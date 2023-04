Aprendemos en Clan - La digestión

Hola, clanners, ¿cómo estáis?

Hoy vamos a resolver la gran pregunta.

¿Qué ocurre con la comida cuando nos la metemos en la boca?

Espera, James, que eso te lo contesto yo

en un pispás.

Cuando nos metemos la comida en la boca,

nos la tragamos y todo para adentro.

-Para el buche. -Bueno, eso es obvio, Nacho.

Y si me das una sandía, lo demuestro en vivo y en directo.

Nacho, que nos tragamos la comida, eso ya lo sé.

De lo que vamos a hablar hoy es de lo que ocurre

-después de la digestión. -Digestión suena a diversión.

¡Cómo mola! ¿Cómo va eso?

Mira, todo empieza cuando nos metemos

los alimentos en la boca.

Luego, los masticamos haciendo una pasta

que se llama bolo alimenticio.

¿Pasta? ¿Alimentos?

Qué hambre me está entrando.

Y espera, porque eso es solo el principio del proceso.

La cosa continúa a través del esófago,

el estómago, los intestinos.

Menudo viaje, parece un parque de atracciones.

-Más o menos. -Pues a mí me gusta mucho.

Parece tope de divertido.

¿Por qué no seguimos la digestión en vivo y en directo

para que la vean todos los clanners?

¡Guau! Qué buena idea has tenido, Nacho.

Es que soy un genio, me amo.

No me beso porque no me llego.

Bueno, mientras nos preparamos para la digestión,

vamos a ver dónde comienza todo.

Todo comienza por el hambre.

Bueno, y por la comida.

Además, vamos a aprenderlo en inglés.

¿Eh? A mí me gusta la comida en todos los idiomas.

(HABLA EN INGLÉS) -Yo siempre tengo "hungry".

Ni que no me conocieras, James.

(HABLA EN INGLÉS)

Hola de nuevo, clanners, estamos retrasmitiendo

en directo ante la boca de un niño.

Eso es, James, esas cosas de color blanco

han cortado la zanahoria en trozos.

Esas cosas de color blanco son los dientes.

Ya lo sé, James.

Esa cosa rosa de ahí se ha encargado de amasarlo

y de humedecerlo con saliva.

Esa cosa de color rosado es la lengua.

Deja de interrumpir, qué pesadito que te pones.

Bueno, clanners, ahora seguro

que todos os estáis haciendo la misma pregunta.

¿Qué ha ocurrido con lo que estaba masticando?

La zanahoria ha desaparecido por ese agujero del fondo.

No, Nacho, es que la zanahoria ya no es zanahoria.

Ahora es el bolo alimenticio.

No hay nada más que te guste hacer que corregirme, ¿verdad?

No, Nacho, lo que más me gusta es que aprendas.

Por eso mismo, ahora vamos a dar paso a Orilo y Arlequina,

que nos van a enseñar más cosas sobre la digestión.

Para que sigas aprendiendo.

-Arlequina. -¿Sí, Orilo?

Tengo una duda existencial.

Pues nada, cuéntame tu duda existencial mientras comes

ese pedazo de bocadillo de tortilla.

Eso es, Arlequina, con esto está relacionada mi duda.

¿Por qué, aunque me coma un bocata de tortilla,

o una coliflor, o una galleta de chocolate,

todo acaba saliendo en forma de...?

De heces, ¿verdad?

(AMBOS) De caca.

-Sí. -Sí, efectivamente, de caca.

Todo termina saliendo en forma de caca

porque cuando comes algo, sufre una transformación

dentro de tu cuerpo, una transformación que se llama

"el proceso de la digestión".

¿Y la digestión empieza desde el primer mordisco?

Desde el primero, Orilo, mira... Jolín, vaya bocado.

¿Qué estás haciendo ahora mismo?

-Masticando. -Estás masticando.

Pues ahí comienza la digestión. Cuando masticas,

el alimento se mezcla con la saliva.

