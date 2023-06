Aprendemos en Clan - ¿Buscas poemas?

Hola, clanners, bienvenidos a "Aprendemos en clan".

-Soy James van der Lust y hoy... -¡Ajá!

-Te pillé. -Nacho Mapacho.

Menuda sorpresa. ¿Que me has pillado haciendo qué?

Haciendo lo que sea que estás haciendo.

-¿Qué estás haciendo, James? -Pues, del programa de esta mañana,

iba a contarte el tema, que de alegría y ganas,

-a mi por dentro me llena. -¿Qué?

¿Por qué hablas tan raro?

-¿Cuál es el tema? -Los poemas.

¿Eh? Ah, los problemas.

Tranquilo, James, todos tenemos problemas.

Yo, una vez buscando entre la basura,

se me quedó la cabeza atascada, y claro.

Los problemas no, los poemas.

Ya sabes, con su rima, sus estrofas y todo en verso.

El caso es que por más que estiraba...

No conseguía sacar la cabeza.

-Y claro, era un problema por mi... -Nacho.

No sabes lo que son los poemas, ¿verdad?

Claro que sí, James, claro que lo sé.

Si me gustan de toda la vida.

-¿Quieres que te diga uno? -¿Te sabes un poema?

No, pero me lo puedo inventar.

-Bueno, va. -Escucha.

Oh, basura, qué rica estás. Sobre todo con sandía.

Fin. Firmado, Nacho Mapacho.

¿Eh? ¿Por qué no aplaudes?

Creo que si aprendieras un poco más de poesía,

te saldría mucho mejor.

Mira, Juan Carlos nos enseña algunos trucos.

Hola, chicos y chicas. Hoy estoy feliz como una perdiz.

Pero a gusto como un arbusto. Y me encuentro radiante

como un diamante. ¿Pero qué me pasa en la boca?

¿Por qué hablo así?

Yo ya sé lo que es, y es que hace un rato,

he estado leyendo poesía y ahora no puedo dejar de rimar.

Y es que, si te has dado cuenta, las palabras "radiante"

y "diamante" suenan igual cuando terminan.

Eso se llama rima.

Se hace al final de los versos y busca provocar un efecto sonoro.

Aunque a veces en los poemas no hace falta rima

para tener esa musicalidad.

Y ahora, la gran pregunta, ¿qué es un poema?

Un poema es un texto que expresa emociones y sentimientos.

Los poemas están escritos en versos,

que son las líneas que componen el poema.

Gustavo Adolfo Bécquer escribió hace un montón de años,

en 1860, un poema en el que se preguntaba

qué era la poesía. Mira, escucha.

Toma ya, qué pedazo de poema ha hecho Bécquer.

Poesía eres tú.

Parece ser que se lo dedicó a una persona

que estaba mirando a los ojos y que quería un montón

y le tenía una grata admiración.

Lo podía haber hecho de otra manera, como por ejemplo...

"Nos miramos a los ojos y me gusta tanto hacerlo

que pienso que eres como un poema".

Menuda diferencia, ¿verdad? Lo podría haber hecho así.

Pero Bécquer decidió hacer un poema con versos cortos.

Utilizó juegos de palabras como pupila.

Y usaba palabras como azul o poesía.

Además, utilizó muchas interrogaciones

que le marcaban un ritmo especial.

Esto es lo que hace diferente a un poema.

Ritmo, sonoridad, vocabulario, rima.

A veces, los poemas se agrupan en estrofas,

que son un conjunto de versos que forman parte

del mismo poema.

Vamos a ver un par de estrofas de una escritora gallega

llamada Rosalía de Castro.

Y que vivió en la misma época de Bécquer.

Y te leo la segunda estrofa.

Si te has dado cuenta, en la primera estrofa,

habla de una paloma, en la segunda de un perro.

Los dos son animales, por eso, estas estrofas

están en el mismo poema.

Y fíjate una cosa también.

Hay rima en la palabra "mía" y "cría".

Y en la palabra "pajar" y "gustar".

La poesía puede estar escrita en verso o en prosa.

Lo importante es que se utilicen palabras bonitas

y tengan musicalidad.

Y sin haberlo preparado, me despido con un pareado.

Me las piro, vampiro.

Hasta pronto.

Qué "mapachachi" las poesías.

¿Te gusta? Pues hay una cantidad incontable de poemas.

La poesía existe desde hace un montón de años.

Ah, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Más de ocho?

-Muchos más. -¿Eh? ¿Nueve?

