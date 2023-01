Aprendemos en Clan - ¡Telefonomanía!

(Alarma)

(Música)

¡Hola, claners!

O como dirían en maltés: "Bongu".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy vamos a hablar de algo que nos conecta con los demás.

Bueno, primo. Sí.

Vale. Tengo que colgar, estoy en el programa.

Vale, sí.

Haremos una barbacoa de basura un finde de estos.

¡Hasta luego!

Nacho Mapacho, ¿qué tal? ¿Hablabas con tu primo?

Hola, James. Sí.

(Teléfono)

¿Vas a contestar? -¿Qué?

¡No te escucho!

¿Que si vas a contestar?

¡Ya te estoy contestando!

Ay, por fin. ¿Por qué no has contestado?

Si te estaba contestando, pero no oía nada.

No sé qué pasa, pero este teléfono a veces hace un ruido muy raro.

Creo que está roto.

Seguramente es que te están llamando.

¿Sí? ¿Me están llamando?

¿Qué me están llamando? ¿Guapo, listo?

¿Fuerte? ¿Las tres cosas a la vez?

No, que te llaman por teléfono, ya sabes.

Ah, sí, claro. Ya sé.

Yo siempre lo sé.

¿El qué? No lo sé, pero lo sé.

Tú me dices: "Ya sabes, Nacho".

Y yo te digo: "No sé lo que sé, pero lo sé".

Nacho, ¿qué dices?

No lo sé, James.

Digo que en la comunicación siempre hay varios elementos.

En el caso del teléfono hay una persona que llama

y otra que contesta: un emisor y un receptor.

¡Ah, vale! Te refieres a eso.

Claro, claro.

Entonces si esto hace ruido, ¿es que me llama un televisor?

No, un televisor no. Un emisor y un receptor.

Juan Carlos nos lo explica muy bien.

¡Hola, chicos y chicas!

¿Sabéis una cosa?

Acabo de llegar de estar con mis amigos y amigas

y hemos acordado que nos vamos a pegar

un pedazo de viaje.

Nos vamos a ir a París. ¿Qué te parece?

Y como tengo muchas ganas, lo primero que voy a hacer

va a ser llamar a un hotel para reservar una habitación.

Vamos a ver.

(TARAREA)

(HABLAN EN FRANCÉS)

"Excuse me?". No, que esto es inglés.

Perdone.

Me gustaría reservar

una habitación

para cuatro personas.

Cuatro personas.

(HABLAN EN FRANCÉS)

Madre mía, no he entendido nada. Voy a colgar.

Esto es un follón.

Yo quiero ir a Francia, pero no sé hablar francés.

Quería hacer una reserva de una habitación.

Pero, claro, entre que la persona que me ha atendido

no sabe hablar castellano y yo que no tengo idea de francés,

no nos hemos podido comunicar.

La comunicación es algo cotidiano.

Es algo que hacemos las personas.

Muchas veces para expresar sentimientos,

compartir ideas, transmitir información.

Pero para que exista esa comunicación

tiene que haber una serie de elementos.

Y aquí en la llamada está claro que uno de ellos ha fallado.

¿Quieres que averigüemos cuál ha sido?

Para empezar tiene que haber una persona

que transmita la información: se llama emisor.

Si recuerdas, le he dicho a la recepcionista

que quería reservar una habitación para cuatro personas.

Yo era el emisor.

Y siempre que hay un emisor, hay un receptor, es decir,

otra persona que recibe esa información.

En este caso era la persona que ha atendido el teléfono.

¿Sabes otra cosa más?

Lo que yo le he dicho, esa información se llama mensaje.

El problema es que la persona que ha atendido el teléfono

no ha entendido lo que le he dicho.

Pero sabe que yo le he transmitido algún tipo de información.

Entonces tenemos un emisor que es quien transmite la información;

un receptor que es quien la recibe

y un mensaje que es esa información.

¿Crees que hay algún elemento más?

Sí, para, que aún nos quedan dos.

El siguiente se llama canal y es el medio físico

por el que se transmite esa información.

Durante la llamada hemos utilizado un canal.

Te voy a dar tres opciones a ver si sabes cuál es.

¿El teléfono, el idioma

o mi emoción por las ganas que tengo de ir a París?

Eso es, el teléfono.