Y la saliva empieza a cortar en trozos más pequeñitos

ese alimento que estamos masticando.

Y ahí comienza la digestión.

Y menos mal que mastico, porque si no masticara,

no podría tragar.

No, es muy importante para no atragantarse.

Ahora ya el alimento está dentro de tu cuerpo, Orilo.

Y ahí continúa el proceso de la digestión.

-Vamos a verlo, mira. -A ver.

Tengo aquí un escáner especial

donde vamos a ver todos tus órganos internos.

-A ver. -Atento, atento.

¡Pero qué guay, Arlequina!

-Cómo mola esto. -Jolín, lo que tienes dentro.

Bueno, ahora mismo, cuando has tragado,

a través de tu esófago, el alimento ha llegado al estómago.

Un órgano que tiene unos músculos muy potentes

que empiezan así, a degradar el alimento de manera mecánica.

Pero ojo, que dentro del estómago, también están los jugos gástricos,

que degradan el alimento de una manera química.

O sea, que lo cortan en trozos mucho más pequeñitos.

Porque al final, necesitamos hacer del alimento trozos muy pequeñitos,

que puedan llegar a nuestras células y darles la energía

y los nutrientes que necesitan.

Pero Arlequina, en mi estómago, entonces, el bocata de tortilla

estará hecho una papilla.

Una auténtica papilla, tienes toda la razón, Orilo.

Y de tu estómago, pasa al intestino delgado.

Un tubo larguísimo.

Bueno, seis, siete metros de intestino delgado

pueden llegar a tener algunas personas.

-¿Siete metros de intestino delgado? -Siete metros.

Pero el bocata de tortilla se va a marear

-con tanto tubo. -Se marea un poco.

Pero oye, el intestino delgado es una auténtica fiesta.

Porque ahí, en su viaje por todo ese tubo,

es cuando se absorben los nutrientes.

Las células del intestino delgado

absorben todos esos nutrientes de los alimentos

que necesitan, y además, el páncreas y el hígado

también juegan un papel fundamental.

Están echando ahí en el intestino delgado jugos

para que todo se degrade mejor.

Bueno, qué fiestón.

(AMBOS) Qué fiestón.

Y después del intestino delgado, viene la parte más divertida

de todo el sistema digestivo.

El intestino grueso.

-¿A ver? -Mira, es mi parte favorita.

Porque en el intestino grueso,

encontramos la microbiota intestinal.

Un montón de bacterias que acaban de degradar

todos los alimentos para que podamos absorber

los últimos nutrientes, además, en este intestino grueso,

también se absorbe gran cantidad de agua.

Dándole al bocata de tortilla, ya muy digerido,

-pues esa textura de caca. -De caca.

¿Sabes qué, Orilo? Que hablando así, de la digestión,

me está entrando a mí un poco de hambre también.

-Ah, ¿sí? -¿Me acompañas?

Que me voy a hacer otro bocadillo de tortilla para mí.

¡Un bocata de tortilla para Arlequina!

Recordad: masticaremos el bocadillo de tortilla,

pasará por nuestro esófago hasta el estómago, del estómago,

irá al intestino delgado, donde se absorberán nutrientes,

también gracias al efecto del hígado y del páncreas.

Y de ahí, al intestino grueso, donde se acabará de absorber

el agua, y finalmente, saldrá por el váter.

Y le diremos adiós para siempre.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós.

Clanners, seguimos la retrasmisión del viaje de la zanahoria,

que nos ha traído a este túnel.

Exacto, estamos en el esófago.

¿Eh? ¿Sarcófago?

¿Dónde metían a las momias?

Pobre zanahoria, era tan joven para morir.

Sarcófago no, esófago.

Es el tubo que hay a continuación de la boca.

Uy, ¿como un tobogán de un parque acuático?

Sí, más o menos.

Y, además, las paredes del esófago se mueven

para empujar la comida

hacia la próxima parada, el estómago.

