Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid

El Levante UD y el Real Madrid han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí. El futbolista de 21 años llega al club blanco para disputar las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. Según confirma el Levante en su comunicado, la operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la cantera granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano.

Llevaba toda la tarde de este jueves sonando y ha sido hace apenas unos minutos cuando ambos clubes lo han hecho oficial. Carlos Espí ya forma parte del Real Madrid justo el día en que la marcha de Gonzalo al Fullham está a punto de hacerse realidad.

Espí viene de jugar tres temporadas en el Levante donde ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. El conjunto granota admite que el delantero "fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante UD a la máxima categoría" en 2025. Ya en primera división, Espí "confirmó su enorme proyección y se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato" continúa el comunicado valencianista.

Internacional sub-19 y sub-20 con España

Tanta fue su repercusión, que al término de la campaña anterior, la Liga lo denominó mejor jugador Sub-23. Además también es internacional sub-19 y sub-20 con España.

El Levante ha querido agradecer el trabajo y el esfuerzo del jugador durante toda su trayectoria con un emotivo video en sus redes sociales: "Por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa".