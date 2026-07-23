El Barça hace oficial el fichaje de Karim Adeyemi hasta 2031

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El internacional alemán, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, será presentado hoy a las 13:30 horas en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.

Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas bandas y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. Y es que el actual entrenador del conjunto azulgrana fue quien le hizo debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.

El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables. Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial.

Karim Adeyemi, que habitualmente juega a pierna cambiada como extremo derecho, debería ser a priori, el recambio natural de Lamine Yamal en esa banda. Y en principio, ocupará en la plantilla azulgrana el puesto que dejará vacante el joven extremo sueco Roony Bardjhij, que se marchará cedido.

Esta es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordon (Newcastle).