-Más. -Diez.

-Más. -No pueden ser más de diez.

-Desde hace miles de años. -¿Qué?

Sí, ¿cómo te has quedado?

Guau, no puedo creer lo que entra por mis orejas.

Completamente sorprendido me dejas.

Oye, vas mejorando.

Claro que mejoro, mis rimas valen oro.

No como las poesías viejas, que saben a lentejas.

James te aconseja que para alcanzar la poética gloria,

escuches sobre su historia y entiendas sus moralejas.

No me he enterado de nada.

Que vamos a aprender cosas sobre la historia de la poesía.

Con Mamen.

Hola, niños y niñas. Escuchadme.

(CARRASPEA)

A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron,

que por golosas murieron presas de patas en él.

¿Os ha gustado? Es un poema de Samaniego.

Samaniego vivió hace más de 200 años

y fue un poeta famoso por sus fábulas con moraleja.

A ver, ¿esta qué querrá decir? Os voy a dar opciones.

Eso es que hay que ser prudente.

Aunque algo nos guste muchísimo, hay que ir poco a poco.

La poesía existe desde siempre.

Desde que el hombre empezó a hablar y contarse historias.

Nos dimos cuenta de que con rima molaban mucho más.

Eran, además, más fáciles de recordar.

En la antigua civilización china,

se contaban poesías que se llamaba odas.

Eran poemas muy largos que hablaban de personajes famosos

o de hechos históricos importantes.

En Japón, los guerreros samuráis competían entre ellos

en concursos de unos poemas muy cortitos

que han llegado hasta hoy en día, y se llamaban "haikus".

Los poemas "haiku" hablan de la naturaleza, vegetación,

plantas y animales.

Montañas en flor, sal en los animales.

Es primavera.

¿Habéis visto qué cortito? ¿Y de qué trata este poema?

En resumen, es un pequeño caramelo de poesía.

En el periodo del siglo de oro español,

que fue en los siglos XVI y XVII,

convivieron muchos grandes autores y poetas.

Y se escribieron muchos poemas, y algunos de ellos muy burlones

y cómicos; por ejemplo, Francisco de Quevedo

se apostó una cena con los amigos a que era capaz

de llamar coja a la mismísima reina Isabel,

la mujer de Felipe IV.

¿Qué hizo? Mirad.

Cogió dos ramos de flores.

Los puso entre la reina. Unos eran claveles

y los otros rosas, y le dijo...

Se lo llamó dos veces, qué descarado.

Desde luego, era un gamberro.

En otra ocasión, Quevedo se quiso meter

con un poeta con el que se llevaba fatal.

Con Luis de Góngora,

que, además, tenía la nariz un poquito grande.

Fijaos qué versos le dedicó.

Érase un hombre a una nariz pegado.

Érase una nariz superlativa.

Érase una nariz sayón y escriba.

Érase un pez espada muy barbado.

Fijaos, dijo que era una nariz con un hombre,

no un hombre con una nariz, de lo grande que era.

También ha habido muchos poetas que escribían sobre el amor.

O el desamor.

Gustavo Adolfo Bécquer fue de los más importantes.

Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.

Y ya, en los últimos siglos,

en España ha habido muchísimos poetas y creadores

de poesía; muchos hombres y mujeres.

García Lorca, o más recientemente, Gloria Fuertes,

que escribió un montón de poesía dedicada a los niños.

Os voy a leer una poesía de Gloria Fuertes

que está dedicada a los niños, a ver si os gusta.

"Para dibujar a un niño, hay que hacerlo con cariño.

Pintarle mucho flequillo.

Que esté comiendo un barquillo.

Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo.

Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso.

Continuemos el dibujo, redonda cara de queso".

Bueno, esto sigue y sigue, pero os animo

a que busquéis la poesía vosotros y la continuéis leyendo en casa.

La poesía se llama "Cómo se dibuja un niño",

y es de Gloria Fuertes, acordaos.

Bueno, me quedo aquí leyendo un poquito más.

Nos vemos pronto.

¿Has visto, Nacho? No solo la poesía es superantigua,

-también es mundial. -Sí, es mundial y genial.

Fantástica y vital.

Está bien que te guste la poesía.

Pero no hace falta que rimes todo lo que digas.

Me encantan los poemas, pero tengo un problema.

No puedo parar de rimar. James, me tienes que ayudar.

Pues mira, para ayudarte, vamos a cambiar de tema.

¿Tú sabes qué es también muy antiguo y mundial?

Te diría que en mi cultura lo más global es comer basura.

Yo me refería a la danza,

que es como la poesía que se hace con el cuerpo.

Preciosa semejanza, quiero destacar.

Me encanta la danza y me encanta bailar.

Y en cada país, hay un tipo de danza distinto.

No lo sabía, aprendamos sobre las danzas

mientras me traes unas rodajas de sandía.

Menos darle a la panza y más a la danza.

Pero James, por favor. Oye.

He parado de rimar, qué bien.

Pues mira, para celebrarlo, vamos a pedirle a Álex

que nos enseñe diferentes danzas del mundo.

Atento.

# De mi tierra bella, parampán.

# De mi tierra santa, parampán.

¿Has visto qué ritmo llevo hoy?

Canto, bailo, hago de todo y con mucho ritmo.

Vamos. (CANTURREA)

Me encanta bailar, y con el ritmo que tengo,

me muevo que no veas.

¿Quieres moverte conmigo? Te propongo un juego.

Yo hago un baile y tú tienes que decirme

de qué país es típico.

¿Sabes qué baile es este?

¿Samba, reguetón o flamenco?

Un poquito de samba, claro que sí.

La samba es un baile con mucho ritmo típico de Brasil.

Puede ir desde muy lento hasta muy rápido.

Es muy sencillo. Lo primero que tienes que saber

es contar hasta tres.

Eso lo sabes, ¿no? Un, dos, tres, un dos, tres.

Perfecto. Ahora hay que integrarlo con los pies.

Y vamos a ir moviéndolos de manera alterna.

Un, dos, tres, un, dos, tres.

Un, dos, tres, un, dos, tres.

Ya solo queda dar ritmo al cuerpo, mover los brazos y menear la cadera.

Ya podemos irnos al Carnaval de Brasil.

Música, por favor.

Cambiamos de país y vamos con un baile más tranquilo,

pero que también hay un ritmo de un, dos, tres.

¿Sabes que baile es? Eso es, es un vals.

Un baile originario de Austria muy elegante y con un ritmo lento.

Hace unos 250 años, más o menos,

era costumbre bailarlo en las fiestas.

¿Bailas conmigo?

Ahora os voy a hablar del "twist".

Un baile basado en el "rock and roll"

que se hizo muy popular hace 50 o 60 años.

Seguro que todos vuestros abuelos lo han bailado muchísimas veces.

Como vais a ver,

el "twist" parte de unos pasos básicos muy sencillos.

Y a partir de ahí, permite la improvisación siguiendo el ritmo.

Lo puedes bailar solo o acompañado.

El paso fundamental del "twist" consiste

en mover caderas y rodillas

cambiando el peso de derecha a izquierda.

Vamos allá.

Ya no cuento pasos porque no es solo un estilo de baile.

Son muchos tipos de danza.

¿Sabes de dónde son?

¿Estados Unidos, África o el norte de España?

Eso es, son danzas africanas de hace miles de años.

Utilizaban instrumentos de percusión para seguir el ritmo.

Se utilizaban para cosas tan grandiosas

como invocar a la lluvia.

Seguro que donde vives hay danzas típicas.

¿Sabes bailarlas? Practica el atletismo al cuerpo.

Yo me voy a quedar practicando mis danzas africanas.

Nos vemos pronto.

-¡Tachán! -¡Guau! ¿De qué vas vestido?

¿Eh? De poeta, ¿que no lo ves?

Ah, ¿quieres ser poeta de mayor?

Incorrecto, quiero ser el mejor poeta del mundo.

Ah, ya veo, quieres ser el próxima Shakespeare.

¿Eh? ¿El próximo qué?

¿Qué significa "Chesquir"?

William Shakespeare.

Uno de los escritores más famosos del mundo.

Autor de obras como "Romeo y Julieta" o "Hamlet".

Pues, después de mí,

nadie se acordará del tal Shak... El colega ese.

Si quieres batir a Shakespeare,

vas a tener que aprender un montón de inglés.

¿Sabes hacer rimas en inglés?

Por supuesto que "yes".

"Yes" es "sí" en inglés, ¿no?

"Yes" es "sí" en inglés. Pero mira, atento,

porque Catherine nos va a enseñar una poesía en inglés.

A ver qué tal se te da.

(HABLA EN INGLES)

"Hasta la sepultura yo te amo.

¿Basura? Fin".

¿Qué te ha parecido, James? Espera, no me lo digas.

Una obra de arte.

Bueno, la verdad es que no me ha emocionado mucho.