Pues, vamos ya al estómago.

-No, ahora no, vamos a ir más tarde. -¡Ahora!

-No, vamos a ir luego. -Vamos pronto.

Veo que tienes problemas con los adverbios de tiempos.

Vamos a pedirle a Juan Carlos que nos los explique.

Hola, chicos y chicas, ¿qué habéis hecho hoy?

¿Y qué vais a hacer después?

Oye, no penséis que soy un cotilla, que no.

Es que estoy practicando con palabras

como hoy, mañana, después, tarde,

pronto, nunca.

Son palabras que nos indican cuándo suceden las cosas.

¿Sabéis cómo se llaman? Son los adverbios.

Y en concreto, estos son adverbios de tiempo.

Sirven para organizar cuándo suceden las cosas.

¿Y sabes cuándo las podemos utilizar?

Cuando estamos escribiendo una historia,

o cuando queremos escribir un diario.

Imagina que quiero contar mi día.

¿Me ayudáis a encontrar las palabras que indican

cuándo sucede la acción?

¿Dónde está aquí la palabra que indica el momento de la acción?

Eso es, "más tarde". Adiós.

¿Te das cuenta que estas palabras acompañan al verbo

y señalan cuándo sucede la acción?

Hemos visto que acompañan al verbo.

Pero mientras que el verbo puede cambiar de forma,

porque puedes decir "vas" o "voy", los adverbios no cambian.

Siempre mantienen la misma forma.

Porque sería un poco raro decir "más tardes".

O "más tardas". ¿A que sí? ¿A que suena un poco raro?

Te propongo jugar un juego para localizar los adverbios.

Y de paso, observar cómo funciona

el aparato digestivo. ¿Te atreves a jugar?

¿Cuál es la palabra que indica cuándo sucede la acción?

¿Lo tienes? Piensa un poquito. Eso es.

"Antes". Venga, que vamos a cazar otro adverbio.

¿Sabes cuál es la palabra que indica cuándo sucede la acción?

Muy bien, "después".

Y llegamos al final del proceso digestivo.

Y es que...

Sí, eso es, "pronto" indica

cuándo voy a llevar a cabo el gran acontecimiento final.

Por último, te voy a contar algo que puedes hacer en casa

para poner en marcha tu imaginación.

¿Y si nos inventamos una historia utilizando

estos adverbios de tiempo?

Puede ser una historia fantástica.

Venga, yo empiezo, pero tú tienes que continuar.

Empezamos utilizando el adverbio "después".

Después de la tormenta, apareció un dragón.

(Rugido)

Ahora seguimos con "primero" y "luego".

Primero, escuché un ruido muy extraño.

Luego, me asomé para ver qué era.

Y ahora seguimos con "nunca" y "más tarde".

Nunca había visto un dragón volar.

Más tarde, aparecieron muchos más.

Bueno, pues ahí lo dejo para que tú la continúes.

Puedes utilizar adverbios como "mañana", "tarde", "temprano",

"luego", "después".

Venga, que seguro que te sale genial.

Recuerda, los adverbios de tiempo indican

el momento que hacemos algo.

Las palabras nos ayudan a describir la realidad

que vivimos y a explicar lo que hacemos.

Con ellas podemos crear universos fascinantes.

Hasta la próxima.

Efectivamente, clanners, a través del esófago,

hemos llegado al estómago.

Aquí hace calor, hay comida masticada

y líquido por todas partes.

-¿Qué es ese líquido, James? -Eso son jugos gástricos.

-Es un ácido. -¿Ácido? ¿Cómo el limón?

Parecido. Los jugos gástricos se encargan

de disolver la comida para que las paredes del estómago

puedan absorber los nutrientes de los alimentos.

-¡Qué guay! -Bueno, no tan guay.

-Piensa que es un ácido y quema. -¿Quema? Pues vámonos, James.