Es el medio que hemos utilizado para transmitir el mensaje,

es decir, es el canal.

Pero una carta o una señal de tráfico

también son canales.

Lo que pasa que son canales visuales

porque vemos la información, no la escuchamos.

Por último están las palabras, los signos

y las señales para transmitir el mensaje.

Este sistema de reglas y signos se llama código.

Aquí el código que hemos utilizado ha sido el idioma.

Lo que pasa es que ella

ha utilizado un idioma distinto al mío.

Por eso no nos hemos entendido.

Lo que queda claro es que tenemos que utilizar

el mismo idioma para que se pueda producir la comunicación.

Y ahí estaba el fallo,

en que no hemos utilizado el mismo código.

Ahora que ya lo he averiguado, lo que voy a hacer

es llamar a mi amigo Guille que sabe hablar francés

y que me va a solucionar esta papeleta.

Vamos a ver.

"Bonjour", Guille, ¿cómo estás?

Oye, espera un momento que me tengo que despedir.

Chicos y chicas, ¡hasta pronto!

¿Qué tal? Oye, que te llamaba para ver si me puedes echar una mano

y solucionar un gran problema que tengo.

No sé, James, no acabo de creérmelo.

¿Cómo va a ser que pongan mi nombre en este cacharro

y hables conmigo como por arte de magia?

Pero si estás todo el rato hablando con tu primo.

¿Por qué no te lo ibas a creer?

Claro, porque este teléfono me lo dio mi primo

y por eso puedo hablar con él.

Los teléfonos pueden llamar a quien sea

esté donde esté del mundo.

Vamos a hacer una prueba, llámame.

Vale.

¡James!

¡James!

¡James!

Me refiero a que me llames por teléfono.

Ah, vale.

Vamos a hacerlo más fácil, te llamo yo a ti.

¿Cuál es tu número? -Eh...

El 7. -Vale, el 7.

¿Qué más? -¿Qué más?

Ya te he dicho mi número favorito.

¿Cuántos números favoritos tienes tú?

Tu número favorito no, el número de tu teléfono.

¡Ah, vale!

Aquí hay un montón.

El 1, el 2, el 3...

Eso es el teclado, Nacho.

Mira, cada teléfono tiene... Ay, mira, da igual.

Mejor que Miguel te lo cuente, que sabe mucho de números.

Atiende.

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas! ¿Qué tal?

Las matemáticas están por todas partes

y los números se utilizan para todo.

Imaginaos que he aparcado mi coche

y al lado hay otro exactamente igual.

Y cuando me he ido, no sé cuál es el mío.

¿En qué me fijo? Si tienen el mismo color,

es el mismo modelo, es el mismo coche.

Pues no, me tengo que fijar en los números,

me tengo que fijar en la matrícula para averiguar cuál es el mío.

Imaginaos otra cosa.

Ayer, y esto es un caso real, estaba haciendo croquetas

y no me acordaba de la receta y dije: "¿Qué hago?".

Tuve que coger el número de teléfono de mi madre, que son números,

y llamarla. Y diréis: "¿Y para qué quieres saber

el número de teléfono si lo puedes mirar

en la agenda del móvil?". Pues no,

hay que saberse el número de teléfono

porque muchas veces el móvil no va a funcionar.

Así que yo para casos de emergencias me sé el de mi madre,

el de mi hermana y el de mi padre.

Hay otro número que también os tenéis que saber

y es muy importante, este es más sencillito.

Es el número de emergencias.

Si tenemos que llamar a una ambulancia,

a la policía, a los bomberos, ¿a qué número llamamos?

Llamamos al 112.

Pero los números en España tienen hasta nueve cifras.

Y diréis:

"Miguel, ¿cómo te has aprendido el número de tu madre?".

Os voy a dar unos trucos y será mucho más sencillo

de aprender un número de teléfono.

Veis aquí este número de nueve cifras

que es el número de mi madre. Bueno, tiene truco.

No es exactamente el número de mi madre

porque no quiero que todo el mundo la esté llamando

para preguntarle la receta de las croquetas.

Es un número supuesto.

Veis que he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

¿Para qué? Para colocar el primer número, el segundo y así.

Y he colocado nueve cifras, el número de teléfono de mi madre.

¿Cómo me lo voy a aprender?