Pero vamos a ver el siguiente.

Eso, eso, mira el siguiente, que seguro que lloras de la emoción.

Pero si la hoja está en blanco.

Seguro que se te ha colado una página, ¿no?

Sí, pasa la página.

La siguiente también y la otra también, está todo el blanco.

Vale, me has pillado.

Es que he tenido un bloqueo artístico.

No sé sobre qué escribir mis poemas.

La basura no da para tanto.

Claro. Bueno, no pasa nada.

Pero te voy a decir una cosa, James.

Igual no soy el mejor poeta.

Y el que más poemas escribe.

Pero tengo algo que ningún poeta de la historia tiene.

Ah, ¿sí? ¿El qué?

-Cola de mapache. -Eso es verdad.

No te preocupes, porque en el reto de hoy,

Orilo y Arlequina nos van a enseñar a escribir

nuestras propias poesías.

# ¿Qué pasa, Arlequina? # No te quedes en la esquina.

# Vente aquí a rapear, # no seas convencional.

-¿Qué haces, Orilo? -Ensayando el arte del rapeo.

¿Rapeo?

¿Quieres, Arlequina, hacer una batalla de gallos conmigo?

¿Te refieres a un duelo poético? Pues me parece

que ya tenemos reto.

Arlequina, para rapear, lo que podemos hacer

es pensar en dos ideas, en dos conceptos.

-Vale. -Que nos parezcan interesantes

e intentar meterlos en una frase que rime.

Vale, perfecto.

Pues, los dos conceptos pueden ser, por ejemplo,

emociones y animales.

-¿Qué te parece? -Genial.

-Me parece muy bien. -Para pensar en emociones,

podemos plantearnos qué nos pone felices,

qué nos produce tristeza, qué nos da miedo.

Por ejemplo, a mí me pone muy feliz ver delfines.

Los delfines son superguais, son muy simpáticos.

Así que a ver qué te parece esta rima.

# Si te mueves un sinfín, # te reirás como un delfín.

¡Oh, yeah!

-Vamos, buenísima, Arlequina. -¡Vamos!

-Voy yo. -A ver.

A ver, ahora voy a pensar en gente

que esté como enfadada, que a mí me recuerda

-a los gallos. -Ah, sí.

Están siempre cacareando y tienen esas crestas.

Así que...

# Si estás enfadado, # cacareas como un gallo.

# Si te mueves un sinfín, # te reirás como un delfín.

¡Vamos!

Orilo, cuidado. Bueno, me toca a mí.

Vamos, que estamos a tope.

A ver qué te parece esta rima.

# Tras la rendija # de una triste lagartija.

# Si estás enfadado, # cacareas como un gallo.

# Si te mueves un sinfín, # te reirás como un delfín.

-¡Guau! Venga, que voy yo. -Te toca.

# Si haces un... Si le das...

-Vamos. -Si coges...

Ay, Arlequina, que me he quedado en blanco.

Te has quedado en blanco, Orilo.

-No sé por dónde tirar. -No pasa nada.

Tranquilo, tengo la solución para cuando nos quedamos en blanco.

Podemos tirar del azar.

Vamos a jugar con una ruleta, Orilo.

Una ruleta donde pongamos palabras

que se relacionan con nuestras emociones.

Ahí la tienes. Mira, enfado, felicidad.

Miedo, tristeza.

Ahora, tendrás que girar la ruleta.

Y con la palabra que salga, tendrás que intentar hacer una rima.

-¿Te atreves? -Vamos allá.

-Venga, lo voy a probar. -¡Vamos!

Y le doy y sale...

-Felicidad. -¡Vamos!

-Venga, que lo pruebo. -Venga, Orilo.

# Si quieres estar feliz, # baila como una perdiz.

(AMBOS) ¡Toma!

-Genial, venga, venga. -Le doy, le doy.

-Dale otra vez. -Para ti, Arlequina.

A ver qué sale. (CANTURREA)

-¡Miedo! ¡Uy, uy! -¡Miedo!

Vamos, vamos, vamos.

# Si le temes al león, # coge el tren en la estación.

Pero qué buena. Venga, venga.

Otra, Arlequina, que estoy disparado.

(AMBOS) ¡Venga, venga!

-¡Venga, venga! -A ver qué sale.

Enfado. Creo que lo tengo.

# Cuando estás enfadado, # pareces un pollo asado.

¡Vamos!

Genial, Orilo.

bueno, y podemos jugar con esta ruleta

más allá de las emociones.