Sí, quema, y mientras tanto, os dejamos con Álex

y el reto de hoy.

Hoy, superatletas, mirad a quién he traído conmigo.

Se llama Osy y me lo he encontrado en una tienda de juguetes.

¿A que es mono?

Para quedármelo, el dueño de la tienda

me ha hecho prometer que voy a cuidarlo

como si fuera un niño.

Y además, me ha dejado aquí una carta con instrucciones.

¿Qué dirán?

Bueno, normal que me hayan dejado instrucciones.

Porque es que Osy es un peluche muy, muy especial.

Vamos a ver qué dice.

Anda, si tengo también unas tarjetas de recordatorio.

Esto huele... ¡Huele a reto!

Estas son las tarjetas.

Tú puedes hacerlas en casa con cartulinas.

Vamos a ver qué dicen.

"Osy quiere el desayuno". Bueno, esta es fácil.

Pero cuidado, tiene que ser comida saludable y nutritiva,

que nuestro aparato digestivo tolere bien

y nos sirva para crecer sanos.

¿Qué le podemos dar?

Muy bien, vamos a elegir

la opción saludable.

Zumo, fruta y tostadas, que creo que lo tengo por aquí.

Mira qué pinta, cuidado, Osy, por favor,

tienen este zumo, fruta y tostadas.

Vamos con la siguiente tarjeta de instrucciones.

"Osy quiere jugar".

Exacto, el ejercicio físico es

fundamental para nuestra salud.

Y hay que hacerlo todos los días.

Así que vamos a aprovechar para echar unas carreras.

¿Estáis preparados?

Vamos a por ello.

No dejéis que se os escape Osy.

"Osy tiene sed".

Normal, después de hacer ejercicio, hay que hidratarse.

Le voy a poner un plato con agua.

¿No? Es verdad.

Que es un peluche y no se puede mojar.

Bueno, pues entonces, mejor le doy un biberón.

Ahí, dale, Osy. ¡Cómo bebe este oso!

Pues, "Osy quiere volver a comer".

¿Cómo dices, Osy? No, perrito no.

Te voy a dar algo más sano y saludable.

Verduritas y frutita.

"Osy quiere mimos". Normal.

Todos necesitamos amor para crecer felices.

Tú tranquilo, Osy, porque yo te quiero muchísimo.

Y "Osy tiene hambre". Bueno, natural.

No le hemos dado de cenar. Pero Osy, algo ligerito,

que ya es muy tarde.

Huevito, que tiene muy buenas proteínas, y leche.

Y, Osy, ya es hora de dormir.

Porque, para crecer fuertes y sanos, el descanso es fundamental.

Mira cómo ha crecido Osy.

Es porque lo hemos alimentado bien.

Ha hecho ejercicio, le hemos dado mucho amor

y ha descansado correctamente.

Hasta la próxima.

Clanners, ya hemos llegado al intestino delgado.

Esto es un tubo muy estrecho.

Necesito salir de aquí, me estoy agobiando.

No te preocupes, que si seguimos avanzando

por el intestino delgado,

llega un momento que se hace más amplio

y ahí hemos llegado al intestino grueso.

Pues venga, James, vamos.

Pues ya hemos llegado al intestino grueso.

¿Para qué sirve tanto intestino?

¿Para marear a la comida?

No, aquí el proceso de digestión continúa,

ya que el cuerpo sigue absorbiendo agua

-y nutrientes de los alimentos. -¿Y dónde termina?

-Pues... -¿Eh?

Eso ha sonado a una tarima de váter.

James, confiesa.

Dime dónde termina el intestino grueso.

Mira, vamos a decirle a Orilo y Arlequina

que nos lo cuenten.

Arlequina, te voy a presentar

una de las máquinas más perfectas que existen.

¿Máquina perfecta, Orilo? ¡Ay, estoy deseando conocerla!

¡Es mi cuerpo!

Vamos a ver, Orilo, vale que con tu cuerpo

puedes moverte, puedes pensar.