Me lo voy a aprender de tres en tres.

Y puedo decir: 5-5-5 6-1-8 0-0-3.

O puedo decir: 555 618 003.

Y así ya me he aprendido el número de teléfono.

También me puedo aprender el número fijo,

que sería importante también aprendérselo.

Aquí vemos que tengo el número fijo de mi casa.

Es un número supuesto, no es exactamente el número fijo.

Pero me lo puedo aprender de la misma forma,

colocándolo de tres en tres.

Veis cómo he colocado las cifras para colocarlos en orden y digo:

2-1-3 5-4-7 9-3-1.

O digo: 213 547 931.

Y así me lo aprendo.

Lo mágico de los números de teléfono es que son únicos.

Si yo llamo a ese número, sé que detrás, ¿va estar quién?

Mi madre, eso sí, si no me he equivocado.

Por eso es importante memorizarlo y también para agilizar la mente.

¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que en España

los números de teléfono empiezan por 9 o por 8?

¿Por qué? Porque son los prefijos.

Tenemos un prefijo que son los números que van delante

y es en función de los sitios en los que estamos.

Aquí vemos el mapa. Por ejemplo, en Madrid es el 91.

Y en Barcelona el 93.

También debemos saber que existen prefijos internacionales.

Si estamos fuera de España y queremos llamar a España,

debemos marcar el +34 delante de nuestro número.

¿Sabríais decirme cuál es el prefijo de Francia o Alemania?

Podemos buscarlo.

Como veis, el prefijo de Francia es 0033.

¿Por qué? Porque + equivale a poner 00.

Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido.

Los números en España tienen nueve cifras.

¿Cómo los podemos aprender? Agrupando de tres en tres.

Y otra cosa importante, ¿cuál es el número de emergencias?

El 112.

¡Ay, espera, que me están llamando!

Me están llamando, esa es mi madre.

Bueno, os dejo.

Que le quería comentar que las croquetas

me quedaron muy buenas. Mami...

¡Nos vemos, hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

Esto de los teléfonos es una mapachada.

¿A que sí? Y puedes hacer un montón de cosas con él.

Claro. Puedo llamar a mi primo, puedo...

¿Puedo partir nueces? -Hombre, partir nueces...

Yo creo que así romperías el teléfono.

Es mejor que hagas otras cosas como hacer fotos, vídeos,

navegar por Internet, escuchar música.

¡Guau! ¡Qué mapachulada!

Si es que mi primo es un genio.

Como se nota que es mi primo.

¿Tu primo? ¿Y eso por qué? -¿Por qué?

Porque él inventó el teléfono.

¿Cómo va a inventar él el teléfono? Si existe desde hace muchos años,

antes de que yo naciera. -¿Cómo?

O sea, ¿que mi primo me ha engañado?

¡Se va a enterar!

Le voy a decir cuatro cosas bien dichas.

Ya verás. -¡Bueno, Nacho, no es para tanto!

Mientras, nos quedamos con Mamen aprendiendo

cuál es la historia del teléfono. -Eso no me lo pierdo.

Hola, niños y niñas. ¿Queréis ver una cosa alucinante?

Mirad. Quiero hablar con Pilar.

"Llamando a Pilar".

(Tono)

Vaya, está comunicando. Luego la llamo.

¿Cómo, que no os ha sorprendido

el truco que he hecho con mi teléfono?

¿Que ya lo conocíais? Vaya, hombre.

Voy a ver si consigo sorprenderos con la historia del teléfono.

¿Os apetece conocerla? Venga, vamos a ello.

(Teléfono)

Un momento. Sí, dígame.

Que estoy en medio de una clase, ahora no puedo hablar.

Luego os llamo.

¿Vosotros tenéis en casa un teléfono fijo como este?

¿Os parece antiguo? Pues mirad estos de la foto.

Son aún más antiguos.

A ver si adivináis cuál de los dos es el más antiguo de todos.

Estoy segura de que ya sabéis cuál es,

pero os voy a dar una superpista. Fijaos bien porque no tenía números.

Este modelo fue toda una novedad porque hasta entonces

ningún aparato había conseguido

emitir y recibir sonidos simultáneamente.

El primer teléfono, que en realidad se llamó teletrófono,

vaya palabra, lo inventó un médico que quería curar a su mujer

que vivía en el segundo piso de la vivienda.