Imagina cuáles son, no sé, tus palabras favoritas.

Los colores. El rojo, el azul, el violeta, el naranja.

Los puedo poner en la ruleta, darle y hacer rimas con ellos.

Claro que sí, cuantas más palabras sepas,

más fácil te saldrán las rimas.

Así que practica un montón.

Nosotros nos quedamos aquí

continuando con nuestra batalla de gallos.

Nos vemos en la siguiente aventura. Chao.

Ya está, ya lo tengo.

Anda, ¿ya has terminado tu poemario?

O mejor dicho, tu obra de arte.

¿Eh? No, tengo más papel para seguir escribiendo.

-¿Me ayudas? -Claro, ¿qué hago?

A ver, para escribir un poema,

primero tenemos que pensar el sentimiento que queremos plastar.

Plasmar, se dice plasmar.

Calla, que me distraes.

A ver, ¿qué rima con cubo de basura?

-Figura, escultura, pintura. -No me sirve.

¿Qué rima con "está empezando"?

¿Con "está empezando"?

-No sé, no sé. -Ya lo sé.

Está empezando "Está mapachando".

Vamos, James, corre, que no llegamos a las noticias.

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache". Buenas noticias.

Nacho Mapacho, el mejor poeta de todos los tiempos,

presenta este programa. Malas noticias.

También sale James van der Lust.

¿Qué tal, James? ¿Cómo va todo?

Muy bien. Gracias, Nacho.

Buenas noticias. Siguiendo mi ejemplo,

animales de todo el mundo, se meten en el mundo de la poesía.

Este gracioso gato de "GaToledo"

ha decidido escribir un poema gigante

en este enorme papel.

Lo único es que, claro, es un gato.

Y antes de ponerse a escribir, se ha tirado siete horas

jugando con el papel.

Cada uno tiene su forma de alcanzar la inspiración.

(RÍE)

Y seguimos con poesía en París.

Sophie, una niña inglesa de 13 años,

se quedó muy impresionada al ver la torre Eiffel

en su visita a París, y esto la inspiró

a esribir un poema sobre ella.

Lo que no sabía era que el poema llegó

a manos del mismísimo presidente de Francia,

que emocionado por el gesto y el bonito poema,

decidió esperar a su cumpleaños para responder

con otro poema de agradecimiento.

Ay, perdón. Última noticia.

Nacho Mapacho ha terminado su poema.

Se lo ha dedicado a alguien que quiere mucho.

Qué bien, Nacho, me pregunto quién será.

Y dice así...

"Es muy grande, como un elefante.

Elegante y con cultura.

Quiero invitarle a comer un poco de basura.

Tus tirantes son brillantes.

Y tus piernas son muy largas. Y me encanta tu barba".

Qué bien, Nacho, pero muchas gracias.

No tenías que molestarte en hacerme un poema.

"Te quiero, mamá. Fin".

¿Eh? ¿Qué has dicho?

-Nada, Nacho, nada. -(RÍE)

Es broma, James, te estaba tomando el pelo.

La verdadera poesía la he metido dentro de mi nuevo temazo.

Sí, "El rapache de los poemas".

Escucha y flípalo.

# Yeah, yeah.

# Noches frías, cubos vacíos.

# Yo con los míos, comiendo sandías.

# Lunas llenas mientras suena # este tema lleno de poemas.

# La poesía es universal.

# Es divertida y original.

# Usando rimas, no te imaginas

# las cosas tan bonitas # que puedes expresar.

# Relleno hijas de mis estrofas, # uso el verso

# y a veces la prosa, escribo cosas # donde me quepa, escribo poemas

# hasta en las servilletas.

# Es muy hermosa # la vida de un poeta.

# Expreso cosas usando solo letras.

# La poesía es la receta perfecta # para expresar tu alegría.

# Tristeza, enfado, sorpresa.

# Plasma en un papel # lo que más te apetezca.

# Pero esto tenlo claro # y siempre en la cabeza,

# la poesía es tuya, # la poesía es nuestra.

# La poesía es universal.

# Es divertida y original.

# Usando rimas, no te imaginas

# las cosas tan bonitas # que puedes expresar.

# La poesía es universal.

# Es divertida y original.

# Usando rimas, no te imaginas

# las cosas tan bonitas # que puedes expresar, ¡yeah! #

Clanners, nos tenemos que ir.

Y recordad que la poesía es una parte muy bonita

e importante de la literatura.

Hay que disfrutarla. Hasta luego.