Pero de ahí a ser una de las máquinas más perfectas...

¿Pero no te das cuenta, Arlequina, que además,

también puedo excretar?

Orilo, tú y todo el mundo puede excretar.

-Bueno, sí. -Todos producimos

sustancias de deshecho por nuestro cuerpo,

que necesitamos eliminar, echar fuera.

Efectivamente.

Y lo hacemos utilizando el sistema excretor.

¡Ay, sí! Y qué mejor manera para entender

el sistema excretor que dibujando sus partes.

Y las dibujaremos donde están.

-¡No, no, no, Arlequina! -Mira.

Me vas a poner la bata perdida.

Encima de mí no dibujas el sistema excretor.

Que no lo voy a dibujar encima de tu bata.

Voy a utilizar algo mucho más original.

¡Guau, Arlequina! ¿Pero qué es esto?

Pues una bolsa de plástico para poder dibujar bien

el sistema excretor.

Mira, el sistema excretor se compone

por el sistema urinario.

El sistema urinario. Los riñones, que están más o menos

a esta altura.

Te voy a dibujar un riñón por aquí.

Y el otro por aquí.

-Qué bien ha quedado. -Tenemos dos riñones que actúan

como filtro, la sangre llega a los riñones.

Y los riñones captan todas las sustancias de deshecho.

Y con un poquito de agua, la envían a través de los uréteres

aquí, a la vejiga.

La vejiga es como una bolsa.

Una bolsa que almacena la orina.

Y cuando ya no puede almacenar más porque se ha llenado,

el pis, la orina, sale a través de la uretra.

-¿Qué te parece? -Perfecto, te ha quedado estupendo.

Pero es que el sistema excretor también se compone

de las glándulas sudoríparas.

-¡Ay, sí! -Las glándulas sudoríparas

están repartidas por todo nuestro cuerpo.

Se encuentran en la piel y expulsan al exterior el sudor.

Está compuesto principalmente de agua.

Y el sudor tiene dos funciones.

La primera es regular nuestra temperatura.

Cuando el agua sobre nuestra piel se evapora,

absorbe el calor que ha generado nuestro cuerpo

y lo enfría, que es una forma excelente

de hacer que estemos más fresquitos.

Pero como el cuerpo es una máquina increíble,

aprovecha esta expulsión del agua

para eliminar sustancias de deshecho que ya no quiere, y así, oye,

dos pájaros de un tiro.

Regula la temperatura y expulsa sustancias de deshecho.

Sí, yo creo que esta bolsa te está dando a ti bien de calor.

Porque me parece que estás sudando un poquito.

-Empieza a cantarme el alerón. -Así que, recuerda,

el sistema excretor se compone

del aparato urinario, que filtra la sangre,

y de las glándulas sudoríparas, que también excretan,

junto con un poquito de agua, sustancias de deshecho.

Increíble este sistema excretor, ¿verdad, Orilo?

Te dije que era una máquina extraordinaria.

-Sí, sí que lo es. -Nos vemos

-en nuestra próxima aventura. -Adiós.

Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido la aventura de la digestión?

Por mucho que me guste la basurita, nadar entre cacas no es mi sueño.

Bueno, podría haber sido peor.

Si hubiera tenido mala digestión, seguiríamos encerrados ahí dentro.

Es verdad, menos mal que hemos escapado

-de los ácidos. -Ha sido una buena digestión.

Ha masticado muy bien y ha tragado adecuadamente.

Era un chico muy educado.

Casi ni ha eructado.

Y todo gracias a una dieta a base de verduras.

No como las mías, que son pesadísimas.

Porque como basura.

¿Qué haces cuando tienes mala digestión?

Uy, pues como más basura, y de postre, sandía.

Ay, Nacho, pero qué bruto eres.

Lo que tienes que hacer cuando tengas mala digestión

es beber agua.

