo. Tras Kroos se fue Luka Modric y el turco Arda Güler pareció que iba a ser el sustituto con su inicio de temporada el año pasado, entendiéndose con Kylian Mbappé, pero se acabó diluyendo como el resto. Por esa razón, parte del madridismo se ilusionó con Rodri, llegando incluso a olvidar la disputa del Balón de Oro 2024 con Vinicius, cuya renovación por cierto también ha cerrado otro 'culebrón'. En su contra también jugaban la edad y el precio que pide el City a un año de quedar libre, por no hablar de su historial de lesiones: se acaba de operar de la espalda. Pero superadas esas reticencias, con el centrocampista español se llegó pronto a un acuerdo de cantidades y duración, por lo que faltaba el compromiso con el club de procedencia. Fin de uno de los culebrones del verano: Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032 Pero para su llegada hacía falta también que haya alguna salida. La de Tchouameni está descartada, puesto que ha sido renovado. La de Valverde tampoco se va a dar, ya que ha sido anunciado como primer capitán para la temporada que va a comenzar. El señalado es Camavinga, sobre todo después de su expulsión en la pasada eliminatoria de Champions ante el Bayern, pero el francés, según diversos medios, se niega a salir pese a las ofertas que ya tiene sobre la mesa el Madrid por él.