Así que, como veis, tuvo un uso muy doméstico.

El otro modelo fue muy popular a partir de 1900.

Quizá te parezca que esto es una antigüedad,

pero tus padres y tus abuelos y yo también

no conocíamos otra cosa cuando éramos pequeños.

Este teléfono lo compartía toda la familia.

Se ponía en un lugar visible de la casa y cuando sonaba,

la persona que lo cogía tenía que preguntar

que quién era y que con quién quería hablar.

Con lo fácil que es ahora.

De esta manera toda la familia se enteraba de quién llamaba

y de lo que hablabas porque no te lo podías llevar.

Cuando tenías que marcar,

a lo mejor te tocaba llamar a varios sitios

para localizar a la persona con la que querías hablar.

Era como si fuéramos detectives.

Fíjate, todo eso ha cambiado totalmente.

Como veis,

solo tenía números,

así que no se podían enviar videollamadas o mensajes de texto.

Solo se podía hablar con la voz.

Y, ojo, porque no te podías tirar mucho rato hablando,

queluego la factura del teléfono era tremenda.

(Grito)

La historia de los teléfonos móviles también ha tenido muchos cambios.

Los primeros llegaron a pesar hasta diez kilos.

¿Cómo, que no me creéis? Mirad la foto.

¡Alucinante, vaya pedazo de móvil!

Poco a poco los móviles se fueron haciendo más ligeros.

¡Menos mal!

Ya permitían enviar mensajes de texto

o incluso escuchar la radio.

Mirad este qué chulo que se abre.

Pero las pantallas aún no eran táctiles.

Este cambió llegó en torno al 2007

y apareció con los teléfonos inteligentes.

¿Habéis visto cómo ha cambiado el teléfono desde que se inventó?

Fijaos en esta línea de tiempo.

Os habéis dado cuenta de que la tecnología

avanza mucho más rápido ahora que cuando se inventó en 1876.

En los últimos 30 años

el teléfono ha desarrollado mucha más tecnología

que en sus primeros 100 años de historia.

En parte se lo debemos a Steve Jobs, el creador del teléfono inteligente.

Suya fue la idea de hacer que las pantallas

se pudieran tocar con los dedos, la pantalla táctil.

Y gracias a eso ahora podemos ver películas,

enviar correos, escuchar la radio. Un montón de cosas.

¡Vaya cambio que ha dado la historia del teléfono!

Estoy pensando cómo serán los móviles del futuro.

¿Serán de cristal? ¿Fluorescentes?

¿Serán invisibles y los controlaremos con la mente?

¿Los vais a inventar vosotros? ¡Qué guay!

Un momento.

¿Sí? ¿Sí?

No sé. ¡Huy!

Es Pilar. ¡Os dejo!

Hola, Pilar, ¿qué tal? Te he llamado antes.

¡Ay! ¡No funciona!

Está roto. -¿Y eso?

Yo lo veo bien. -He intentado conectarme a Internet

para ver un vídeo de mapaches y no puedo.

Claro, es que para eso necesitas un smartphone.

¿Eh? ¿Y yo tengo un "marphone" de esos?

No, smartphone.

Viene de dos palabras del inglés: "smart" significa inteligente

y "phone" significa teléfono.

Smartphone: teléfono inteligente.

¡Un momento, un momento!

¿Estás llamando tonto a mi teléfono? ¿Estás diciendo eso?

Porque es verdad.

Cómprame un "marphon", James.

Bueno, hablando de inglés,

¿qué harías si alguien te llama en inglés?

¿Cómo contestarías el teléfono? -Eh...

Una cosa es que mi teléfono no sea muy inteligente,

pero yo sí. ¿Qué te crees, que no lo sé?

Pues claro que lo sé.

Marcando un botón del telefonito.

Me refiero a cómo le contestarías en inglés.

Eh...

Antes de que te lo inventes, como siempre,

escucha a Katharine que ella sí que lo sabe. "Look".

Hello boys and girls.

How are you?

I love to make plans with my friends.

Sometimes we like to meet in the park.

So, how we make the plan?

We call on the telephone.

Let's do it.

Today I'm going to phone my friend Mermaid.

Now, what do you say when you see somebody?