Bueno, James, déjate de rollos,

que es la hora del informativo. ¡Está mapachando!

Bienvenidos a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

pache lo que pache.

Buenas noticias, el superhéroe de la digestión

Nacho Mapacho presenta este informativo.

Malas noticias, también sale un ser humano

que es como un dolor de barriga. Hola, James.

Nacho, cómo te pasas conmigo.

¿Qué noticias traes hoy?

Pues, hoy vamos a hablar de un animal muy espectacular.

El ornitorrinco.

Este animal tiene un montón de cosas

que lo hacen especial; los machos de la especie

tienen garras venenosas, es un mamífero,

pero sus hembras ponen huevos.

Y, por si fuera poco, su garganta conecta

directamente con su intestino

sin que haya nada en medio que haga el proceso de digestión.

Clanners, ahora vamos a hablar de coprolitos.

-¿Coprotitos? -No, coprolitos.

Heces fosilizadas.

¿Queréis saber cuál es la más grande del mundo?

El récord lo tiene un coprolito

de, nada más y nada menos, que 67,5 centímetros de largo

y 15,7 centímetros de ancho.

Fue descubierto en un rancho privado en Dakota del Sur.

Y al parecer, perteneció a un "Tiranosaurio rex".

Su propietario, al que podéis ver en las imágenes,

es el mayor coleccionista de coprolitos del mundo.

Tiene más de 7.000 ejemplares.

¿Qué, Nacho? ¿Impresionado por el tamaño del coprolito?

Te diría que sí.

Pero la entrevista que tengo preparada hoy

es con una caca mucho más impresionante

-que la tuya. -¿Qué? ¿En serio?

-Estoy deseando verla. -Sí, atento, vamos

con la entrevista "mapachionante".

Hola, clanners, hoy entrevistamos a la caca más famosa del mundo,

la caca de Mapachapp.

Gracias por lo de famosa, pero hay más cacas

que también merecen ese reconocimiento.

Como la caca de vaca, que es muy amiga mía.

Cierto, hay muchas cacas respetables.

Pero ninguna tiene tu carisma.

-Das muy buen rollo. -Eso es verdad.

No soy una caca cualquiera.

Vengo de buena familia.

Mi padre era un coprolito muy respetado

entre la comunidad científica.

Entiendo. Y dime, ¿te gusta trabajar de emoticono?

No mucho, estoy harta de que me usen para decir que algo es lo peor.

-O sea, una caca. -Oh, vaya.

¿Y cómo preferirías que te usaran?

Pues, para desear suerte o después de un te quiero.

Que sea una caca no significa que no tenga sentimientos.

Vaya, por tu sonrisa pensaba que eras una caquita feliz.

Es que me tratan fatal y no es justo.

Ni siquiera huelo mal. Yo soy una caca muy limpita.

Uso perfume de rosas y me ducho a diario.

¿Te gustaría haber nacido otra cosa?

¿Hubieras preferido ser otro emoticono?

Preferiría ser la flamenca porque me gusta mucho bailar.

Ya verás, cualquier día dejo Mapachapp

y me voy a Tiki Toko a hacer coreografías.

Uy, ¿tanto te gusta bailar?

Sí, porque soy muy artista, incluso tengo nombre artístico.

Pati Popó. ¿Te gusta?

¡Me encanta! Cambiando de tema,

¿eres una caca de animal o de humano?

Uy, eso no se le pregunta a una señorita caca.

-Es algo muy privado. -Vale, pero no te enfades.

Yo no me enfado nunca, me gusta dar ejemplo

con mi forma de ser positiva.

Con esta sonrisa, estoy mandando un mensaje al mundo.

Si una caca sonría, todo el mundo puede sonreír.

Bueno, James, te devuelvo la conexión.

Clanners, nos tenemos que ir. Y recordad,

tomad fibra, bebe agua y haced ejercicio.

Así, vuestras digestiones irán como la seda.

Hasta mañana.