That's right, we say hello.

And when we speak on the phone it's the same.

So, I introduced myself,

I suggested the plan and we said goodbye.

Now, imagine you want to call the library or your school.

What if you want to speak to your teacher?

We have to be very polite and friendly.

Let's see.

So, I asked who is calling?

Then, I said "hold on", which means wait.

I asked to take a message,

but Mermaid said she would call back later.

So, when we make a telephone call:

we introduce ourselves.

We can suggest a plan.

We can decide on a time and a place.

And we say goodbye.

Now, you can call your friends

and speak in English on the telephone.

Why don't you give it a try?

Mermaid!

Weren't we going to meet in the park?

Surprise!

See you next time, everybody! Bye!

Bye!

¿Cómo que era broma? No, me has engañado, primo.

No sé si podré perdonarte.

Quizá si me compras un smartphone.

¿Hola? ¿Primo?

¿Te ha colgado?

No, se habrá quedado sin batería o sin cobertura.

Sí, seguramente.

Bueno, no sé. Nacho, quizá con tu teléfono

no puedes hacer fotos ni navegar por Internet,

pero lo que sí que puedes hacer es lo más importante hoy.

¡No me digas!

¿Encuentra basura para que me la pueda comer?

No, me refería a que puedes conectar con la gente a la que quieres.

¿Entonces no encuentra basura? ¡Jo!

Mira, tengo una idea para que hagas las paces con tu primo.

¡Oh, James! ¿Me vas a dar tu smartphone?

No, no, una idea mejor,

que le escribas un microcuento y se lo cuentes por teléfono.

¿Un microcuento?

Claro, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes?

¿Eso qué es y cómo se hace?

Mira, no te preocupes que Mamen en el reto de hoy te lo explica.

¡Hola a todos y a todas!

Mirad, tengo un móvil increíble, hace cosas maravillosas.

La verdad es que todos los móviles hoy en día lo hacen

porque puedes hacer un montón de cosas con ellos.

Puedes ver pelis, escribir correos, buscar cosas y comprarlas;

ver mapas, escuchar música. Se me ocurren tantas cosas,

es una pasada. Hasta puedes hablar con ellos.

Voy a ver.

Hola, ¿qué tal estás hoy? (MAULLA)

Huy, me ha respondido Valentina.

La verdad es que prefiere que juegue con ella

en vez de que me ponga a hablar con el móvil. No me extraña.

A mí me encanta jugar con ella. (MAULLA)

Claro que sí, ahora está más contenta.

La verdad que no le gusta que la dejen de lado

porque a nadie le gusta que lo dejen de lado.

¿Qué es eso de dejar de lado?

Es que te ignoren o que te marginen o que te aparten de un grupo.

Y eso es feísimo.

El problema es que hay tantas cosas que hacer todo el día

y todos los días, fijaos: hay que levantarse, vestirse,

desayunar, prepararse para ir al cole;

luego allí las tareas, los exámenes.

Luego llegas a casa, las extraescolares;

descansar un poco, a cenar y a dormir.

Agotada acabas el día. La verdad es que no me extraña.

Y ese tiempo se lo quitamos a cosas realmente importantes.

Eso es, lo más importante es transmitir

a las personas que queremos que nos preocupamos por ellas

y decirles, pues eso, que las queremos mucho.

Te pongo un ejemplo.

Tú te sientes bien cuando te dicen que te quieren, ¿no?

O cuando tienes una preocupación y lo puedes hablar con alguien.

¿A que sí?

¿A que eso te gusta? Pues claro,

nos gusta porque somos parte de una familia y de una sociedad

y necesitamos sentir que estamos cerca de los demás.

¿Sabéis qué? Sé una manera de transmitir

nuestro cariño y nuestras emociones de una manera mágica

a través del teléfono a las personas a las que queremos:

los microcuentos.

Esto me huele a reto, ¿os animáis? Microcuentos por teléfono.

Ya sabéis lo que es un cuento, pero estos tienen que ser micro,

minúsculos, ultramegacortos.

Vamos a ver un ejemplo.

¿Qué? ¿Os ha gustado?

(Maullido)

Veo que a Valentina sí que le ha gustado,

será porque habla de un ratón.

Este microcuento se lo voy a enviar a mi sobrina,

que seguro que le encanta y le alegro el día.

Okay, ya está enviado.

¿Qué, os animáis vosotros a hacerlo?

A ver, necesitáis lápiz y papel.

Los microcuentos tratan de las emociones,

porque todos tenemos emociones, no os penséis que sois los únicos.

Así que vamos a decidirnos por una: alegría, tristeza, sorpresa.

Y sobre ella vamos a escribir nuestro mensaje.

Después podemos poner un animal de protagonista:

un elefante. O se me ocurre un mapache.

Otro microcuento podría empezar así.

¿Qué os parece? No va mal, ¿eh?

Ahora tenemos que llegar al final del microcuento.

Aquí, como lo que interesa es que la persona que lo reciba

se sienta feliz, podemos introducir un sentimiento bonito y sincero.

Recordad, vamos a añadirle un truco inesperado,

una sorpresa para que el microcuento tenga más impacto.

A ver el mapache.

Creo que me ha quedado muy bonito este microcuento. ¿Qué os parece?

(MAÚLLA) Este también le gustó a Valentina.

¡Bien por los microcuentos!

Vamos a repasar cómo hacer un microcuento

para poder enviarlo por teléfono a las personas que queremos.

Primero con lápiz y papel escribimos sobre un sentimiento.

Y ponemos de protagonista a un animal, un juguete, un objeto.

Después tendremos que añadir un truco,

un giro inesperado para sorprender al destinatario

con la emoción que le queremos transmitir.

Luego, todo esto hay que grabarlo y enviarlo con un mensaje de voz.

Esto sí que es un superpoder, no del teléfono,

el poder que tenemos de hace felices a los demás.

¡Nos vemos pronto!

Entonces el mapache se comió una sandía con su primo.

Sí. ¿Te ha gustado?

Lo siento, primo. Yo también te quiero.

Luego hablamos.

Qué bien, ¿ya habéis hecho las paces?

Sí. Ahora solo tengo que llamar a mi hermano,

a mi otro primo, a mi prima,

mi madre, mi abuela, mi tío,

el tío de mi abuela y la abuela de mi tío.

Pero ¿con cuánta gente te has peleado?

Es que ninguno quería comprarme un smartphone.

¿Te lo puedes creer?

Ya, qué raro.

Ay, pero, bueno, no pasa nada.

Me he dado cuenta de que no necesito un smartphone.

Exacto, lo más importante es estar conectado

con la gente a la que quieres.

Lo que necesito es un mapachephone.

¿Cómo?

Sí, voy a inventar un nuevo teléfono solo para mapaches.

Avisará cuando venga el camión de la basura;

tendrá un láser para cortar sandías

y enviará mensajes a la cola.

(Teléfono)

¿Sí?

Sí.

¡No me digas!

Ajá, enseguida vamos para allá.

¿Quién es? ¿Qué pasa?

¿Qué va a pasar, James?

¡Que empieza Está "Mapachando"!

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a Está "Mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias:

el creador del mapachephone, Nacho Mapacho,

presenta este programa.

Malas noticias:

también sale James Van der Lust. Hola, James, ¿qué tal?

Hola, Nacho, muy bien.

Justo... -¡Eh! Ya me lo cuentas por teléfono.

Buenas noticias: siguiendo mi ejemplo,

mapaches de todo el mundo intentan conseguir un teléfono.

Unos jóvenes humanos decidieron dejar

su teléfono en el suelo para grabar a este inteligente mapachín.

Por supuesto, el mapache cogió el teléfono

y se lo llevó corriendo.

Tras usarlo para ver este programa en Internet,

les devolvió el teléfono.

¡Qué broma más mapachula!

¿Te imaginas poder cargar tu teléfono

sin tener que enchufarlo en ningún sitio?

Ahora se puede.

Rock, un estudiante de la Universidad de Nairobi, Kenia,

ha diseñado ropa capaz de cargar tu teléfono

usando energía solar.

Además, esta ropa puede emitir luz.

Y dice estar trabajando nuevos modelos

para calentar y enfriar el ropaje.

Claners, tenemos que colgar.

Recordad: los teléfonos son la herramienta perfecta

para comunicarnos con las personas que más queremos.

Hasta pronto, adiós.

O como dicen en maltés: "addiju".

(Música)